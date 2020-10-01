Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: игровая мышь, цифровая мини-камера и другое
Игровая мышь Cooler Master
Перфорированный корпус этой мыши прочный и легкий, с ней вы можете играть дольше без усталости. Легкий корпус в виде сот весит всего 53 г. Сверхлегкий кабель ultraweave значительно уменьшает вес. Внутри установлен оптический датчик игрового класса-регулируемый до 16 000 dpi, ускорением в 50 g и частотой опроса в 1 000 Гц. Можно заказать в белом или чёрном цвете.
Цена $46.44
Цифровая мини-камера Vandlion
Эта видеокамера с циклической записью. Можно установить её дома или в офисе. Камера небольшая, будет практически незаметна. Цвет черный. Корпус из цинкового сплава. Может работать без перерыва 4-5 часов. Можно использовать в качестве видеорегистратора или веб-камеры, если подключиться к компьютеру.
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Цена $22.82 - 46.64
BlitzWolf FYE3S FYE3
Наушники‑вкладыши BlitzWolf FYE3 с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки. Сверхбольшая емкость аккумулятора в чехле 2600 мА-ч может заряжать наушники примерно 13 раз. Защищены от влаги и подойдут для занятий спортом.
Цена $25.10 - 29.93
Retekess V115 портативный радиоприёмник
Бренд RETEKESS представляет вашему вниманию компактный FM приемник, который станет настоящей находкой для тех, кто не представляет свою жизнь без любимой радиостанции. Сверхмощные элементы RETEKESS обеспечивают четкий и беспрерывный сигнал. Модель имеет современный дизайн, удобную панель управления, разъем под наушники и TF-карту.
Цена $16.30 - 27.69
Электрическая лебедка 12В
Электрическая лебедка, приспособление можно установить на авто, а также в гараже, сервисе или на промышленном рабочем месте. Позволяет передвигать объемные и тяжелые предметы.
Отличный вариант для поездок на природу и по бездорожью. Работает от 12 вольт, имеет максимальную грузоподъемность троса до 1800 кг.
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Цена $69.17 - 75.30
Мужские ботинки SURGUT из натуральной кожи
Неплохие и доступные по цене мужские ботинки на холодную позднюю осень и зиму. Изготовлены из натуральной кожи, что за такую стоимость вообще кайф. Подкладка очень тёплая, нога не замёрзнет и в большой минус.
Касаемо подошвы - она на клею, всё-таки обувь недорогая. У продавца представлено много моделей, отличающихся цветов и немного дизайном. Всего их 18 штук. Что интересно, цена на все модели одна. При большом количестве заказов товар держит высокий рейтинг.
Цена $26.40
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