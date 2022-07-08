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О самых "самурайских" играх

Рассказываем о проектах, в которых приятнее всего размахивать катаной и разрубать врагов на части
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Традиционный японский клинок — катана — настолько глубоко вошел в массовую культуру, что стал одним из самых узнаваемых видов холодного оружия на планете. Популярность этого элегантного оружия, обусловленная и распространением классических картин Акиры Куросавы, и ростом интереса публики к фильмам Квентина Тарантино, не могла обойти стороной и видеоигры.

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В сегодняшней статье хочется вспомнить проекты, в которых орудовать самурайским мечом было особенно увлекательно, а боевая система которых так или иначе отражала основы ведения боя с катаной и давала игроку почувствовать себя настоящим самураем.


Devil May Cry — Кампания за Вергилия

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Впервые поиграть за брата Данте нам дали ещё в Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, вышедшей в далёком 2005 году. Возможность пройти игру от начала до конца за второго сына Спарды добавила проекту реиграбельности и геймплейного разнообразия — набор атак и комбо, по большей части взятый из паттернов атак Вергилия в виде босса, сильно отличался как по стилистике, так и по характеру от возможностей Данте: орудуя Ямато — демонической катаной невероятной мощи — Вергилий расправляется с демонами даже не напрягаясь. На контрасте с дерзкими движениями Данте, сдержанный стиль боя брата выглядит ещё более грациозным. Вергилий практически никогда не переходит на бег, не прыгает по арене и даже не использует огнестрельное оружие. Вместо этого, каждый удар близнеца молниеносен и выверен.

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С выходом DMC 4 введение режима игры "За Вергилия" стало определённой традицией для серии, а к релизу дополнения для DMC V, посвящённого вышеупомянутому персонажу, разработчики переработали боевую систему, сделав её ещё более непохожей на игровой процесс за других персонажей. Наибольшего успеха в игре за антагониста можно достигнуть, придерживаясь свойственного персонажу стиля ведения боя. 

Стоит заметить, что Вергилию доступна не только катана — он также может использовать Демонический меч Спарды и перчатки и наколенники Беовульф.


Nioh 1&2

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Наверное, одна из самых "самурайских" игр, когда-либо сделанных, Nioh, отлично передает ощущение от владения классическим японским оружием. В этом соулс-лайк проекте игроку доступен широкий спектр оружия, от тяжелого двуручного топора до серпа кусаригамы. Конечно же, подобный релиз не мог обойти стороной тему катан: уже со старта игроку предлагают как одноручный, классический вариант оружия, так и "двойные катаны" — орудуя сразу двумя мечами, персонаж может наносить больше быстрых, но наносящих меньше урона ударов.

У каждого из доступных типов вооружения в игре есть свои наборы умений, открыть которые разом не получится, однако даже выбрав классическую, одноручную вариацию культового японского меча, игрок сможет ощутить всю комплексность местной боевой системы. Дело в том, что главный герой может применять свое оружие из трех различных боевых стоек (верхней, средней и нижней), а также непосредственно из ножен (за что отвечает отдельный навык). В зависимости от стиля игры и сложившейся ситуации, умение правильно применить конкретную стойку может спасти персонажу жизнь, а вам — добрый час игровой прогрессии.


Ninja Gaiden

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Серия слэшеров Ninja Gaiden славится не только своей высокой сложностью, но и динамичной, напрямую зависящей от умений и реакции игрока боевой системой. Во всех номерных частях франшизы основным оружием Рю Хаябусы — элитного убийцы и по совместительству постоянного протагониста серии — выступает выступает Драконий клинок — могущественное древнее оружие, передающееся в качестве реликвии из поколения в поколение.


Используя клинок, Рю может уничтожать врагов самыми разнообразными способами, совершенствуя свои навыки и получая новые умения по ходу прохождения игры. И хотя основной набор комбо кочует из части в части, в каждой новой игре франшизы протагонисту становится доступен всё больший набор приёмов. 

Основная причина, по которой использовать катану в любой из частей Ninja Gaiden особенно приятно — это высокая отзывчивость персонажа. Рю — профессиональный ниндзя, способный моментально реагировать на нажатие кнопок на геймпаде или клавиш на клавиатуре, а потому для умелого игрока битвы больше походят на быстрый танец с противниками, видов которых в Ninja Gaiden изрядное количество.


Metal Gear Rising: Revengeance

Самой динамичной и драйвовой игрой в нашей подборке по праву можно назвать спинофф культовой серии Metal Gear, вышедший в 2013 году из-под пера Platinum Games, авторов Bayonetta и Astral Chain. В последнее время можно наблюдать резкий рост интереса игроков к Metal Gear Rising, что связано с популяризацией в русскоязычном сегменте мемов по игре. Тем не менее, нас в контексте сегодняшней статьи больше интересует боевая система, представленная в проекте.


Под управление игрока попадает Райден — кибернетически модифицированный ниндзя, профессионально обращающийся с любым видом оружия. Основное оружие блондина — это высокочастотный клинок мурамаса, названный по имени знаменитого мечника и кузнеца, жившего в Японии в период Муромати. Особенность меча состоит в том, что, совершая незаметные глазу колебания, он способен разрубить даже бронированные металлические пластины. 

Rising — это образцовый слэшер, который постоянно заставляет игрока рисковать и действовать агрессивно, полагаясь на контрудары (которые, кстати, осуществляются также, как и обычные атаки) и увороты. Благодаря постоянному напряжению, создаваемому большим количеством врагов и их разнообразием, битвы в игре не успевают наскучить.

Главной же причиной, по которой Metal Gear Rising: Revengeance попал в эту подборку, является возможность буквально нашинковать противников. В определенный момент сражения у Райдена появляется возможность перейти в особый режим замедления времени и нанести противнику ряд молниеносных ударов, разрезающих его пополам и открывающих для протагониста возможность достать из противника энергоячейку, восполнив тем самым собственное здоровье.  


Sekiro: Shadows Die Twice

Ещё один соулс-лайк в сегодняшнем списке — это предпоследний проект от From Software, который, в отличие от MGR, заставляет играть расчётливо, учить паттерны атак противников и следить за мелкими таймингами. Действие игры разворачивается в феодальной Японии в период Сэнгоку. Игроку предстоит взять на себя роль Волка, воина с костяным протезом вместо руки, вооружённого катаной и крюком-кошкой.


Отличительной чертой боевой системы Sekiro является тот факт, что вместо нанесения урона здоровью врагов Волк использует катану для сокрушения концентрации врагов. Полностью "здоровый" противник с лёгкостью восстанавливает полоску концентрации, если не держать его под постоянным натиском, в связи с чем приходится использовать каждую возможность для нанесения удара.


И хотя Sekiro не нагружает геймеров большим количеством комбо и умений, а оружие в распоряжении самурая всего одно, игру нельзя назвать лёгкой или даже абсолютно справедливой к игроку — многие вовсе считают её самым сложным проектом, когда-либо выпущенным From Software, а потому именно в ней раскрывается особая черта битвы на катанах - фатальность любой допущенной ошибки.


Onimusha

Серия классических самурайских слэшеров с фиксированной камерой от Capcom Onimusha насчитывает уже девять номерных частей, спин-оффов и ремастеров. Пользуясь особой популярностью в Японии, франшиза остаётся известной и уважаемой и на западе за свой необычный сеттинг. Отталкиваясь от исторических фактов и сохраняя серьёзный тон повествования, разработчики пересказывают истории реально существовавших личностей, добавляя в них сверхъестественные элементы.

Во франшизе нет единого протагониста и от части к части роль главного героя достаются то одному, то другому персонажу, однако все они остаются отличными мечниками и профессиональными охотниками на демонов, способными дать отпор дать потусторонним сущностям. Боевая система во всех частях серии схожа: у протагониста есть определённый арсенал оружия, обязательным составным элементом которого, конечно, остаётся катана, а также фиксированный запас духовной энергии, которая может использоваться для применения магических атак и умений.

Совмещая колдовские навыки с фехтовальными приёмами и, например, заставив собственный меч пылать огнём, игрок может выйти победителем из любой схватки. 


Samurai Showdown

Разнообразить обилие слэшеров и соулс-лайков в сегодняшней подборке призвана серия файтингов, разработанных студией SNK. В отличие от безбашенных собратьев по жанру вроде Mortal Kombat и Soul Calibur, Samurai Shodown остаётся верен себе и сохраняет напряженность настоящих самурайских поединков, сочетая её со стильным, немного гротескным визуальным оформлением.

Сражения профессиональных игроков и завсегдатаев серии больше напоминают длительные обмены парированиями, прерывающиеся стильными комбо, когда одному из участвующих в битве всё-таки удаётся подловить своего соперника. Стоит, конечно, заметить, что не все персонажи используют в качестве основного оружия катаны, и спектр применяемого ими холодного оружия довольно широк. Тем не менее, такие персонажи, как Хаомару и Юкио Татибана отлично передают своим боевым стилем всё изящество и напряженность настоящей битвы на мечах.


Katana ZERO

От файтинга перейдём к динамичному неонуарному платформеру, сочетающему в себе черты Hotline Miami, Hollow Knight и Celeste. Удостоенный многих наград и отмеченный как игроками, так и критиками инди-экшн по праву можно назвать образцовым. И хотя боевая система на первый взгляд здесь достаточно примитивна — главный герой может лишь наносить точечные удары катаной, моментально убивающие противников — по ходу игры она становится всё глубже и динамичнее.

Сложно рекомендовать игру как проект, раскрывающий сущность владения катаной или достигающий новых геймплейных высот в этом направлении, тем не менее, обойти стороной настолько стильный проект, в название которого включена тема нашей подборки, мы не могли.


Итоги

К сожалению, действительно качественных игр, дающих почувствовать себя мастером-самураем, не так много, и хотя катана как вид оружия появляется в огромном количестве проектов, мало где ей уделяется отдельное внимание разработчиков. Сегодня мы вспомнили несколько интересных примеров использования этого легендарного оружия. Сможете ли вы дополнить наш список и назвать другие выдающиеся видеоигровые релизы по этой теме? Если да — ждём вас в комментариях.

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игры from software япония видеоигры консоли nioh dmc metal gear rising катана самурай
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