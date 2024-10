На пресс-конференции, состоявшейся 15 октября, Китайская академия наук (CAS), Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Китайское управление пилотируемых космических исследований (CMSEO) представили Национальный план развития космических программ на 2024-2050 годы. Этот документ отражает намерения Китая развивать национальные космические миссии, усилить фундаментальные исследования и подготовить специалистов для будущих космических исследований. В плане выделены пять ключевых научных направлений и 17 приоритетных проектов.

Развитие китайской космической программы делится на три этапа: до 2027 года, с 2028 по 2035 годы и с 2036 по 2050 годы.

Первая фаза (до 2027 года) сосредоточена на выполнении ряда уже запланированных проектов. Среди них — первая пилотируемая лунная миссия, запуск космического телескопа класса «Хаббла», а также реализация значимых научных инициатив. Особое внимание уделяется проектам, таким как гравитационная волновая обсерватория и солнечный орбитальный аппарат. Кроме того, планируется запуск малых и средних миссий, связанных с обнаружением частиц тёмной материи и исследованием экзопланет.

Среди одобренных и разрабатываемых миссий выделяются такие проекты, как DSL (Discovering Sky at the Longest Wavelength), eXTP (Enhanced X-ray Timing and Polarimetry), SPO (Solar Polar Orbiter), а также миссии Taiji-2 и Earth 2.0. Эти миссии направлены на изучение ранних этапов Вселенной, черных дыр, солнечной активности и гравитационных волн. Также большое внимание будет уделено поиску экзопланет, пригодных для жизни.

В этот период планируется развитие продвинутых космических миссий, включая исследование Юпитера и его спутников в рамках миссии Tianwen-4, а также исследования границ Солнечной системы. Особое место занимает международная лунная исследовательская станция (ILRS), создание которой станет совместной инициативой Китая и других стран. Важным шагом станет миссия по сбору проб атмосферы Венеры, которая позволит лучше понять состав и структуру этой планеты.

реклама





Третья фаза программы нацелена на достижение мирового уровня в космических исследованиях за счёт выполнения 5-6 крупных миссий и реализации нескольких более мелких проектов. Китай планирует проводить передовые научные исследования в области астробиологии и поисков признаков жизни на других планетах.

Одной из наиболее амбициозных задач является миссия по сбору проб атмосферы Венеры. Изначально планировался запуск орбитального аппарата для изучения планеты, однако на втором этапе развития космической программы эта миссия была заменена на более сложный проект по доставке образцов атмосферы на Землю. Хотя детали миссии ещё не раскрыты, предполагается, что она будет включать в себя запуск зонда с устройством для спуска и подъёма на орбиту Венеры.

Китай подчёркивает важность международного сотрудничества в области космических исследований. По словам Ван Чи, директора Национального центра космической науки (NSSC), КНР планирует активно развивать научные проекты с другими странами, что позволит использовать достижения в космической области на благо всего человечества.

Помимо Венеры, Китай работает над подготовкой миссии по доставке образцов с Марса, которая запланирована на 2028 год. Ожидается, что первые образцы марсианского грунта будут доставлены на Землю к 2031 году. Эти миссии откроют новые горизонты в исследовании Марса, сосредоточив внимание на поисках признаков жизни и других ключевых научных задачах.