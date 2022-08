За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Перефразируя известного «картофельного классика» - сейчас я вам покажу, как сэкономить 56000 рублей.

Motorola Moto Edge X30 на сегодняшний день – это уникальный аппарат. Это топовый флагман, который набирает больше миллиона попугаев в тесте AnTuTu, по неприлично низкой цене, если покупать в правильном магазине. Motorola Moto Edge X30 – это версия для китайского рынка. Для всего мира этот аппарат называется Motorola Edge 30 Pro. В России за него просят просто космические деньги.

https://www.dns-shop.ru/product/988dbbccc436ed20/67-smartfon-motorola-edge-30-pro-256-gb-sinij/

https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/7299627

Но есть еще особенная версия X30 – Motorola Edge X30 Under Screen Edition. Главное отличие этой версии – 60-мегапиксельная селфи камера спрятана под экран.

Селфи-камеру видишь? А она есть.

На момент покупки порядок цен был такой (все сравниваемые версии телефонов имеют 12 Гб оперативной памяти и накопитель 256 Гб): X30 стоил 26564 р в Китае на Aliexpress, 30 Pro в ДНС и Связном стоил 86999 рублей, X30 US – стоил 30956 на Aliexpress. Так что разница 30 Pro и X30 US составляет 56000 рублей. Практически 1000$. Неплохая наценка. При этом у "китайца" будет уникальный функционал в виде подэкранной камеры, которой нет в 30 Pro.

По прошивкам телефоны отличаются так: Название прошивки HiphiC – это китайский Edge X30, модель XT2201-2; название прошивки Hiphi – это глобальный Edge 30 Pro – для всего мира кроме США / Edge + - для США, модель XT2201-1 – весь мир, XT2201-4 - США; название прошивки HiphiD – это китайский Edge X30 USE, модель XT2201-6

Версия с подэкранной камерой предназначена только для рынка Китая, остальной мир официально лишен такого аппарата, но его вполне можно купить с доставкой в любую точку мира. Аппаратно X30 и 30 Pro почти ничем не отличаются. Разница в названии и в версии прошивки. А еще у USE версии экран выдает только 120 Гц, а у обычной 144 Гц. Для тех, кто сомневается в идентичности начинки вот ссылка на сравнение трех аппаратов - https://www.kimovil.com/ru/compare/motorola-edge-30-pro,motorola-edge-x30-12gb-256gb-cn,motorola-edge-x30-special-edition

Moto 30 Pro не бывает версии с меньше, чем 12 GB оперативки, а простой X30 можно выбрать с 8 или 12 GB оперативки. Телефон был заказан 27 июня во время летней недели скидок в магазине Chinatronic Store за 30 956,31 руб - https://aliexpress.ru/item/1005004328261579.html Сейчас цена телефона выросла из-за изменения курса доллара.

Я хотел белый, китаец сказал белых нет, я согласился на синий. Телефон приехал ровно за 4 недели. Ниже я собрал на одном изображении фото распаковки телефона. Телефон был упакован в очень толстую воздушную оболочку. Внутри лежала коробка в заводской пленке и презент от продавца - переходник на евро вилку. Внутри коробки стандартный комплект - телефон, кабель, зарядка, силиконовый чехол. Чехол на торце имеет фирменную надпись Motorola. Зарядка, как можно понять по надписи на корпусе, выдает 68 Вт.

Если верить китайской презентации телефона – подэкранная камера с 6 линзами

На этой картинке из презентации показано как камера спрятана за экраном. Видно, что непосредственно над линзой пиксели тоньше.

Ниже я для примера сделал 2 фото. Первое фото сделано на подэкранную селфи камеру 60 MP, второе на основную 50 MP. На первом фото заметно хуже цвета, но для фото и видео селфи вполне сносно.

Официальная премьера X30 USE состоялась в Китае 17 марта 2022 года.

Кстати, логотип Lenovo тут не случайно, для тех, кто не знал - Lenovo выкупила Motorola у Google в 2014 году.

Прямой конкурент этого телефона POCO F4 gt. Версия 12/256 стоила также примерно 31000 рублей в конце июня. Процессор память накопитель у обоих телефонов совпадают. Но хуже формула камер. У POCO 64+13+2 и селфи 20, у МОТО 50+50+2 и селфи 60 мегапикселей. Подэкранной камеры у POCO нет ни в каком варианте, да и вообще среди всех производителей пока это редкость. К плюсам POCO можно отнести официальную глобальную прошивку с русским языком, но на мой взгляд это не существенно. И POCO на 15 г тяжелее, а емкость батареи при этом меньше. Moto имеет защиту от влаги IP54, а POCO не имеет никакой защиты. Еще в интернете много жалоб на POCO F4 GT, что подорвало мой интерес к нему. Как пишут владельцы - "процессор греется, троттлит и высаживает батарею". Нагретый аккумулятор быстрее начинает терять заряд, хотя это может быть плюсом зимой – можно погреть руки. Сравнение характеристик X30 USE и POCO F4 GT - https://www.kimovil.com/ru/compare/motorola-edge-x30-special-edition,poco-f4-gt-global-12gb-256gb

У зарядки моего Moto вилка американского стандарта, и несмотря на то, что продавец заботливо положил переходник на евровилку в комплект, я сразу заказал такой адаптер ISA. Вообще таких адаптеров везде навалом, можно было выбрать любой.

Все телефоны Motorola серии Edge, в том числе и этот, поддерживают технологию Ready For. Достаточно подключить телефон к монитору или телевизору. Телефон превращается в полноценный компьютер с интерфейсом крайне похожим на Windows 11, но с функциональностью Android, экран телефона можно использовать как трекпад. Сам смартфон при этом находится полностью в автономном режиме, и вы можете пользоваться им параллельно с работой в режиме Ready For. У этого режима еще много функций, просто посмотрите это официальное видео – в нем все наглядно показано:





Подробный обзор советую посмотреть в этом ролике. Там есть тесты в бенчмарках и играх, и дано общее впечатление. Только там обозревают версию без подэкранной камеры.





Я в свою очередь хочу рассказать о том, чего нет в обзорах. Эти полезные советы будут актуальны также для обычной версии Moto X30.

Перед началом использования сразу после включения телефон нужно настроить. Сперва телефон выдает приветствие на китайском языке. Переключаемся на английский, русского языка пока что на этом этапе в телефоне нет. Идем в Settings – Google Play Services и включаем их. Качаем пакет сервисов Google отсюда - https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1036206&view=findpost&p=112159412. Закидываем на телефон, например в папку downloads. Открываем стандартный File Manager и запускаем скачанные файлы по порядку. File Manager спросит разрешение – выбираем Allow from this source. Всего 5 пакетов. Заходим в Google Play. Входим в имеющийся или создаем новый аккаунт Google. Заходить и создавать аккаунт LeCloud нельзя - пользователи отмечают, что начнутся глюки с контактами, LeCloud только для китайских пользователей.

Теперь пришло время русификации. Находим в поиске в Google Play программу SetEdit. Устанавливаем и запускаем ее. Листаем вниз, ищем параметр system_locales. Там будет стоять "en-US". Меняем на "ru-RU". Перезагружаемся. В результате получим частично русский интерфейс настроек и полностью русские приложения. Например, теперь Google Play будет на русском. В настройках Google Play видно, что устройство сертифицировано. Это значит что оплата NFC должна работать. Теперь устанавливайте все нужные вам приложения. Далее пути к настройкам, на которые я буду ссылаться, уже будут частично на русском – так, как их перевел SetEdit.

Теперь можно очистить телефон от «китайщины». Зайдя в менеджер приложений Settings – Apps можно удалить ненужные китайские приложения. Так как сортировка приложений идет по алфавиту, китайские программы с названиями на китайском будут внизу списка. Те, что не могут удалиться – отключаем. На скриншоте выше видно, что у меня остались 2 приложения в отключенном состоянии и магазин Lenovo.

Штатный магазин приложений Lenovo с зеленым значком советую оставить, ибо системные приложения обновляются только там. Пример интеграции магазина Lenovo в системе: если зайти в Персонализация - Пакеты значков, то внизу будет кнопка для скачивания значков, которая откроет магазин Lenovo на странице с различными значками. Чтобы не запутаться в китайском языке можно навестись на китайский магазин другим телефоном с приложением "Google Объектив" с функцией перевода, и будет понятно, куда нажимать. Раздел настроек Персонализация полностью на русском языке:

Советую установить из Google Play русскую клавиатуру, например GBoard, а китайскую отключить в настройках и удалить. Чтобы установить популярный браузер Google Chrome надо в Google Play найти приложение Android System WebView и обновить. После этого удастся поставить "Хром". Штатно в телефоне работает запись звонков. Зайдите в программу Вызовы – Настройки – Call recording и настройте, кого вы хотите записывать – никого, всех или конкретные номера.

В телефоне можно расширить оперативную память. Заходим в Settings – System – Производительность – Ускорение ОЗУ. И там можно добавить 3 Гб. После перезагрузки у вас будет 15 Гб оперативной памяти.

Чтобы настроить NFC для оплаты телефоном идем в Connected devices – Connection preferences – NFC. Тут мы можем включить/выключить NFC, указать показывать ли иконку NFC. Требовать ли разблокировки телефона – то есть можно платить телефоном простым касанием без разблокировки. В разделе Contactless payments выбираем каким приложением будем платить. Я пользуюсь ЮMoney.

Пару слов о ЮMoney. В этом приложении можно выпустить виртуальную карту MASTERCARD и платить ею в магазинах и на транспорте. Этот виртуальный MASTERCARD принимают во всех ПАЗиках и ГАЗэльках, там, где не принимается MirPay. Платить очень удобно – достаточно телефон поднести к терминалу и все. Не надо запускать само приложение. Так что приложение MirPay у меня не стоит, в нем нет нужды. Если у вас проблемы с оплатой через MirPay я вам советую попробовать приложение ЮMoney. SberPay мне не нравится по той же причине, что для оплаты нужно запускать это приложение. То есть с ЮMoney просто приложил телефон и пошел (надо отметить - разблокированный телефон, на заблокированном платить отказывается, но в приложение входить не нужно).

После установки на телефон приложения нужно обязательно выпустить бесконтактную карту. Если у вас на старом телефоне было приложение ЮMoney с бесконтактной картой, то при установке приложения на новый телефон перенесутся только физические и виртуальные карты, но не бесконтактная. На каждом телефоне надо выпускать свою бесконтактную карту. И после выпуска подождать сутки, пока картой можно будет платить.

А вот официальная инструкция от SberPay: "Как платить с помощью SberPay при запуске от терминала: Поднесите смартфон к терминалу, чтобы запустить SberPay. Подтвердите операцию отпечатком пальца или кодом разблокировки экрана. Посмотрите информацию об операции или проверьте баланс карты прямо на экране смартфона. Повторно поднесите смартфон к терминалу для подтверждения оплаты". Не знаю кто этим ужасом добровольно этим пользуется. Только те, кто не знает про ЮMoney.

На этом все. Русская любительская поддержка телефона осуществляется тут - https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1038126

Что думаете об этом телефоне? Купили бы себе такой?