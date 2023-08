За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Суббота. NASCAR, серия Craftsman Truck Series. Трасса Индианаполис.

Пилот ThorSport Racing Ford под номером 98, Тай Маески, закрепил за собой место в 8-м раунде, пролидировав 179 из 200 кругов и, опередив на финише обладателя поула, занявшего второе место, Кристиана Экеса, на 3,422 секунды.

реклама

Здесь же, снова стартовал чемпион австралийских Supercars, Шейн ван Гисберген. Для него это был первый опыт езды на овале, да еще на пикапе. В итоге, он занял лишь 19 позицию. Зато он "повеселился", так ответил он в интервью.

реклама

В старшей серии Cup произошла небольшая "сенсация": На ровале победу одержал Майкл Макдауэлл,

опередив специалиста по дорожным трассам, Чейза Эллиота, почти на секунду.

реклама

Макдауэлл (№34, Front Row Motorsports) лидировал 54 круга на трассе Indianapolis Motor Speedway Road.

Это вторая победа в его карьере. Теперь в плей-офф осталось всего три места...

реклама

И опять очень неплохо выступил Шейн ван Гизберген: по итогу он занял 10-е место на финише.













Здесь же, в Индианаполисе состоялся этап серии INDYCAR, на ровале (смесь овала и дорожной трассы).

И уже на первом круге случилась авария, гонку прервали.

А победу одержал Скотт Диксон (CHIP GANASSI RACING), несмотря на участие в этой самой аварии!

Второе место занял Грэм Рахал (RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING), проиграв победителю всего пол секунды.

Третьим стал Пат О'Уорд (ARROW MCLAREN).

Лидер чемпионата, Алекс Палоу (CHIP GANASSI RACING), финишировал только седьмым, что его, в принципе, устаивает. Ведь он увеличил отрыв в очках до преследователя до приличных 101. Теперь догнать его практически невозможно.









MotoGP на небольшой перерыве, но есть новости из этой серии гонок.

Уже стало официально известно, что напарником Фабио Квартараро в команде Monster Yamaha на 2024 год будет Алекс Ринс,

который заменит уходящего Франко Морбиделли.

Сам же Морбиделли, скорее всего, займет место либо в команде VR46, либо Gresini.

На этапе в Мизано по wild card будет снова стартовать Дани Педроса, который является тест-пилотом KTM.

На этапе в Японии по "шальной карте" выступит Кэл Крачлоу. Выступать он будет на Yamaha в ливрее YAMALUBE RS4GP Racing Team.

А на этап в Сепанге был приглашен лидер чемпионата WSBK, Альваро Баутиста. Этот этап пройдет в ноябре, уже после окончания чемпионата WSBK, поэтому гонщика ничего не будет отвлекать от основных гонок.

Команда Gresini Racing подтвердила контракт с Ducati на следующих два сезона.





По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.