Скорее всего, это не последняя корректировка прайс-листа компании в 2026 году.

AMD собирается в этом году вновь поднять цены на свои видеокарты на фоне продолжающихся проблем с дефицитом памяти. Профильные ресурсы утверждают, что стоимость готовых изделий компании увеличится уже до конца первого квартала. По крайней мере, такая информация появилась в Board Channels — популярном китайском форуме и источнике инсайдерской информации о компьютерных комплектующих.

Источник изображения: AMD

Может быть интересно

В свежем сообщении по поводу грядущего повышения цен речь идёт о том, что AMD планирует сделать это уже во второй раз и, видимо, не последний в 2026-м. На сколько будут увеличиваться цены — пока не установлено. Очевидно, что всё будет зависеть от объёма установленной памяти. Если что, первая в 2026 году корректировка цен случилась в январе (на 5-10%), вторая запланирована на февраль-март.

Информация о запланированном повышении цен заставила крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих начать запасаться видеокартами уже сейчас, поскольку им крайне важно будет сохранить прибыльность бизнеса в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Скорее всего, AMD скорректирует свой прайс-лист по отдельным позициям на те самые 5-10% по большинству представленных там моделей. Инсайдеры с китайского форума также считают, что и другие компании проведут соответствующие корректировки в первом квартале 2026-го.