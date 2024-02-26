Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля

NASCAR набирает обороты, F1 в стадии разминки перед началом чемпионата. А WSBK стартует с гонки в Австралии...
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

NASCAR. В серии NASCAR Xfinity Series, в субботней гонке RAPTOR King of Tough 250, победу одержал Остин Хилл. Для него это уже вторая победа в сезоне и восьмая в карьере.

реклама



А вот в NASCAR Cup Series определить победителя было нелегко. Только анализ фотофиниша с нескольких камер позволил выбрать победителя гонки Ambitter Health 400 на трассе Atlanta Motor Speedway.

И им стал Даниэль Суарес, который буквально опередил соперников на 0,003 секунды! На второй позиции оказался Райан Блейни, а на третьей - Кайл Буш.

реклама



В самой же гонке, на втором круге, произошла масштабная авария, которая выбила из гонок сразу 14 автомобилей.

Supercars. В австралийском чемпионате также начинается новый сезон. На трассе Маунт Панорама прошел этап. В первой гонке в самом конце произошла авария, поэтому сама гонка завершилась под желтым флагом. А победил Брок Финни.

реклама



Результат второй гонки:

Уилльям Браун (Chevrotet Camaro),

Мостерт (Ford Mustang), Брок Финни (Chevrolet Camaro)

реклама



Гонки на двух колесах стартовали с чемпионата WSBK. Он проходил в эти выходные в Австралии, на трассе Филипп Айленд. И результаты были несколько неожиданными. Неожиданно плохо уже в квалификации выступил прошлогодний чемпион, Альваро Баутиста. У него были какие-то проблемы с настройкой байка. Да и весовой гандикап в 7 кг, тоже мешал (с этого года введено правило минимального веса мотоцикла вместе с пилотом). А первая гонка вообще прошла отвратительно: 15 место после падения на 10-м круге...

А выигрывает гонку его напарник, Николо Булига, тоже прошлогодний чемпион, но младшего класса Super Sport.

Вторым к финишу приехал представитель Yamaha, Андреа Локателли. А вот третьим, также неожиданно, стал Андреа Янноне на не заводском Ducati.

И это после 4-х лет дисквалификации! Отличный результат.

Очень неплохо выступил и турок Топрак Разгатлиоглу на BMW, которая теперь "поехала". Но турок словил штраф за слишком быструю смену резины. Да-да, теперь в WSBK есть пит-стоп со сменой колес!

Не могу сказать, что такое нововведение на благо, но что имеем. Тут установлен минимальный лимит на смену колес и его надо соблюдать.

Спринт сложился совсем не так. Андреа Янноне некоторое время даже лидировал, но возникли какие-то проблемы с мотоциклом и он откатился в глубь пелетона. Победил же Алек Лоус на Kawasaki,

вторым стал Андреа Локателли, третьим - Разгатлиоглу на BMW. Баутиста сумел пробиться на четвертое место.

Вторая гонка в воскресенье была значительно перенесена из-за каких-то проблем с трассой. Из-за падения в начале гонки Джонотана Рея, гонку еще и прервали красным флагом. И ее сократили, чтобы не проводить пит-стоп. К этому времени из гонки выбыл и Топрак Разгатлиоглу - проблема с мотором. Гонку выигрывает опять Алекс Лоус: он буквально вырвал победу на последних поворотах у Альваро Баутиста.


Новости и слухи.

F1. по итогам тестов в Бахрейне, можно сделать вывод о том, что команда Red Bull снова не имеет конкурентов.

Их болиды примерно на полсекунды быстрее всех остальных. Значит, нас ждет очередной провальный сезон...

WEC. Ferrari наконец показали третью машину, на которой одним из пилотов будет Роберт Шварцман. Машина выкрашена в желтый цвет с небольшими вставками красного.

Этот гиперкар формально не считается заводской машиной, но едет за ту же команду AF Corsa.


По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nascar formula 1 wsbk
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
5
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
4
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
13
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
2
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
1
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Кадры уничтожения уникальной бронемашины ВСУ на базе танка M1 Abrams появились в сети
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
15
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
11
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
114
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
3
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
24
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
1

Сейчас обсуждают

Полпроцента
11:35
wwr222 чурка англосракская, какой нахрен "уик-энд"? Балда ты не русская. Тебе в русском языке слов не хватает, подстилка мелкобритая пиндосом? Путин подписал закон о госязыке, включающий недопустимос...
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
ManLee
11:33
А кто ошибки в коде делать будет ? ИИ чтоли ?
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
ManLee
11:32
Ждём дрон "Чёрт"
Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами были отправлены в зону спецоперации
Чато - - -Бот
11:28
Очередная каклованга? На гiляку эту зрадницу!
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Евгений Бураков
11:26
Исследуйте на здоровье. В серию когда запустят?
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
super619
11:21
Это фашизм еврея Зеленского в отношении украинского народа. То же самое делал еврей Адольф в отношении немцев. Националистические лозунги кричат шестёрки глобалистов, а умирать посылают простой народ.
Украинцам запретили приближаться к границе с Молдовой и Румынией ближе, чем на 5 километров
KotSkripaley
11:13
Йоба, янки ещё типа на Луне были, прикинь
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Дмитрий Зяблов
11:07
Хряпни говны через тряпочку, как там 85% ?
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Тарас Заболотский
11:06
Плазма саса излучает неслабо, по ней и будут ориентироваться. Ну и разве у российских не юзают плазму уже много лет для сокрытия критически важных элемкнтов?
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
daem0ns
11:05
главный нацистский волшебник УГаррик Кулеботтер, негодует! Дайте больше снарядов!, дайте денех, Дайте ракет! Дайте всё!!!!!!!111
Кулеба: Запад активно ищет для Украины снаряды в третьих странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем