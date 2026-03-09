Однажды у меня лежала коробка старых нерабочих видеокарт. Большинство хранящихся там карточек были неисправны по причине сколотых кристаллов GPU. В итоге эти видеокарты были отправлены на эксперименты по защите кристаллов от сколов. Таким образом, были выработаны эффективные и надёжные методы защиты кристаллов от сколов.

Но в коробке у меня было две одинаковые GeForce 9500 GT от Club 3D. Одна оказалась полностью исправной, вторая же была нерабочей и отправилась на эксперименты по защите кристалла от сколов. Именно вторую видеокарту мы рассмотрим внимательнее, так как у неё изначально были явные следы коррозии и залития жидкостью.

На первый взгляд видеокарта выглядит нормально.

Хотя я уже перепаял заметно гнилые детали, а так же припаял отсутствующий конденсатор по линиям оперативной памяти, но это не помогло карточке. Да и в целом, кроме грязи и наклейки с характерными влажными разводами, ничего такого не видно.

Однако всё познаётся в сравнении. Потому достаю рабочую 9500 GT и сравниваю с гнилым экземпляром.

Разница становится более очевидной при рассмотрении в приближении. И то не всегда.

Потому расчехляю микроскоп и смотрю на каждую деталь в отдельности. Для наглядности я чередую нерабочую видеокарту и исправную. Конечно, исправная 9500 GT тоже досталась мне с очевидными следами коррозии. Видимо, обе работали или хранились в плохих условиях до того, как попали ко мне в руки. Но у исправной карточки дела обстоят намного лучше.

Так или иначе, версия с гнилыми деталями не работает, в отличие от второго экземпляра. Только вот встаёт вопрос: Как это ремонтировать? Полагаю, первым делом нужно тщательно вычистить всю грязь и коррозию, насколько это возможно.

Тщательно вычищаю видеокарту растворителями и ацетоном. С наклейками пришлось попрощаться. Теперь неисправная видеокарта выглядит чище, чем исправная.

Рабочая карточка действительно теперь выглядит более грязной. Только проблема не в мусоре и грязи, а в коррозии. Сколько не вычищай мусор, а коррозию так просто не убрать. Впрочем, с этим уже можно как-то работать. Да и стоит заметить, что коррозия не всегда приводит к поломке. Но явно испорченные детали придётся менять. Хотя тут на фотографии один компонент выглядит как обугленный, но на самом деле он прекрасно работает, несмотря на внешний вид.

И хотя видеокарты одинаковой модели одного производителя, но у них есть разница в компонентах. Однако сути это не меняет.

Некоторые детали имеют механические повреждения. В любом случае, всё, что выдаст несоответствующие параметры, пойдёт под замену. Так что не факт, что такие повреждённые экземпляры я буду менять. Нет смысла менять исправные детали, даже если выглядят не очень. Вот была бы там трещина, а не простой скол, это был бы совсем другой разговор.

Так же было обнаружено, что местами повреждена маска текстолита. Эти повреждения скрывались под слоями грязи и мусора. Ряд дорожек придётся чинить. И делать это придётся под микроскопом, потому что глазами это не рассмотреть.

Самыми неприятными будут сдвоённые дорожки. Для наглядности я разместил острый кончик иглы рядом с дорожками. Не знаю, буду ли восстанавливать сами дорожки или проведу новые поверх повреждённых, но лучше, конечно, восстановить имеющиеся.

Царапины вроде безобидные. Однако на самом деле всё оказалось гораздо серьёзнее. Так или иначе, повреждённые детали сами себя не найдут. Сначала пытался проводить измерения ESR тестером, но получалось не очень. Стандартными щупами сложно проверять SMD компоненты размерами менее одного миллиметра.

Мне нужны более подходящие инструменты. И я вспомнил про неисправный HoldPeak HP-990C и отремонтировал его. Там был обрыв дорожки прямо перед пайкой щупа. На глаз невозможно было заметить эту элементарную проблему. Потому измерительные инструменты и нужны в ремонте техники. Один мультиметр в руках - это хорошо, два лучше, а три разнообразных - ещё лучше.

Да, не всегда удаётся измерить параметры деталей прямо на плате. Однако сходу было обнаружено два неисправных резистора на 2 Ом и 10 кОм. Они как раз находятся в зоне наибольших повреждений от коррозии.

Теоретически можно было посмотреть на маркировку деталей, но там, где маркировка была, она уже давно стёрлась. Да и не все детали имеют считываемую маркировку номинала. Так что вторая такая же видеокарта очень выручает.

Теперь нужно найти подходящие детали на замену. Резистор на 10 кОм нашёлся быстро и непринуждённо, чего не сказать про резистор номиналом 2 Ом. Хотя я практически не занимась ремонтом электроники, но нужно будет отсортировать SMD компоненты по номиналам.

Пришлось заняться сортировкой резисторов. Иначе поиск нужного может затянуться на бесконечное количество времени.

Я настолько увлёкся сортировкой, что забыл про ремонт видеокарты. Некоторые детали в копилке оказались неисправными.

Хотя я заменил явно повреждённые детали, но показания прибора в режиме измерения ёмкости сильно не совпадали с образцовой видеокартой. Суть не в конкретных показаниях, а в разнице. В итоге я пошёл смотреть силовые транзисторы. По крайней мере, один транзистор оказался на вид замкнутым. Мне очень повезёт, если на выходе этой фазы питания всё окажется исправным.

Проблема оказалась не в транзисторах

Отмываю ещё раз плату и внимательно смотрю. Проблема появилась после того, как был припаян резистор на 2.2 Ом. Значит, нужно искать в направлении резистора.

Под микроскопом был обнаружен конденсатор с трещинами и большими сколами. Сколы на конденсаторе - не проблема. Настоящая проблема в трещинах. Именно по их вине керамические конденсаторы выходят из строя.

Припаял детали на свои места и показания стали гораздо более адекватными. Они не совпадают с тем, что есть у исправной видеокарты, но это уже не короткое замыкание.

Осталось разобраться с перебитыми дорожками.

Хотя показатели на плате не совсем соответствуют заведомо рабочему экземпляру, но мне уже хочется проверить видеокарту в действии. При сборке системы охлаждения вторая пружина немного застряла, и если бы кристалл не был защищён самодельной силиконовой рамкой, он наверняка получил бы новые сколы. В любом случае, вставляю карточку в компьютер, включаю, и подопытная GeForce 9500 GT без проблем запустилась!

Определяется и работает тоже без проблем. Осталось отмыть плату от канифоли и перепроверить детали. Чтобы наверняка. Кстати, у этой видеокарты частота памяти 400 МГц. У другого рабочего экземпляра память работает на частоте 333 МГц. Так что мы починили более производительную версию видеокарты.

Вот так. Самодельная защитная рамка спасла жизнь хрупкому кристаллу GPU. В очередной раз было доказано, что метод защиты кристаллов работает и полезен в реальности. Пока кто-то рассказывает про крайне аккуратную работу с системой охлаждения чуть ли не под микроскопом, чтобы случайно не повредить хрупкий кристалл, я просто снимаю радиатор и не переживаю, потому что знаю, что самодельная рамка не позволит навредить кристаллу.

Пришло время ацетонового полоскания.

Осматриваю припаянные детали под микроскопом. У одного конденсатора явно повреждён один контакт, так что меняю на другой.

Местами подправляю пайку, ну а местами не трогаю получившиеся скульптуры. Пусть будут.

Осматриваю прочие детали на плате. Следы коррозии максимально очевидны. Но видеокарта ведь работает? Работает. Я не вижу смысла трогать то, что прекрасно работает, даже если выглядит не очень хорошо. Это только у «диванных экспертов» вечно всё будет не так.

Меня больше волнуют перебитые дорожки.

Некоторые спаялись идеально. Но есть много сомнительных мест.

Если бы эти дорожки были хоть немного толще... В одном миллиметре помещается 5 дорожек. Ну или 10 дорожек, если без промежутков между ними. Толщина выходит всего одна десятая миллиметра.

Мне понадобиться максимально тонкое жало из имеющихся, так как паять придётся под микроскопом. Разумеется, жало должно быть из меди.

Места с частичными повреждениями оставим в покое, а вот там, где дорожка почти перебита, мы будем зачищать и паять.

Хотя жало паяльника и было похоже на иголку, но под микроскопом оно выглядит огромным по сравнению с дорожками. А ведь этой видеокарте больше 15 лет. Не думаю, что с современными видеокартами будет проще. Это веский повод беречь электронику от любых царапин, даже если они выглядят безобидно.

Подлатав дорожки, воткнул видеокарту в компьютер и начал её гонять всевозможными тестами.

А потом столкнулся с вылетом драйвера при тестировании Waifu2X с большими размерами блока. Ну и AES-256 выдавал ошибку. Дело может быть в элементарной нехватке 512 мегабайт памяти, ибо с малыми размерами блока нейронная сеть работает отлично.

На всякий случай прогнал тесты графической памяти. Ошибок найдено не было.

Для надёжности установить заведомо исправную видеокарту. В итоге получил ровно такие же результаты. Только память работает на два гигабайта в секунду медленнее, чем у отремонтированной видеокарты.

Теперь у меня есть две одинаковые GeForce 9500 GT в рабочем состоянии. Ремонт завершился успешно. Если удастся найти SLI мостик и материнскую плату с двумя слотами PCI-e x8, то можно будет объединить эти видеокарты.

Впрочем, это уже совсем другая тема.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.