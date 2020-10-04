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Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год

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Сегодня я решил немного абстрагироваться от текущей повестки дня - очередных противостояний видеокарт и процессоров, консольных войн и прочего. Захотелось немного поностальгировать и вспомнить времена давно ушедшие. Возвращаемся в 2003 год.

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Накину несколько деталей для полного погружения. Доллар тогда стоил 30 рублей (некоторые до сих пор, по старой памяти, считают стоимость именно по этому курсу), олигарх Абрамович только купил "Челси", в этом же году арестовали Михаила Ходорковского, прошла эпидемия атипичной пневмонии, а Соединённые Штаты Америки вторглись в Ирак.

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Именно тогда у меня появился первый компьютер. Точную конфигурацию я помню довольно смутно, но некоторые детали удалось восстановить в памяти. 

Процессором был Intel Celeron 1700 Mhz - довольно бюджетный вариант на архитектуре Northwood со 128 Кб кэш-памяти.

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В качестве видеокарты была популярная в то время NVIDIA GeForce 4 MX 440 на 64 Мб. По сегодняшним меркам, её характеристики выглядят просто смешно: техпроцесс 150 нм, частота ядра 270 МГц и 200(400) МГц 128-бит DDR памяти. Поддерживала DirectX 7.1.

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Оперативной памяти было всего 512 Мб.

Также помню, что был жёсткий диск на 80 Гб (тогда казалось, что этого достаточно) и даже звуковая карта Creative Sound Blaster с поддержкой многоканального звука.

Для вывода последнего использовалась крутецкая по тем временам 5.1-система от Microlab, выглядела она примерно так:


Монитором служил 17-дюймовый пузатый ЭЛТ-гигант от Samsung, который впоследствии поменяли на 19 дюймов.


К сожалению, оригинальных фото мне найти не удалось, но сам системник выглядел примерно так:

Тогда в моде были белые ПК, сейчас таких комплектующих днём с огнём не сыщешь. В какой-то момент все производители резко переключились на чёрный цвет.

Клавиатуру я не помню, а вот мышкой была Microsoft IntelliMouse - легендарная неубиваемая модель, некоторые пользовались ей по 10 лет.


Операционкой, стояла, конечно же недавно вышедшая Windows XP. Тогда её ещё не довели до ума, была куча багов.


Свою первую игру на ПК (приставки не в счёт) я также помню совершенно отчётливо. Это была Return to Castle Wolfenstein 2001 года выпуска.


До сих пор в памяти безумный доктор из начальной заставки, а также встреча со скелетами в катакомбах. На неокрепший мозг подростка игра производила неизгладимое впечатление. Графика по тем временам была просто отличная. 

Даже сейчас, спустя почти 20 лет, в разрешении 1080р она выглядит весьма неплохо. Прикреплю несколько ностальгических комментариев с YouTube:

Ну а дальше уже были Mafia: The City of Lost Heaven, Grand Theft Auto: Vice City, Far Cry и другие популярные проекты.

Но именно "Возвращение в замок Вульфенштайн" мне запомнилось больше всего.

***

Делитесь в комментариях, какова была конфигурация вашего первого компьютера и во что вы тогда играли? Будет интересно почитать.

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intel nvidia celeron ностальгия ретро компьютер ретро игры geforce 4 mx 440 первый пк
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