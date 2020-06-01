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Подборка практичных товаров с AliExpress: усилитель WIFI, четырехъядерный ноутбук и другие

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Усилитель WIFI Asus RP-N12                                                

Отличный двухантенный усилитель для офиса и дома, который можно использовать в качестве ретранслятора, сетевого моста и точки доступа. Подключается устройство через обычную розетку. Настройка проста, достаточно нажать WPS, чтобы получить ретрансляцию WIFI со скоростью раздачи до 300 Мбит/с. 

Поможет в настройке и информативный индикатор на корпусе. Он показывает наиболее оптимальное место в помещении для его размещения: красный свет – слабый сигнал, зеленый – устойчивый. Иногда могут произойти потери связи, но перезагрузка усилителя моментально устраняет эту проблему.

Цена: $55.00

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Четырехъядерный ноутбук KUU YepBook

Отличное соотношение цены и качества. 15,6-дюймовый дисплей с матричным разрешением в 1920x1080 точек, соотношением сторон 16:9 и 60-герцовой частотой обновления. Это наличие собственной дискретной графики Intel HD, 4-ядерный CPU Intel Atom на 1,04 ГГц, хватает на игры, но на минимальных настройках.

Оптимальными для работы характеристики памяти на 4 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ с возможностью дополнительного TF-расширения. Аккумулятор 38Wh хватит на 6-8 часов беспрерывной работы. Плюсом товара есть полноценный интерфейс ПК со всеми необходимыми разъемами, а также установленная по умолчанию OS - Windows 10.

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Доступна доставка из России.

Цена: $205.15–219.43 

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USB-флэш-накопитель SanDisk Ultra Flair

Это USB-флэш-накопитель, который можно приобрести от 16 до 256 ГБ памяти. Преимущество носителя — высокая скорость чтения данных, обеспечивая до 150 Мб/с. Скорость записи ниже, но она не критична.

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Есть защита данных в виде установления пароля пользователем на устройство. Металлическим корпус компенсирует выделение тепла при эксплуатации. Устройство подходит для работы с фирменной опцией платформы Windows ReadyBoost.

Цена: $4.50–39.90

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Карта памяти SanDisk Extreme

Хороший продукт за свою цену от 32 до 256 ГБ. Позволяет считывать информацию со скоростью 160 Мб/с, а при записи в 60 Мб/с. A2-значение App Performance Class позволяет использовать аксессуар для установки ПО. 

Устройство представлено в формате microUSB, также в комплекте прилагается удобный переходник для SD, подходящий для большинства кардридеров. Возможно форматирование из exFAT в NTFS, позволяя вести файловую запись в объеме 4 Гб.

Цена: $9.49–48.40

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Веб-камера для стрима Logitech C922 Pro Stream

Если искать подходящую модель для проведения стрима, тогда этот вариант, снимающий в режиме FHD, будет оптимальным. Съемка с кадровой частотой в 30 к/с или в 60 к/с при разрешении до 1080р. 

Наличие USB-разъема третьего поколения для подключения камеры к ПК, CMOS-матрица на 2 Мп, встроенный микрофон, возможность фиксации на мониторе. У камеры отличная совместимость, функционирует с операционными системами как Windows, MacOS, Android и iOS.

Цена: $122.55 

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