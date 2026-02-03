Не помогает даже обновление прошивки.

Несколько дней назад стало известно о ряде случаев выхода из строя процессоров Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock, произошедших за последний месяц, но, как оказалось, обладатели других моделей серии Ryzen 9000 также публикуют свои свежие истории, в которых рассказывается о возникших проблемах, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

В частности, два участника платформы Reddit рассказывают о выходе из строя Ryzen 7 9700X – jesseleh является владельцем матплаты ASRock B850M-X, тогда как swissWerwolf жалуется на модель ASRock X870 PRO RS. Обе системы не загружаются, а светодиоды указывают на проблемы со CPU.

Пользователь Evening_Calender_331, обладающий процессором Ryzen 7 9800X3D и системной платой ASRock X870E Taichi, следовал инструкциям производителя, обновив прошивку до последней версии, но это ему не помогло, и его процессор также вышел из строя.

Владелец Ryzen 9 9950X3D и матплаты ASRock X870E Nova WiFi под ником tminx49 сообщает, что его ПК проработал несколько месяцев, но совсем недавно отказался загружаться, демонстрируя код «00», указывающий на поломку CPU.

Наконец, ещё один обладатель Ryzen 5 9600X, пользователь RobotRollCall24, рассказывает о выходе из строя своего процессора на системной плате ASRock B850 Pro-A — не помогли ни обновление BIOS, ни установка других модулей оперативной памяти.

