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Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа

В эти выходные: очередные этапы в DTM, Super GT, INDYCAR, NASCAR, IMSA, MotoGP и MotoE...
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INDYCAR. Нэшвилл. В Гран-при Big Machine Music City на городской трассе победу одержал Кайл Кирквуд (ANDRETTI AUTOSPORT), стартовавший восьмым.

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Вторым приехал Скотт МакЛахлин (TEAM PENSKE), третьим - Алекс Палоу (CHIP GANASSI RACING)



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Очередной этап NASCAR, который должен был пройти в Мичигане, переносится на понедельник из-за погодных условий. 

Гонка была приостановлена на 74 круге из 200, из-за сильного дождя.

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IMSA. Роуд-Америка. Наконец то Porsche одерживает свою первую победу в классе GTP.  Экипаж Кэмбелла/Насра (Porsche Penske Motorsports)

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опережает всего на несколько секунд своего конкурента на этой довольно длинной трассе.

В LMP2 выиграл экипаж Кетинг/Четин (PR1 Mathiasen Motorsports), в LMP3 - экипаж Робинсон/Бердон (Riley).

В классе "кузовов" GTD первым приехал к финишу BMW команды Paul Miller Racing под управлением Селлерса/Сноу. В классе GTD Pro вновь победил Aston Martin (Heart of Racing Team) с пилотами Ганн/Риберас.



DTM. Нюрбургринг. Первая гонка проходила сначала проходила под накрапывающим дождем. Это привело к аварии двух Porsche, что вызвало на трассу машину безопасности.

Это привело к тому, что гонка превратилась в короткий спринт. И наибольшую выгоду из этого извлек Мирко Бортолотти на Lamborghini.

Это его первая победа в сезоне.

Воскресная гонка прошла под дождем (это вообще типичная погода для многих гонок этого уик-энда). Из-за аварии в конце гонки, финиш прошел под желтыми флагами, за машиной безопасности. Победила опять Lamborghini, но под управлением Максимилиана Пауля.




4 этап Super GT проходил на трассе Фудзи. Событий было много. На 66 круге вылетел и загорелся один из автомобилей Toyota.

Да так "хорошо" горел, что гонку пришлось приостановить красным флагом. Затем пошел традиционный для Японии дождь. В этой катавасии, лучшими в классе GT 500, стал экипаж Шиойо/Такабоши из команды Niterra Motul Z.




Сильверстоун. Очередной этап гонок MotoE. Первая гонка проходила на еще достаточно влажном покрытии.

Это, а также малая дистанция в 5 кругов, не дает времени пилотам "вкатиться" в трассу. К середине дистанции вперед выходит Рэнди Круминахер и одерживает победу.

Вторым финиширует Манфреди. Третьим - Гектор Гарзо.

Вторая гонка была и дождливой, и туманной. Победу одерживает Маттио Казадеи.

Эрик Гранада приезжает вторым, а Спинелли - третьим. Лидирует же в чемпионате Жорди Торрес.



MotoGP. Здесь же, в Сильверстоуне прошел и очередной этап этого чемпионата. И опять мокрая трасса наложила свой отпечаток на характер субботнего спринта. Лидер чемпионата, Баньяйя постепенно терял позиции и финишировал лишь 14-м, вне очковой зоны. А победу, впервые за команду Gresini Racing MotoGP одерживает Алекс Маркес.

Вторым приезжает Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team), сокращая таким образом отставание от лидера чемпионата. Третьим стал Маверик Виньялес из команды Aprilia Racing.

Воскресная гонка была очень сложной и зрелищной. С самого начала, лидерство захватил Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team). Его главный конкурент, Беццекки, падает при атаке на него на 6-м круге гонки.

Избавившись, от главного соперника за титул, Франческо несколько отрывается от основного пелетона. Компанию ему составили две заводские Aprilia и KTM. И вот эта группа более-менее стабильно шла бОльшую часть гонки. Но под конец опять пошел дождь. Это в корне поменяло распределение сил. Баньяйя растерял свое небольшое преимущество и его на последнем круге обходит Алейш Эспаргаро (Aprilia Racing). И он первым приезжает к финишу.

 Для Алейша это первая победа в сезоне 2023 года. Баньяйя довольствуется вторым местом. А на третье врывается специалист по мокрым трассам Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing).


По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, IMSA Official Home, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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