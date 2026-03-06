Звонки и переписка открыты для Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, что говорит об огромной популярности российского мессенджера.

Пресс-служба мессенджера Max сообщила об успехах сервиса на зарубежных рынках, а также новых опциях приложения. Отныне жители 40 стран смогут пользоваться всеми сервисами российского приложения. Речь идет о государствах Ближнего Востока, Африки, Азии, а также Латинской Америки.

Изображение: нейросеть freepikЭкспансия мессенджера Max на зарубежные рынки активно началось в ноябре прошлого года. Тогда доступ ко всем функциям получили жители семи стран СНГ. Для регистрации в сервисе достаточно сим-карты местных операторов связи.

Среди новых стран, в которых доступен Max, значатся популярные у российских туристов Турция, Вьетнам, Индонезия, ОАЭ, Таиланд, а также дружественные государства — Туркменистан, Куба, Ирак и Венесуэла. Отмечается, что мессенджер будет охватывая регионы с ограниченным доступом к западным платформам.

Может быть интересно

Обеспечение безопасности мессенджера — приоритет разработчиков Max. Накануне айтишники предположили, что мессенджер Max может проверять, установлен ли у пользователя VPN. Однако в пресс-службе компании пояснили, что мессенджер не отслеживает использование VPN.

В России Max постоянно улучшается, и с 1 марта с помощью приложения можно подтвердить льготы в общественном транспорте. То есть нет необходимости предъявлять контролеру бумажные документы, а нужно всего лишь отсканировать QR-код. Это решение было реализовано совместными усилиями самого мессенджера с Минтрансом и «СберТройкой». На первом этапе тестирования данная услуга доступна в Новосибирской и Владимирской областях.