Этот магнитный кабель работает со съёмными зарядными устройствами, подходящими для различных видов входов у смартфонов. Просто поднесите магнит к зарядке, вставьте зарядку в гнездо разъема телефона, и пойдет подача электроэнергии. На сайте Алиэкспресс можно выбрать шнур длиной в один или два метра. Шнур изготовлен из качественного материала. Магнитная зарядка подойдет для использования в авто или же дома. Посмотреть товар

Цена $0.65 - 4.63

Это усилитель звука GHXAMP TPA3116. Данная модель поддерживает подключение аудиоприемника по технологии Bluetooth 5.0. Стереоусилитель имеет мощность 50 Вт по левому и правому каналу (по отдельности), а также 100 Вт по басовому каналу (трехканальный выход). Устройство имеет регулировку громкости по каждому каналу, регулировку высоких частот, а также регулировку общего потенциометра. В качестве питания может выступать любой блок от 12 до 24 В. Прикольно то, что плата усилителя располагается в прозрачном акриловом корпусе. Посмотреть товар

Цена $24.47

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Несмотря на то, что основная функция – это радио, приемник довольно неплохо выполняет роль обычных колонок с фукцией подключения по usb. В комплекте он имеет пульт радиоуправления, что делает использование этой вещи более комфортным.

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Цена $16.93 - 26.52

Смарт-часы в спортивном дизайне, с водонепроницаемым корпусом, встроенной памятью на 128 мб, батареей питания в 450 ма.ч.

Есть также подсветка экрана, функция таймера, календаря, будильника, уведомлений с телефона, программы фитнес тренировок. Способ передачи данных беспроводной - bluetooth. Удобный силиконовый ремешок. Посмотреть товар

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Цена $32.38

Перед Вами настенная розетка COSWALL европейского стандарта. Она имеет 2 встроенных USB порта (5 В, 2,1 А) для зарядки гаджетов и смартфонов. Форма розетки - прямоугольная со стандартным размером 146 х 86 миллиметров. На выбор предлагается 3 расцветки - для любого интерьера. Стоимость такой розетки составляет 790 рублей.

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Цена $10.49

Беспроводная метео станция с жк экраном, уведомляет о состоянии погоды на улице, имеет внешний датчик который фиксирует температуру, давление, скорость ветра, влажность. Есть функция будильника, уведомлений. Диапазон от -40 до 60 градусов. Питание прибора автономное до 24 часов, зарядное устройство в комплекте.

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Цена $39.99 - 57.96

Хорошая и в меру яркая настольная лампа нужна возле каждого стола. Она позволяет меньше напрягаться глазам и хорошо видеть рабочую зону. Очень удобно, тем более что красивую и недолгую лампу можно найти на АлиЭкспресс. Она отлично выглядит и легко впишется в любой интерьер, попутно делая его более функциональным. Посмотреть товар

Цена $28.55

Мультитул в виде печатной платы из стеклотекстолита. Помимо метрической и дюймовой шкалы измерений, оснащен большим количеством полезных опций. Дополнительно присутствуют калибры для измерения провода АВГ, образцы ширины проводников, футпринты различных компонентов для поверхностного монтажа и шпаргалка с обозначениями выводов транзисторов. Линейки на выбор разной длины и набором подсказок. Посмотреть товар

Цена $0.58 - 2.39