Перфорированный корпус этой мыши прочный и легкий, с ней вы можете играть дольше без усталости. Легкий корпус в виде сот весит всего 53 г. Сверхлегкий кабель ultraweave значительно уменьшает вес. Внутри установлен оптический датчик игрового класса-регулируемый до 16 000 dpi, ускорением в 50 g и частотой опроса в 1 000 Гц. Можно заказать в белом или чёрном цвете.

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Цена $46.44

Эта видеокамера с циклической записью. Можно установить её дома или в офисе. Камера небольшая, будет практически незаметна. Цвет черный. Корпус из цинкового сплава. Может работать без перерыва 4-5 часов. Можно использовать в качестве видеорегистратора или веб-камеры, если подключиться к компьютеру.

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Цена $22.82 - 46.64

Наушники‑вкладыши BlitzWolf FYE3 с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки. Сверхбольшая емкость аккумулятора в чехле 2600 мА-ч может заряжать наушники примерно 13 раз. Защищены от влаги и подойдут для занятий спортом.

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Цена $25.10 - 29.93

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Бренд RETEKESS представляет вашему вниманию компактный FM приемник, который станет настоящей находкой для тех, кто не представляет свою жизнь без любимой радиостанции. Сверхмощные элементы RETEKESS обеспечивают четкий и беспрерывный сигнал. Модель имеет современный дизайн, удобную панель управления, разъем под наушники и TF-карту.

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Цена $16.30 - 27.69

Электрическая лебедка, приспособление можно установить на авто, а также в гараже, сервисе или на промышленном рабочем месте. Позволяет передвигать объемные и тяжелые предметы.

Отличный вариант для поездок на природу и по бездорожью. Работает от 12 вольт, имеет максимальную грузоподъемность троса до 1800 кг.

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Цена $69.17 - 75.30

Неплохие и доступные по цене мужские ботинки на холодную позднюю осень и зиму. Изготовлены из натуральной кожи, что за такую стоимость вообще кайф. Подкладка очень тёплая, нога не замёрзнет и в большой минус.

Касаемо подошвы - она на клею, всё-таки обувь недорогая. У продавца представлено много моделей, отличающихся цветов и немного дизайном. Всего их 18 штук. Что интересно, цена на все модели одна. При большом количестве заказов товар держит высокий рейтинг.

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Цена $26.40