Шейх Тахнун бин Заид аль Нахьян (Tahnoun bin Zayed Al Nahyan) приобрел почти половину криптовалютного проекта семьи Дональда Трампа за полмиллиарда долларов

За четыре дня до инаугурации Трампа в январе 2025 года представители эмирата Абу-Даби подписали соглашение о покупке 49 процентов компании World Liberty Financial. Сумма сделки составила 500 миллионов долларов. Первый транш в размере 187 миллионов долларов поступил на счета семейных структур Трампа. Еще 31 миллион долларов направили компаниям, связанным с соучредителем проекта Стивом Виткоффом.

Инвестором выступил шейх Тахнун, национальный советник по безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и брат правящего эмира. Он заработал репутацию «разведывательного шейха» благодаря руководству национальными спецслужбами. Шейх также управляет активами объемом свыше 1,3 триллиона долларов через государственный холдинг Mubadala.

Сделка стала беспрецедентной в американской политике. Впервые иностранный чиновник получил крупную долю в бизнесе будущего президента США. Ранее администрация Байдена блокировала попытки шейха получить доступ к американским чипам искусственного интеллекта. Опасения вызывали связи его технологической компании G42 с китайским холдингом Huawei.

После победы Трампа на выборах ситуация изменилась. В марте 2025 года шейх Тахнун посетил Белый дом и провел встречи с президентом и другими официальными лицами. Стороны обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных направлений.

Эксперты отмечают потенциальный конфликт интересов. Инвестиции в бизнес главы государства от представителя иностранного правительства создают риски для национальной безопасности. Вопросы вызывает совпадение финансовой поддержки и последующего ослабления экспортных ограничений на чувствительные технологии.