Контракт предусматривает поставку 16 мобильных пусковых установок, пакета высокоточных реактивных снарядов и баллистических ракет, а также комплексную логистическую поддержку. Норвежские официальные лица подчеркнули, что система выбрана с расчётом на быструю оперативную готовность, высокую доступность и возможность модернизации под будущие боеприпасы.
Фото: https://militarywatchmagazine.com
Решение было принято после исключения из конкурса немецкой системы EuroPULS в ноябре 2025 года, в результате чего единственными претендентами остались американская HIMARS и южнокорейская Chunmoo. Ранее Норвегия уже успешно модернизировала свою артиллерию, закупив 52 южнокорейские самоходные гаубицы K9 и 14 транспортёров боеприпасов K10.
Заказ Норвегии последовал за решением Эстонии в декабре 2025 года расширить свой парк этих же систем. Как отмечал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Chunmoo имеет дальность стрельбы до 300 км с перспективой увеличения до 500 км. Это означает, что такие ключевые объекты на территории России, как Санкт-Петербург, находящийся в 140 км от эстонской границы, оказываются в зоне досягаемости.
Представители компании-разработчика Hanwha подчёркивают преимущества своей системы перед HIMARS, в частности, возможность установки двух разных ракетных пакетов одновременно, что удваивает огневую мощь и оперативную гибкость. Командование артиллерии Эстонии также подтверждает значительно большую огневую мощь Chunmoo, хотя и признаёт, что это достигается за счёт некоторого снижения мобильности.
Южнокорейские вооружения играют ключевую роль в наращивании боевых возможностей стран НАТО, компенсируя недостатки и задержки в западном оборонном производстве. Крупнейшим покупателем стала Польша, подписавшая в 2022 году рамочное соглашение на 288 пусковых установок Chunmoo стоимостью 6 миллиардов долларов. В планах Hanwha и Польши — это организация лицензионного производства боеприпасов для всех европейских операторов этих систем, включая Норвегию.