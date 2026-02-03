На учениях ВВС США Sentry South 26.1 частная компания KestrelX впервые использовала свои сверхлёгкие пилотируемые самолёты Risen KX-2 для реалистичной имитации массовых атак дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-136.

Американская компания KestrelX привлекла малозаметные сверхлёгкие самолёты Risen KX-2 для имитации атак дронов-камикадзе типа Shahed-136 на крупных учениях ВВС США Sentry South 26.1. Это позволяет пилотам истребителей отработать борьбу с малоразмерными низколетящими целями. Это критически важный навык в условиях современных конфликтов.

Фото: https://www.twz.com

В ходе учений два пилотируемых самолёта KX-2 компании KestrelX имитировали угрозу в виде роя барражирующих боеприпасов. Их задача состояла в том, чтобы создать реалистичные условия для пилотов истребителей F-15, F-16, F-22 и F/A-18. Самолёты, обладающие малым радиолокационным и инфракрасным отражениями, летали на малой высоте со скоростями около 120 узлов.

Основатель KestrelX, бывший пилот ВМС Дон Мосли, отметил, что использование даже малозаметных истребителей типа F-117 для учебных целей крайне дорого. Сверхлёгкие KX-2, напротив, являются бюджетным и эффективным решением для массовой симуляции угрозы.

Фото: https://www.twz.com

Ключевая сложность для пилотов кроется в обнаружении, идентификации и атаке медленных, низколетящих и малоразмерных целей. Директор по операциям KestrelX Дэниел Холмс подчеркнул, что задача включает не только уничтожение, но и классификацию цели, определение её намерений и выбор способа противодействия.

На учениях KX-2 имитировали запуск дронов с дистанции 50 морских миль. Пилоты истребителей изначально испытывали трудности с обнаружением, но адаптировали тактику в последующих вылетах. Была отработана и сложная процедура атаки с использованием авиационных пушек.

Компания планирует расширить парк до десяти самолётов KX-2 для более реалистичного моделирования роев. На аппараты могут устанавливаться средства радиоэлектронной борьбы и системы имитации излучений, что усложняет учебную задачу. Успешное применение KestrelX в различных учебных центрах Пентагона подтверждает растущий спрос на подобные тренировочные возможности.