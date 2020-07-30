Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: материнская плата, сабвуфер и другое
Инструмент для гибки арматуры
Устройство с гидравлическим механизмом для изгибания металлической
арматуры, а также прочих изделий. Имеет хват на 19 мм, изгиб до 90 градусов. Диаметр захвата 29 на 14 см, приспособление подойдет для строительно-монтажных работ. Сила сжатия до 100 кг. Сделано из прочной каленой стали, не ржавеет, разбираемая конструкция. Посмотреть товар
Цена $150.15
Материнская плата
Промышленная плата для персонального компьютера размером 12х12 см без вентиляторная. Механический стандарт, поддержка систем Windows, Linux, OS и 8 Гб Max. Мощность 6 Вт. Процессор Intel Celeron J3060, 2 Мб кэш-памяти. Один 204-контактный разъем DDR3 SDRAM Small Outline (SO-DIMM). Три дисплея. Шестиканальный аудиовыход. Линейный выход + микрофон в порту. Разъем Bluetooth. Черная панель. Один разъем постоянного тока 12 В. Посмотреть товар
Цена $83.60
Сабвуфер
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Беспроводной сабвуфер для просмотра фильмов и прослушивания музыки, имеет 8 канальное подключение создающее 3D стерео звук. Порт aux для сторонних устройств.
Мощность системы 150 ватт, аудио разъем 3,5 мм для наушников, микрофона. Частотный диапазон звучания от 50 Гц до 20 кГц. Для дома, дачи, отличный вариант для вечеринок.Посмотреть товар
Цена $276.37
Маршрутизаторный кабель для ноутбука
Я приобрел этот кабель для проводного соединения ноутбука с Интернет-руотером, так как иногда случаются перебои в работе беспроводной Wi-Fi системы. Длина кабеля позволяет протянуть его через всю комнату. Кабель имеет длину 1 м, 3 м, 5м, и 30 м. Я взял себе самый длинный, так как иногда работаю в разных комнатах, а таскать за собой постоянно роутер мне не с руки. Это очень удобное приспособление. Посмотреть товар
Цена $2.45
Светодиодный светильник Baseus
Данный светильник сделан из пластика. Он небольшой, прямоугольной формы со скругленными углами. Можно поворачивать его, как нравится. Данный светильник можно установить в ванной комнате, в прихожей, у лестниц. А также в спальне в качестве ночника. Цвет белый. Выносливость - 150 дней. Его можно использовать как фонарь.Посмотреть товар
Цена $9.20
Портативный мини-стереомикрофон
Данный микрофон подойдет под любые устройства, у которых есть стандартный 3.5мм разъем. Микрофон поддерживает стерео запись, для этого он оснащен двумя датчиками, которые отвечают за левую и правую сторону. Несмотря на небольшой размер, качество записи очень хорошее. Продажи шли нормально, практически все отзывы были положительными, так что однозначно советую к покупке.
Цена $3.22
Органайзер
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Силиконовый кабельный органайзер. Отлично удерживает провода и не дает им упасть. Крепится к любой поверхности с помощью двухстороннего скотча 3М. Есть несколько цветов и доставка с РФ.
Цена $1.49
Переходник с USB-С на обычный USB
USB OTG является одной из важнейших функциональных возможностей современных смартфонов. Она позволяет подключать к устройству различную компьютерную периферию, не испытывая никаких неудобств. Для полноценной работы этой функции нужен переходник с USB-С на обычный USB. Такой аксессуар легко заказать и использовать по назначению. Есть 3 типа переходников: USB-C на USB-C, USB-C на microUSB и USB-C на обычный USB. Благодаря таким гаджетам, к смартфону можно будет подключить не только флешку, но и мышь или клавиатуру.Посмотреть товар
Цена $1.86
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