Министерство обороны Норвегии заключило контракт на сумму около 922 миллионов долларов на поставку южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo

Контракт предусматривает поставку 16 мобильных пусковых установок, пакета высокоточных реактивных снарядов и баллистических ракет, а также комплексную логистическую поддержку. Норвежские официальные лица подчеркнули, что система выбрана с расчётом на быструю оперативную готовность, высокую доступность и возможность модернизации под будущие боеприпасы.

Фото: https://militarywatchmagazine.com

Решение было принято после исключения из конкурса немецкой системы EuroPULS в ноябре 2025 года, в результате чего единственными претендентами остались американская HIMARS и южнокорейская Chunmoo. Ранее Норвегия уже успешно модернизировала свою артиллерию, закупив 52 южнокорейские самоходные гаубицы K9 и 14 транспортёров боеприпасов K10.

Заказ Норвегии последовал за решением Эстонии в декабре 2025 года расширить свой парк этих же систем. Как отмечал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Chunmoo имеет дальность стрельбы до 300 км с перспективой увеличения до 500 км. Это означает, что такие ключевые объекты на территории России, как Санкт-Петербург, находящийся в 140 км от эстонской границы, оказываются в зоне досягаемости.

Представители компании-разработчика Hanwha подчёркивают преимущества своей системы перед HIMARS, в частности, возможность установки двух разных ракетных пакетов одновременно, что удваивает огневую мощь и оперативную гибкость. Командование артиллерии Эстонии также подтверждает значительно большую огневую мощь Chunmoo, хотя и признаёт, что это достигается за счёт некоторого снижения мобильности.

Южнокорейские вооружения играют ключевую роль в наращивании боевых возможностей стран НАТО, компенсируя недостатки и задержки в западном оборонном производстве. Крупнейшим покупателем стала Польша, подписавшая в 2022 году рамочное соглашение на 288 пусковых установок Chunmoo стоимостью 6 миллиардов долларов. В планах Hanwha и Польши — это организация лицензионного производства боеприпасов для всех европейских операторов этих систем, включая Норвегию.