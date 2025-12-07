Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
Сегодня я вспомню об игре, которую «истинные фанаты» восприняли не совсем тепло. И это – «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction».
Вышла игра в 2010 году пот патронатом Ubisoft Montreal. И это мультиплатформенный проект, поэтому никакой особенной графики не было. Зато был стелс. И главный герой – Сэм Фишер, которого великолепно озвучил актер Майкл Айронсайд.
Сюжет типичен для вселенной «Tom Clancy’s». Тут ярый антисоветизм времен «холодной войны». Ну, собственно, Том Кленси и сделал себе имя такими произведениями. Тут нет ничего такого особенного, не «клюквеннее» той же «Колды». Но сам сюжет вполне закончен и интересен. Но такие стелс-шутеры цепляют не сюжетом. Тут именно «рулят» механики. Это была уже пятая игра серии «Tom Clancy’s Splinter Cell». И она кардинально отличалась от предыдущих. Да, я пробовал в них играть и меня не покидало ощущение полуфабриката. Уж не знаю, чем они так цепляли фанатов. Разве что повышенной сложностью… Но я в себе «дух мазохизма» не замечал и играть с потными подмышками не собирался…
В данной игре создатели применили все проверенные ранее механики и добавили новые, которые сделали процесс гейминга куда удобнее и понятнее. Хотя, некоторые «шероховатости» никуда не делись.
Все игра разделена на отдельные главы, где Сэм Фишер выполняет то или иное поручение. Уже в самом начале в сюжете происходит «неожиданный поворот», когда Сэму сообщают, что его дочь, Сара, жива. Причем делает это тайный агент «Третьего эшелона», Анна «Грим» Гримсдоттир, которая работает в частной компании «Черная стрела».
Но тут все очень сильно замешано на политику.
И вот Сэм должен все «разрулить»…
Так как это игра в стиле стелса, то подобных миссий будет с лихвой. Хотя, часто вовсе не возбраняется просто начать отстреливать врагов в открытую, если нет особых условий.
Да, в открытом бою, Сэм не поражает живучестью и врагов всегда достаточно. Но действуя скрытно, можно добиться результата куда быстрее и результативнее.
Чтобы играть было интересно, наш Сэм имеет огромный арсенал вооружения и спецсредств. Но они открываются по мере прохождения сюжетной кампании. Тут вам и ЭМИ заряды, чтобы выводить электроприборы из строя. И прибор, позволяющий буквально наблюдать врагов через стены. И это делает агента поистине машиной смерти. Также разработчики позаботились о том, чтобы локации были идеально приспособлены под различные варианты прохождения. Уж два пути будет точно. А как вы будете действовать – уже ваше дело. Я обычно пытался «стелсить», но если меня замечали, то просто переходил в режим «шутеризма с укрытиями».
На локации всегда будут места, где вас противники не заметят (вы просто находитесь в темноте), либо можно укрыться за окном снаружи здания. Либо залезть по трубе и свалиться оттуда на голову противника…
Не сказать, чтобы интеллект противников был на высоте. Но сойдет. Все равно аналогов у игры просто не было! Да-да, аналогов игры нет и не предвидится. Если вы скажете, что есть некий мужичок со штрихкодом на затылке, то там совершенно другая атмосфера. И там в понятие стелса часто вкладывают другой смысл. Поэтому игры по прохождению мало похожи (по крайней мере, те части «Хитмена», что я «щупал»). Ну а о поделках японского «гуру», я вообще промолчу…
Если игра не могла похвастаться графикой, то вот в стильности ей точно не откажешь. Даже обучение основным приемам было сделано очень стильно, будто Сэм все объясняет своей маленькой Саре. А когда речь шла о ключевых моментах сюжета, то их буквально дублировало изображение на стенах.
Ничего подобного в играх я ранее точно не встречал.
А какие тут сцены с допросом! Очень эффектно и довольно кроваво сделаны.
Да, тут было не все идеально. Та же миссия в Ираке, которая хоть и проливала свет на взаимоотношение Сэма и Виктора Косте, но выглядела в игре чужеродно.
Но такая миссия была хоть одна.
Кроме кооперативного сюжета и одиночной кампании, в игре были специальные миссии, которые позволяли заработать очки.
А они, в свою очередь, тратились на прокачку оружия Сэма.
Сами миссии, по сути, просты: нужно ликвидировать противников на той или иной территории.
Если вы поднимали шум, то количество противников увеличивалось. И вот в этих миссиях уже можно своего агента подготовить по своей доступной программе: оружие, спец.средства, костюм…
И это точно лишним не будет.
Саму игру я проходил несколько раз, и всегда «терял» сохранения при переустановке системы. А чтобы получить доступ ко всему арсеналу, вам понадобиться повторно пройти игру.
Особых проблем у игры не было, разве некоторых моментов, когда даже с процессором i5-4690K частота кадров проседала до 50-ти. Честно, причину такого поведения я так и не понял. Например, такое наблюдалось в том же Ираке, когда разглядывал цели через оптический прицел.
Тут Ubisoft что-то накосячил.
Для игры в свое время были заявлены такие системные требования:
Я прошел для формального теста на своем ПК:
• Процессор: Intel Core i7–8700T;
• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;
• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;
• Операционная система: Microsoft Windows 10;
• Разрешение монитора: 1920х1080.
Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.
Естественно, что никаких проблем не было, стоит отметить только, что частота кадров принудительно ограничена на 120 кадрах. Поэтому видеокарта оставалась сильно недогруженной.
Есть и еще два момента. «Старая» версия игры постоянно при запуске ругалась на систему, которая не отвечает минимальным требованиям к игре. Ну, не понимал лаунчер более современные видеокарты… Также для игры есть и полная русифицированная версия. И вот ставить ее категорически не надо! Я ее удалил уже в самом начале игры, когда услышал голос «русского» Сэма Фишера. Ну совершенно не то! Поэтому пусть уж лучше будет оригинальный Айронсайд…
После этой игры я стал определенно поклонником серии. И, как только появилась следующая часть, «Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist», сразу ее прошел.
Если я не ошибаюсь, то эта часть была тепло встречена игроками. Но эта игра и стала последней в серии. Больше приключений Сэма Фишера не было, если не считать омерзительный мультфильм…
Почему компания Ubisoft не возрождает франшизу, мне не понятно. Наверно, несмотря на негодование «игрунов», серии «Assassins Creed» и «Far Cry» приносят неплохой доход. А Сэм… Ну может и поклонники серии дождутся своего часа…
