События в мире Михаил Андреев
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
В мороз трактор облили водой и, по сути, облачили его в корку льда.

Элемент шоу в маркетинге многими недооценивается. Белорусские машиностроители, впрочем, к числу таких скептиков не относятся, и то матч по пляжному волейболу в кузове БелАЗа устроят, то трактор производства МТЗ превратят в гигантскую сосульку, после чего попытаются его запустить.

Может быть интересно

Источник изображения: Минский тракторный завод (МТЗ).

Так, сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ) решили провести эксперимент: что будет, если оставить трактор, в данном случае BELARUS 1222.3, на морозе, затем облить его водой, покрыв толстой коркой льда, после чего попытаться запустить его двигатель.

Трактор в несколько слоёв облили водой, после чего оставили на несколько часов «промерзать» на территории предприятия. Эксперимент завершился успешно: двигатель завёлся «с полоборота», а сама машина без проблем смогла поехать. Разве что замёрзшее лобовое стекло мешало продолжать движение.

Источник изображения: Минский тракторный завод (МТЗ).

На МТЗ этот опыт считают подтверждением устойчивости производимой на заводе техники к экстремальным внешним условиям, но по факту не вполне ясно, что должно было помешать именно запуску двигателя. Моторный отсек закрыт и, судя по всему, неплохо изолирован, внутрь него воду никто не лил, да и в целом температуры, даже если это -25 по Цельсию, далеко не экстремальные. Но в любом случае, шоу получилось эффектным.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
