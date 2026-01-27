Кроме Ryzen 7 9850X3D в комплект входит память V-Color Manta XFinity+ OLED DDR5 и белый башенный кулер Cooler Master HYPER 612 APEX Pro

На прошлой неделе AMD раскрыла дополнительные подробности о Ryzen 7 9850X3D, а именно, официально подтвержденную рекомендованную розничную цену в 499 долларов и дату запуска 29 января. Продолжающийся кризис поставок компьютерной памяти заставил многих производителей пересмотреть свои планы, и ряд ключевых игроков вернулись к старым линейкам продукции. Чрезвычайные обстоятельства привели к возрождению продуктов с поддержкой памяти DDR4.

В настоящее время этот старый, но все еще жизнеспособный стандарт подорожал, хотя и не так сильно, как новые модули DDR5. В Китае AMD и некоторые её партнеры предприняли необычный шаг, комплектуя совершенно новую модель Ryzen 7 9850X3D комплектом из 32 ГБ (2 x 16 ГБ) DDR5 и воздушным кулером для процессора.

Фотографии упакованного розничного экземпляра были загружены в блог JustBuy на Bilibili, демонстрируя, вероятно, региональный эксклюзивный комплект, включающий новейшего представителя семейства процессоров AMD "Granite Ridge", память V-Color Manta XFinity+ OLED DDR5 и белый башенный кулер Cooler Master HYPER 612 APEX Pro. Точные характеристики комплекта V-Color не были показаны или описаны пользователем JoyBuy. По-видимому, этот комплект, был создан в рамках данного партнерства.

Некоторые новостные издания, посвященные компьютерному оборудованию, предположили, что компания V-Color поставляла комплекты оперативной памяти Manta XFinity+ OLED DDR5-6000 CL26, что привело к оценке общей стоимости комплекта менее 1100 долларов США, включающего в себя процессор AMD Ryzen 7 9850X3D с рекомендованной розничной ценой 499 долларов США, память V-Color за 509 долларов США и кулер Cooler Master за 79,99 долларов США.