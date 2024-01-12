Первая игра серии, Trine ("Тройка") вышла в 2009 году.

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Игра стала достаточно популярной, несмотря на то, что это "плоский" платформер с головоломками. Часто подобные игры вызывают интерес у игроков. Главными героями были воровка Зои, рыцарь Понтий и маг Амадей. Все они обладали разными способностями. Комбинируя их, можно было проходить уровни. Сюжет тут имеется, он довольно простой, но сказочный.

Затем вышла вторая часть игры, где все было практически таким же. Разве, что головоломки посложнее.

В игре Trine 3 попытались уйти от "плоскости" игры. Мне это не понравилось. Скорее всего, не понравилось и большинству игроков, потому что в четвертой части вернулись к истокам. Но тут мне не нравились бои с боссами. Слишком они были замороченными.

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В конце августа 2023 года, вышла пятая часть игры - Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Разработчики игры все те же - финская компания Frozenbyte. Издатель THQ Nordic.

Что же представляет из себя эта часть? Те же герои будут "восстанавливать свою репутацию и бороться с армией автоматонов".

Изменения уже видны с самого начала. Нам можно немного кастомизировать персонажей.

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Смысла в этом мало, но вот шанс имеется. Еще можно настроить сам игровой процесс. Например, сделать легкими сражения, но сложными головоломки. Также можно сделать практически бессмертными персонажей, которые будут возрождаться прямо на месте гибели.

В кооперативном режиме сейчас можно играть одинаковым героем. Уж не знаю, какой в этом смысл, но и такой вариант возможен. Для локальной "сессии", я выбрал классический вариант с тремя разными героями.

После небольшого вступления,

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под наше руководство попадает Зои.

Она по прежнему вооружена луком. Убойная сила стрел изначально слабая и лук стоит использовать, как создание веревки или даже "веревочной переправы".

Важным изменением стало то, что теперь она может стрелять, находясь на стене.

Это открывает новые возможности по геймплею.

Вторым персонажем нам дают рыцаря Понтия.

Меч и щит, вот его вооружение. Щит нужен, как при сражениях, так и при отражении огненных, кислотных и прочих шаров/потоков.

Позже, мы получим возможность скользить на нем, как на скейтборде. У Понтия есть возможность тарана, чтобы сбивать врагов с ног или толкать/пробивать препятствия. Часто рывок нужно использовать в комбинации с прыжком. С одной стороны, это новая возможность. А с другой, получается не всегда с первой попытки. Это самый "замороченный" персонаж по управлению. В отдельной миссии Понтия, нас будут обучать новым вариантам использования меча. Его можно теперь метать, как бумеранг. Либо во врагов, либо - для дальнейшего перемещения. Метнул в стену меч - получил "ступеньку"... Сражения с обычными скелетами примерно такие же, как в первой-второй частях.

Амадей все так же может наколдовывать куб и пластину.

При прокачке, эти вещи можно эффективно использовать и для борьбы с врагами. Раньше, Амадей был самым беспомощным в схватке. Сейчас, его заметно усилили. По крайней мере, в начале игры недоступна прокачка на количество создаваемых предметов. Раньше это было очень удобно и такую способность я прокачивал в первую очередь. Сейчас же в меню ничего подобного не видно (некоторые способности не только закрыты, но и неизвестны). Вот прокачка мне не понравилась вообще.

Честно, все доступные в начале "скиллы" какие-то не особо нужные, если играете при "слабых" сражениях. Теперь, на локациях вместе с точками сохранения, имеются и точки "перезакачки" опыта в очки прокачки.

Накапливаются они не так и быстро, а тратить на сомнительный апгрейд не хочется. Вот и коплю, как Скрудж...

Катаемся на каменных шарах...

...и на ежах.В тайниках можно найти всякие вещи из гардероба, который будут носить все персонажи. Выглядит это не совсем адекватно: рыцарь в дамской шляпке...

Если по сражениям с обычными врагами изменений не много, то вот головоломки радикально поменялись. Они стали и другими, и сложнее. Очень многие требуют применение способностей всех трех персонажей. Например, нужно запустить водяное колесо. Амадей создает для этого планку. Зои с помощью веревки связывает кран и эту плоскость. А Понтий своим щитом перенаправляет поток поды в нужное место.

И таких заданий много. Но вот, что будет, если вы настроите сложность возрождения персонажей на классический лад и один из ваших персонажей умрет? Скорее всего разработчики и этот вариант предусмотрели.

Сюжет раскрывается в роликах. Тут много разных персонажей, но от общей "сказочности" создатели игры не отошли.

Я играл в эту игру несколько дней, но до конца еще далеко и чем все закончится, не знаю (смотреть ролики не интересно, пусть сохранится интрига). Уже были боссы

и сражения с ними на нормальном уровне сложности доставили бы много хлопот...

Перейдем к графике в игре. Она несколько изменилась в сравнении с первой частью. Но общий "сказочный стиль" никуда не делся. Выглядит игра очень достойно. Настроек графики минимум.

Фактически, все свелось к разным вариантам сглаживания. Есть проприетарная настройка для видеокарт AMD и все.

Рассмотрим, как игра выглядит с разными типами сглаживания.

Без сглаживания:

ТАА:

SSAAx2:

SSAAx3:

SSAAx4:

Вот ссылка на просмотр в слайдере.

Также можно поменять разрешение текстур:

Вот так игра выглядит с разрешением 2К:

А вот так с "текстурами высокого разрешения":

Разница не особо и велика, но есть. Но посмотрите, как меняется загрузка видеопамяти! С 3200 Мб до 7800 Мб! То есть "плоская игра" потребляет почти 8 Гб видеопамяти! Нехило...

Переходим к тестирования. Сами разработчики заявляют следующие системные требования:

Я же буду тестировать на своей.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

О перационная система: Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Настройки будут такими: Разрешение FHD, установлены текстуры высокого разрешения, сглаживание SSAAх2.

Результат вышел таким.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Можно играть и при сглаживании SSAAх3, но уже на грани 60 фпс. А вот максимальное сглаживание, несмотря на неторопливый геймплей, не комфортно: игра при меньше 60 фпс уже ощущается ватной. Стоит также сказать, что реализация воды в кадре заметно просаживает фпс. Не обращайте внимание на фриз во время тестирования. Это был момент автосохранения.

Учитывая жанр игры, запросы ее к видеокарте можно назвать излишне высокими. Но и прошлые игры были таким же прожорливыми.





Вывод по игре.

Стоит ли в нее играть? Если подобные игры вам нравятся, то однозначно стоит. Неплохой сюжет, интересные головоломки. Все это сделано хорошо и с душой.

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