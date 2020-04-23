Одна из самых крошечных моделей телефона-раскладушки. С легкостью поместится у вас на ладони. Вес составляет 18,5 г. Телефон оснащен модулем Bluetooth, можно использовать как гарнитуру. Есть встроенное радио, будильник, телефон воспроизводит различные форматы музыки и т.д. Простой и удобный, может стать незаменимым помощником.

Цена: US $21.99

Необычный карманный робот, c которым весело проводить время не только детям, но и взрослым. Робот умеет танцевать, рассказывать истории и многое другое. Распознает голос хозяина. Глаза робота радостно мерцают, когда получают разные команды. Его легко носить с собой. Питается от батареек ААА.

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Цена: US $9.96

Для профилактики искривления осанки, сутулости и сколиоза корсет - лучшее приспособление. Он подойдет как детям, так и взрослым. Будет особенно полезен тем, кто работает в офисе и проводит практически все время за компьютером.

Цена: US $8.57

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Стильная и надежная беспроводная мышь от компании Xiaomi с современным дизайном и отличной эргономикой. Высокую точность работы обеспечивает датчик с разрешением в 1200 dpi. Подключается по Bluetooth 4.0 или Wi-Fi (2.4 ГГц). Мышь станет универсальным аксессуаром для владельцев ПК, ноутбуков, Smart TV и т.д.

Цена: US $15.88 - 17.60

Умные светодиодные лампы с резервным питанием. Ресурс работы составляет 25 000 часов. Лампочками можно управлять дистанционно через через Wi-Fi с помощью Mi Smart Home. В приложении вы сможете включать/выключать, регулировать цветовую температуру и яркость.

Цена: US $15.74 - 38.05

Лампа-ночник получила простой современный дизайн. Работает от пальчиковых батареек, ресурса которых хватает на много месяцев: до 12-13 месяцев. Благодаря компактному размеру лампу можно установить практически в любом месте. Ее можно просто поставить на пол. Оснащена высокочувствительным датчиком движения.





Цена: US $13.32 - 38.00

Наклейки на клавиатуру, покрытые довольно толстой плёнкой для износоустойчивости. Легко клеятся на клавиатуру, при необходимости легко снимаются. Святятся в темноте, будут полезны тем, кто любит работать или играть за компьютером в темное время суток.

Цена: US $1.34









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