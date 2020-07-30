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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: материнская плата, сабвуфер и другое

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Инструмент для гибки арматуры

Устройство с гидравлическим механизмом для изгибания металлической
арматуры, а также прочих изделий. Имеет хват на 19 мм, изгиб до 90 градусов. Диаметр захвата 29 на 14 см, приспособление подойдет для строительно-монтажных работ. Сила сжатия до 100 кг. Сделано из прочной каленой стали, не ржавеет, разбираемая конструкция. Посмотреть товар

Цена $150.15

Материнская плата

Промышленная плата для персонального компьютера размером 12х12 см без вентиляторная. Механический стандарт, поддержка систем Windows, Linux, OS и 8 Гб Max. Мощность 6 Вт. Процессор Intel Celeron J3060, 2 Мб кэш-памяти. Один 204-контактный разъем DDR3 SDRAM Small Outline (SO-DIMM). Три дисплея. Шестиканальный аудиовыход. Линейный выход + микрофон в порту. Разъем Bluetooth. Черная панель. Один разъем постоянного тока 12 В. Посмотреть товар

Цена $83.60

Сабвуфер 

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Беспроводной сабвуфер для просмотра фильмов и прослушивания музыки, имеет 8 канальное подключение создающее 3D стерео звук. Порт aux для сторонних устройств.

Мощность системы 150 ватт, аудио разъем 3,5 мм для наушников, микрофона. Частотный диапазон звучания от 50 Гц до 20 кГц. Для дома, дачи, отличный вариант для вечеринок.Посмотреть товар

Цена $276.37

Маршрутизаторный кабель для ноутбука

Я приобрел этот кабель для проводного соединения ноутбука с Интернет-руотером, так как иногда случаются перебои в работе беспроводной Wi-Fi системы. Длина кабеля позволяет протянуть его через всю комнату. Кабель имеет длину 1 м, 3 м, 5м, и 30 м. Я взял себе самый длинный, так как иногда работаю в разных комнатах, а таскать за собой постоянно роутер мне не с руки. Это очень удобное приспособление. Посмотреть товар

Цена $2.45

Светодиодный светильник Baseus

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Данный светильник сделан из пластика. Он небольшой, прямоугольной формы со скругленными углами. Можно поворачивать его, как нравится. Данный светильник можно установить в ванной комнате, в прихожей, у лестниц. А также в спальне в качестве ночника.  Цвет белый. Выносливость - 150 дней. Его можно использовать как фонарь.Посмотреть товар

Цена $9.20

Портативный мини-стереомикрофон

 Данный микрофон подойдет под любые устройства, у которых есть стандартный 3.5мм разъем. Микрофон поддерживает стерео запись, для этого он оснащен двумя датчиками, которые отвечают за левую и правую сторону. Несмотря на небольшой размер, качество записи очень хорошее. Продажи шли нормально, практически все отзывы были положительными, так что однозначно советую к покупке.

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Цена $3.22

Органайзер

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Силиконовый кабельный органайзер. Отлично удерживает провода и не дает им упасть. Крепится к любой поверхности с помощью двухстороннего скотча 3М. Есть несколько цветов и доставка с РФ.

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Цена $1.49

Переходник с USB-С на обычный USB

USB OTG является одной из важнейших функциональных возможностей современных смартфонов. Она позволяет подключать к устройству различную компьютерную периферию, не испытывая никаких неудобств. Для полноценной работы этой функции нужен переходник с USB-С на обычный USB. Такой аксессуар легко заказать и использовать по назначению. Есть 3 типа переходников: USB-C на USB-C, USB-C на microUSB и USB-C на обычный USB. Благодаря таким гаджетам, к смартфону можно будет подключить не только флешку, но и мышь или клавиатуру.Посмотреть товар

Цена $1.86

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LoL
16:40
Очень хороший пример привёл, прямо в точку, там ещё 3600х быстрее 9900к)
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Huigen
16:39
а существенно это насколько, а то побыстрому прошмыгнул, не нашел вменяемого сравнения процессоров)
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Sergiu Bunacalea
16:38
Ну конечно же, что старое поколение не может быть на уровне нового , поскольку в этом нет никакого смысла. Rtx 2060 будет как раз на уровне rtx 2050, а rtx 2050 ti будет скорее всего чуть быстрее.
NVIDIA представит всю линейку RTX 3000 в кратчайшие сроки, флагманы появятся в сентябре
Иоанн Грозный
16:36
например RDR2, Forza и прочие ушатывающие конкрунтов от нвидиа
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
MriS
16:36
Многим религия не позволяет играть на амд или на интеле. Можно на любом играть. Я в гараже играю на 1200, дома на 9900к, а на даче играл на 3800х. В планах на zen3 собрать пк.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Jack Reacher
16:34
Хлам с какашкою спаяли -получилася Big Navi От NVIDIA отстала ,-скажем честно : отсасала : Блок расплавила системный -TDP то Ох..обалденный Снова ты поимаешь BSoD,,-драивер то писал урод Снова черны...
Карты GeForce RTX 30 могут оказаться в руках пользователя уже в сентябре
pfff
16:34
Одно другому не мешает же, я тоже "за" подобное. Владелец дорогого процессора, при желании, может себе позволить видеокарту, а вот на дешевом процессоре хорошая встройка была бы очень кстати для многи...
Преимущество AMD Ryzen 7 4750G над Ryzen 5 3400G в играх не настолько велико, как хотелось бы
Huigen
16:34
а что, на амд нельзя играть?)
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
MriS
16:34
Какая игра смотря, в Death Stranding 10900к существенно 8700к обходит. В ней и zen2 нормалек.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Huigen
16:33
о ценах на 10900к и прибавке его производительности в играх, относительно 8700к в играх))
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
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