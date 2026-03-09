Сайт Конференция
В ближайшее время возобновится серийный выпуск видеокарты GeForce RTX 3060
Стремительное развитие ИИ и дефицит чипов памяти вынуждают производителей комплектующих идти на различные ухищрения. Одним из них стало возрождение легендарной видеокарты GeForce RTX 3060.

Вот уже больше года наблюдается глобальный дефицит чипов памяти, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта. Корпорация Nvidia решила усидеть сразу на двух стульях, производя чипы для ИИ и одновременно порадовать геймеров. По информации южнокорейского издания Hankyung, компания Samsung планирует возобновить массовое производство 8-нанометровых GPU архитектуры Ampere для видеокарты позапрошлого поколения GeForce RTX 3060.

Источник изображения: Wccftech

Может быть интересно

Видеокарта GeForce RTX 3060 поступила в продажу в 2021 году, и теперь, спустя 5 лет она всё ещё сохраняет свою актуальность. Поскольку разработчики игр ориентируются на наиболее массовые конфигурации компьютеров. Видеокарта RTX 3060 успешно запустит все современные новинки на средних настройках графики.

Стоит отметить, что выбор на RTX 3060 пал не просто так. Во-первых она была и остаётся одной из самых массовых моделей видеокарт для нетребовательных геймеров. Во-вторых для южнокорейского завода возобновление старых линий не станет проблемой, поскольку Samsung уже производит аналогичные 8-нм чипы Tegra для популярной консоли Nintendo Switch 2. Ожидается, что корпорация Nvidia сделает для видеокарты GeForce RTX 3060 «мягкий перезапуск». Теперь старая аппаратная часть будет трудиться в тандеме с новой технологией масштабирования изображения DLSS 4.5. Такой ход позволит быстро занять долю рынка бюджетных видеокарт. При этом не потребует отвлекаться от производства чипов и памяти для ИИ.  

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы Nvidia не сможет начать выпуск новых моделей игровых видеокарт, поскольку львиную долю своих производственных мощностей уже ориентировала на чипы памяти для сверхприбыльного ИИ-сектора. Кроме возобновления производства RTX 3060, инсайдеры предсказывают о возможный анонс бюджетной видеокарты GeForce RTX 5050 с необычным объёмом памяти в 9 ГБ. Она позволит временно убрать упор современных игровых новинок в 8 Гб видеопамяти.

Выводы

Как гласит известное высказывание Жака Пеше в 1824 году: «Всё новое — это хорошо забытое старое». На сегодняшний день оно сохраняет актуальность. Мир уже захватил искусственный интеллект, сместив приоритеты корпораций с интересов геймеров на обучение и развитие ИИ. С прошлого года уже начались массовые увольнения сотрудников во многих компаниях, хотя это только начальная стадия внедрения нейросетей. Дальше будет только хуже. Компьютеры станут значительно дороже, а их потенциальных покупателей станет на порядок меньше.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Нужно ли будет ИИ устраивать полноценное восстание, как показано в фильмах «Терминатор» или он просто оставит без работы большую часть населения и человечество банально выродится через несколько десятилетий?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).


Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#видеокарта #ии #память #rtx 3060 #нейросеть #dlss 4.5
Источник: wccftech.com
