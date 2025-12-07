Сегодня я вспомню об игре, которую «истинные фанаты» восприняли не совсем тепло. И это – «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction».

Вышла игра в 2010 году пот патронатом Ubisoft Montreal. И это мультиплатформенный проект, поэтому никакой особенной графики не было. Зато был стелс. И главный герой – Сэм Фишер, которого великолепно озвучил актер Майкл Айронсайд.

Сюжет типичен для вселенной «Tom Clancy’s». Тут ярый антисоветизм времен «холодной войны». Ну, собственно, Том Кленси и сделал себе имя такими произведениями. Тут нет ничего такого особенного, не «клюквеннее» той же «Колды». Но сам сюжет вполне закончен и интересен. Но такие стелс-шутеры цепляют не сюжетом. Тут именно «рулят» механики. Это была уже пятая игра серии «Tom Clancy’s Splinter Cell». И она кардинально отличалась от предыдущих. Да, я пробовал в них играть и меня не покидало ощущение полуфабриката. Уж не знаю, чем они так цепляли фанатов. Разве что повышенной сложностью… Но я в себе «дух мазохизма» не замечал и играть с потными подмышками не собирался…

В данной игре создатели применили все проверенные ранее механики и добавили новые, которые сделали процесс гейминга куда удобнее и понятнее. Хотя, некоторые «шероховатости» никуда не делись.

Все игра разделена на отдельные главы, где Сэм Фишер выполняет то или иное поручение. Уже в самом начале в сюжете происходит «неожиданный поворот», когда Сэму сообщают, что его дочь, Сара, жива. Причем делает это тайный агент «Третьего эшелона», Анна «Грим» Гримсдоттир, которая работает в частной компании «Черная стрела».

Часть сюжета подается через воспоминанияНо тут все очень сильно замешано на политику.

Прослушка обязательный элемент...И вот Сэм должен все «разрулить»…

Так как это игра в стиле стелса, то подобных миссий будет с лихвой. Хотя, часто вовсе не возбраняется просто начать отстреливать врагов в открытую, если нет особых условий.

Да, в открытом бою, Сэм не поражает живучестью и врагов всегда достаточно. Но действуя скрытно, можно добиться результата куда быстрее и результативнее.

Подглядывайте чаще!

Чтобы играть было интересно, наш Сэм имеет огромный арсенал вооружения и спецсредств. Но они открываются по мере прохождения сюжетной кампании. Тут вам и ЭМИ заряды, чтобы выводить электроприборы из строя. И прибор, позволяющий буквально наблюдать врагов через стены. И это делает агента поистине машиной смерти. Также разработчики позаботились о том, чтобы локации были идеально приспособлены под различные варианты прохождения. Уж два пути будет точно. А как вы будете действовать – уже ваше дело. Я обычно пытался «стелсить», но если меня замечали, то просто переходил в режим «шутеризма с укрытиями».

Черно-белый экран: значит нас не видят...На локации всегда будут места, где вас противники не заметят (вы просто находитесь в темноте), либо можно укрыться за окном снаружи здания. Либо залезть по трубе и свалиться оттуда на голову противника…

Не сказать, чтобы интеллект противников был на высоте. Но сойдет. Все равно аналогов у игры просто не было! Да-да, аналогов игры нет и не предвидится. Если вы скажете, что есть некий мужичок со штрихкодом на затылке, то там совершенно другая атмосфера. И там в понятие стелса часто вкладывают другой смысл. Поэтому игры по прохождению мало похожи (по крайней мере, те части «Хитмена», что я «щупал»). Ну а о поделках японского «гуру», я вообще промолчу…

Если игра не могла похвастаться графикой, то вот в стильности ей точно не откажешь. Даже обучение основным приемам было сделано очень стильно, будто Сэм все объясняет своей маленькой Саре. А когда речь шла о ключевых моментах сюжета, то их буквально дублировало изображение на стенах.

Ничего подобного в играх я ранее точно не встречал.

А какие тут сцены с допросом! Очень эффектно и довольно кроваво сделаны.

Да, тут было не все идеально. Та же миссия в Ираке, которая хоть и проливала свет на взаимоотношение Сэма и Виктора Косте, но выглядела в игре чужеродно.

Но такая миссия была хоть одна.

Кроме кооперативного сюжета и одиночной кампании, в игре были специальные миссии, которые позволяли заработать очки.

А они, в свою очередь, тратились на прокачку оружия Сэма.

Сами миссии, по сути, просты: нужно ликвидировать противников на той или иной территории.

Если вы поднимали шум, то количество противников увеличивалось. И вот в этих миссиях уже можно своего агента подготовить по своей доступной программе: оружие, спец.средства, костюм…

И это точно лишним не будет.

Саму игру я проходил несколько раз, и всегда «терял» сохранения при переустановке системы. А чтобы получить доступ ко всему арсеналу, вам понадобиться повторно пройти игру.

Особых проблем у игры не было, разве некоторых моментов, когда даже с процессором i5-4690K частота кадров проседала до 50-ти. Честно, причину такого поведения я так и не понял. Например, такое наблюдалось в том же Ираке, когда разглядывал цели через оптический прицел.

Тут Ubisoft что-то накосячил.

Для игры в свое время были заявлены такие системные требования:

Я прошел для формального теста на своем ПК:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

График фреймтайма

Итог тестаЕстественно, что никаких проблем не было, стоит отметить только, что частота кадров принудительно ограничена на 120 кадрах. Поэтому видеокарта оставалась сильно недогруженной.

Есть и еще два момента. «Старая» версия игры постоянно при запуске ругалась на систему, которая не отвечает минимальным требованиям к игре. Ну, не понимал лаунчер более современные видеокарты… Также для игры есть и полная русифицированная версия. И вот ставить ее категорически не надо! Я ее удалил уже в самом начале игры, когда услышал голос «русского» Сэма Фишера. Ну совершенно не то! Поэтому пусть уж лучше будет оригинальный Айронсайд…

После этой игры я стал определенно поклонником серии. И, как только появилась следующая часть, «Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist», сразу ее прошел.

Если я не ошибаюсь, то эта часть была тепло встречена игроками. Но эта игра и стала последней в серии. Больше приключений Сэма Фишера не было, если не считать омерзительный мультфильм…

Почему компания Ubisoft не возрождает франшизу, мне не понятно. Наверно, несмотря на негодование «игрунов», серии «Assassins Creed» и «Far Cry» приносят неплохой доход. А Сэм… Ну может и поклонники серии дождутся своего часа…



