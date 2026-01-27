Накануне программа обновилась до версии 2.0.8.5.

Компания ASUS обновила программное обеспечение GPU Tweak III до версии 2.0.8.5, добавив функцию Level Sense для видеокарт ROG Astral и ROG Astral BTF Edition, сообщает VideoCardz. В примечаниях к выпуску также упоминаются исправления для повышения стабильности и удобства использования.

Источник изображения: ASUS

Функция Level Sense — это проверка провисания видеокарты. ASUS заявляет, что эта функция использует встроенные датчики и предупреждает пользователя, когда изгиб видеокарты выходит за допустимые пределы. До рассматриваемого обновления эта функция была доступна в программном обеспечении для премиальной модели ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary, которая была выпущена ограниченным тиражом.

ASUS устанавливает в GPU Tweak III пороговое значение для провисания видеокарты 0,30 градуса, пользователи могут изменить его самостоятельно, но снижение значения может повысить частоту появления уведомлений. Также пользователям доступна калибровка после установки видеокарты.

Если угол наклона превышает пороговое значение, в GPU Tweak III появится предупреждение, также программа покажет уведомление, если работает в фоновом режиме. Если изгиб превышает рекомендованные значения, может помочь переустановка видеокарты.