Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа

Эти выходные выдались крайне скудными на спортивные событие в мире авто и мотоспорта: NASCAR, INDYCAR...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Суббота. NASCAR, серия Craftsman Truck Series. Трасса Индианаполис.

Пилот ThorSport Racing Ford под номером 98, Тай Маески, закрепил за собой место в 8-м раунде, пролидировав 179 из 200 кругов и, опередив на финише обладателя поула, занявшего второе место, Кристиана Экеса, на 3,422 секунды.

реклама

Здесь же, снова стартовал чемпион австралийских Supercars, Шейн ван Гисберген. Для него это был первый опыт езды на овале, да еще  на пикапе. В итоге, он занял лишь 19 позицию. Зато он "повеселился", так ответил он в интервью.

реклама

В старшей серии Cup произошла небольшая "сенсация": На ровале победу одержал Майкл Макдауэлл,

опередив специалиста по дорожным трассам, Чейза Эллиота, почти на секунду.

реклама

Макдауэлл (№34, Front Row Motorsports) лидировал 54 круга на трассе Indianapolis Motor Speedway Road.

Это вторая победа в его карьере. Теперь в плей-офф осталось всего три места...

реклама

И опять очень неплохо выступил Шейн ван Гизберген: по итогу он занял 10-е место на финише.




Здесь же, в Индианаполисе состоялся этап серии INDYCAR, на ровале (смесь овала и дорожной трассы).

И уже на первом круге случилась авария, гонку прервали.

А победу одержал Скотт Диксон (CHIP GANASSI RACING), несмотря на участие в этой самой аварии! 

Второе место занял Грэм Рахал (RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING), проиграв победителю всего пол секунды.

Третьим стал Пат О'Уорд (ARROW MCLAREN). 

Лидер чемпионата, Алекс Палоу (CHIP GANASSI RACING), финишировал только седьмым, что его, в принципе, устаивает. Ведь он увеличил отрыв в очках до преследователя до приличных 101. Теперь догнать его практически невозможно.



MotoGP на небольшой перерыве, но есть новости из этой серии гонок.

Уже стало официально известно, что напарником Фабио Квартараро в команде Monster Yamaha на 2024 год будет Алекс Ринс,

который заменит уходящего Франко Морбиделли.

Сам же Морбиделли, скорее всего, займет место либо в команде VR46, либо Gresini.

На этапе в Мизано по wild card будет снова стартовать Дани Педроса, который является тест-пилотом KTM.

На этапе в Японии по "шальной карте" выступит Кэл Крачлоу. Выступать он будет на Yamaha в ливрее YAMALUBE RS4GP Racing Team.

А на этап в Сепанге был приглашен лидер чемпионата WSBK, Альваро Баутиста. Этот этап пройдет в ноябре, уже после окончания чемпионата WSBK, поэтому гонщика ничего не будет отвлекать от основных гонок.

Команда Gresini Racing подтвердила контракт с Ducati на следующих два сезона.


По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nascar indycar
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
6
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
16
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
+
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
2
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
4
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
1
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Осенью 2023 года начинаются испытания САО 2С42 «Лотос» для ВДВ РФ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
+
Модельный ряд графических процессоров NVIDIA следующего поколения может покинуть вариант x04
2
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
1

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
16
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
3
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
+
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
38
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
24
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
18
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
15

Сейчас обсуждают

Славек Фатько
08:29
Скорее,паРаша развалится
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
Славек Фатько
08:29
Адресок дома Зеленского в Израиле дай
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
Славек Фатько
08:28
Кому нужны советские розетки ?
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
Славек Фатько
08:27
Кретин,Украина вторая страна в мире где президент еврей
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
Славек Фатько
08:26
Бред сивой кобылв
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
seryi-34
08:20
Маркетологи сума что-ли посходили, сначала 7900 ХТХ, потом 7900 ХТ, теперь ещё и 7900 GRE. Что дальше, 7900 GR, чтобы больше карт выставить под видом "7900"?
Radeon RX 7900 GRE быстрее RX 6800 XT и GeForce RTX 4070, но по стоимости кадра может быть не лучшей
Hive
08:17
userbench - вижу интел - повышаю оценку в 1.5 раза! geekbench - вижу гомофон - повышаю оценку в 1.5 раза! именно поэтому никто из этих уродов не тестит свое говно в открытых тестах и не выкладывает ис...
Apple A17 Bionic не оставляет шансов Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench
_AnotheR_
08:09
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
Александр Галиновский
08:02
Давайте тест не в цифры, а визуал. Владельцы 13-14 Pro/Max увидят разницу?
Geekbench показал превосходство Apple A17 Bionic над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
AVR
07:58
Брал бы тогда уже 4090, а то 4080 ни рыба ни мясо но что уж теперь 😐
Новый укороченный автомат от «Калашников» АК-19 будет использовать патрон НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем