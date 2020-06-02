Такая пила пригодится на приусадебном участке, в своем доме, на даче, для заготовки дров. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного, качественного пластика, а механизм и режущее полотно из нержавеющей стали.

Устройство высокой мощности, хорошей термостойкости и с электрической изоляцией. Пила автоматически охлаждается с помощью воздухозаборника. Мощность устройства 6000 Вт и выше, скорость холостого хода 3500 оборотов в минуту. Вес пилы 5 кг, питание происходит от сети 220 В.

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Цена: US $79.24 - 146.64

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Стильный, простой в эксплуатации, увлажнитель воздуха, со светодиодной подсветкой, создаст приятную атмосферу в комнате.

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Достаточно налить чистую воду, добавить капельку ароматизированного масла и подключить устройство через USB кабель. Размер увлажнителя 110*110*115 мм, объем резервуара для воды 300 мл, изготовлен из древесины и качественного пластика. Увлажнитель воздуха позаботится о вашем здоровье, пока вы занимаетесь домашними делами или отдыхаете.





Цена: US $8.53 - 11.42

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Мини-холодильник с объемом 16 литров, размером 32*26*42 см, можно использовать как в домашних условиях, так и в путешествиях на автомобиле.

Мощность устройства 60 Вт, напряжение 12 В, напряжение постоянного тока 220 В. Холодильник оснащен охлаждающим вентилятором. Корпус холодильника изготовлен из высококачественного пластика. На дверце встроен жидкокристаллический дисплей с управлением и показателями температуры.





Цена: US $64.38

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Мини мобильный телефон с гарнитурой очень удобен в обращении из-за своих маленьких размеров, используют как гарнитуру, или отдельно от гарнитуры, как обычный телефон.

Размеры телефона 74.4*23.3*11.2 мм, вес всего 23 грамма. Корпус телефона изготовлен из качественного пластика, на передней панели клавиатура с 0.66 дюймовым дисплеем, поддерживает одну sim-карту, телефонная книга на 100 номеров, есть функция отправки смс и Bluetooth. Устройство имеет литиевую батарею, объемом 300 мАч. Телефон можно синхронизировать с другими гаджетами, благодаря этому можно слушать музыку, принимать телефонные звонки с других смартфонов.





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Цена: US $14.98

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Такой мини-проектор всегда можно взять с собой в путешествия, в гости. Проектор имеет миниатюрные размеры 128*80*18 мм, встроенную литиевую батарею, объемом 4200 мАч.

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Поддержка операционной системы Android 7.1.2, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.0, оперативная память 2 Гб, встроенная 16 Гб. Проектор синхронизируется с другими гаджетами, благодаря этому можно смотреть фильмы, играть в игры, слушать музыку и так далее. Питание аккумулятора гаджета происходит через USB кабель.





Цена: US $224.39 - 244.79

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