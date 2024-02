NASCAR . В серии NASCAR Xfinity Series, в субботней гонке RAPTOR King of Tough 250, победу одержал Остин Хилл. Для него это уже вторая победа в сезоне и восьмая в карьере.

А вот в NASCAR Cup Series определить победителя было нелегко. Только анализ фотофиниша с нескольких камер позволил выбрать победителя гонки Ambitter Health 400 на трассе Atlanta Motor Speedway.

И им стал Даниэль Суарес, который буквально опередил соперников на 0,003 секунды! На второй позиции оказался Райан Блейни, а на третьей - Кайл Буш.

В самой же гонке, на втором круге, произошла масштабная авария, которая выбила из гонок сразу 14 автомобилей.

Supercars . В австралийском чемпионате также начинается новый сезон. На трассе Маунт Панорама прошел этап. В первой гонке в самом конце произошла авария, поэтому сама гонка завершилась под желтым флагом. А победил Брок Финни.

Результат второй гонки:

Уилльям Браун (Chevrotet Camaro),

Мостерт (Ford Mustang), Брок Финни (Chevrolet Camaro)

Гонки на двух колесах стартовали с чемпионата WSBK . Он проходил в эти выходные в Австралии, на трассе Филипп Айленд. И результаты были несколько неожиданными. Неожиданно плохо уже в квалификации выступил прошлогодний чемпион, Альваро Баутиста. У него были какие-то проблемы с настройкой байка. Да и весовой гандикап в 7 кг, тоже мешал (с этого года введено правило минимального веса мотоцикла вместе с пилотом). А первая гонка вообще прошла отвратительно: 15 место после падения на 10-м круге...

А выигрывает гонку его напарник, Николо Булига, тоже прошлогодний чемпион, но младшего класса Super Sport.

Вторым к финишу приехал представитель Yamaha, Андреа Локателли. А вот третьим, также неожиданно, стал Андреа Янноне на не заводском Ducati.

И это после 4-х лет дисквалификации! Отличный результат.

Очень неплохо выступил и турок Топрак Разгатлиоглу на BMW, которая теперь "поехала". Но турок словил штраф за слишком быструю смену резины. Да-да, теперь в WSBK есть пит-стоп со сменой колес!

Не могу сказать, что такое нововведение на благо, но что имеем. Тут установлен минимальный лимит на смену колес и его надо соблюдать.

Спринт сложился совсем не так. Андреа Янноне некоторое время даже лидировал, но возникли какие-то проблемы с мотоциклом и он откатился в глубь пелетона. Победил же Алек Лоус на Kawasaki,

вторым стал Андреа Локателли, третьим - Разгатлиоглу на BMW. Баутиста сумел пробиться на четвертое место.

Вторая гонка в воскресенье была значительно перенесена из-за каких-то проблем с трассой. Из-за падения в начале гонки Джонотана Рея, гонку еще и прервали красным флагом. И ее сократили, чтобы не проводить пит-стоп. К этому времени из гонки выбыл и Топрак Разгатлиоглу - проблема с мотором. Гонку выигрывает опять Алекс Лоус: он буквально вырвал победу на последних поворотах у Альваро Баутиста.





Новости и слухи.

F1 . по итогам тестов в Бахрейне, можно сделать вывод о том, что команда Red Bull снова не имеет конкурентов.

Их болиды примерно на полсекунды быстрее всех остальных. Значит, нас ждет очередной провальный сезон...

WEC . Ferrari наконец показали третью машину, на которой одним из пилотов будет Роберт Шварцман. Машина выкрашена в желтый цвет с небольшими вставками красного.

Этот гиперкар формально не считается заводской машиной, но едет за ту же команду AF Corsa.





По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK