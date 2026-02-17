В свою очередь, информацией делятся автомобильные ресурсы.

В самом начале февраля «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модернизированных Lada Vesta CNG, отличающихся от стандартных «Вест» способностью «переваривать» два вида топлива: бензин и сжатый (компримированный) природный газ. Но объявить — это одно, а вот увидеть такие машины у конечных дилеров — совсем другое. И вот, как сообщает издание Auto.ru со ссылкой на сеть дилерских центров «Прагматика», Lada Vesta CNG начали появляться у дилеров.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Битопливные автомобили стоят дороже стандартных. Так, согласно озвученным данным, без учёта государственной субсидии стоимость Lada Vesta CNG в зависимости от комплектации составит от 1,881 млн рублей до 2,245 млн рублей. С государственной субсидией стоимость сократится до 1,515 млн рублей до 1,879 млн рублей в зависимости от комплектации.

При этом следует помнить, что во всех комплектациях речь идёт о двигателе объёмом 1,6 литра мощностью 106 л. с., работающем в паре с механической трансмиссией. Пока не уточняется, будут ли газобаллонное оборудование хотя бы в перспективе устанавливать на 1,8-литровый 122-сильный мотор.

Автомобиль оснащён штатным газовым баллоном на 90 литров в дополнение к стандартному 55-литровому бензобаку. В совокупности полностью заправленная Lada Vesta CNG обеспечивает запас хода свыше 1000 километров.

Предполагается, что львиную долю автомобилей Lada Vesta CNG будут разбирать юридические лица: таксопарки, службы доставки и другие компании, связанные с высокой загрузкой легкового автотранспорта. При езде исключительно в «газовом» режиме экономия на топливе может достигать трёхкратной по сравнению с бензином. Но учитывая принцип работы газобаллонного оборудования, подразумевающего запуск и прогрев на бензине, в реальности среднегодовая экономия будет всё-таки стремиться к двукратной.