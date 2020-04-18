USB флеш-накопитель размером 59х20 мм, весом 18 грамм, изготовлен из высококачественного металла, с сенсорной панелью отпечатка пальца, благодаря которой ни кто кроме вас не сможет воспользоваться накопителем, есть возможность менять сканер до 6 раз.









Магазин предлагает два вида накопителя, с объемом памяти 32 Гб и 64 Гб, при оформлении заказа можно выбрать желаемый объем памяти. Накопитель совместим со всеми видами операционных систем. Флешка очень удобна и проста в использовании.

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Цена: US $26.32 - 49.60

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Очень полезная вещь, которая должна быть в каждом доме. Прибор изготовлен из высококачественного, прочного пластика, благодаря тому, что прибор миниатюрен в своих размерах, его можно носить в кошельке, сумочке или кармане. Гаджет мягко прикрепляется на кончик пальца, не доставляя дискомфорта.

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На верхней поверхности встроен дисплей, с показаниями сердечных сокращений, уровнем кислорода в организме. Так же на дисплее отображается уровень заряда батареи. В настройках можно указать данные по возрасту и полу или медицинским показаниям, при выходе за пределы нормы, устройство сообщит об отклонениях.









Цена: US $25.24 - 26.83

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Брелок изготовлен из высококачественного пластика, в виде яйца, размером всего 6.1х4.2х2 см, благодаря этому его очень удобно носить и использовать.





Такой брелок может защитить Вас в различных опасных ситуациях. Достаточно просто потянуть за металлический штифт и раздастся очень громкий сигнал, мощностью 120 дБ. Это приведет в испуг и недоумение обидчиков и привлечет внимание других людей. Магазин предлагает различные цвета, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.









Цена: US $1.87

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Интересное решение, беспроводное зарядное устройство и светильник, два в одном. Устройство изготовлено из высококачественного пластика, алюминиевого сплава и встроенных электронных деталей.





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Мощность зарядного устройства 10 Вт, что обеспечит быструю зарядку вашего смартфона. Еще одним плюсом является то, что смартфон можно как положить, так и поставить, что очень удобно, телефон заряжается, при этом можно им пользоваться. Интересный дизайн, цветовое решение и приятная подсветка прекрасно впишется в интерьер комнаты.









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Коврик изготовлен из искусственной кожи, пластика, алюминиевого сплава и силикона.





Размер коврика 330х210х5 мм. Коврик используется не только для работы с мышкой, но и имеет функцию беспроводной зарядки гаджетов. Имеет встроенный разъем USB для подключения к сети.

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Цена: US $21.61 - 26.56

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