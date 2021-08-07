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В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended

S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended это глобальная модификация, в основу которой положена игра S.T.A.L.K.E.R. Тени чернобыля.
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S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended это глобальная модификация, в основу которой положена игра S.T.A.L.K.E.R. Тени чернобыля. От оригинала тут не осталось практически ничего, кроме некоторых фрагментов локаций и основных элементов квестовой линии.

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Графически игра претендует на некстген проект класса ААА. Высоко полигональные модели и четкие текстуры радуют глаз. Я играл в версию S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended v2.86.30. В игре есть свой лаунчер, который при каждом запуске проверяет наличие свежей версии игры. И за то время, пока я ее проходил, игра обновлялась дважды. На данный момент идет активная поддержка игры, и новые версии выходят регулярно, добавляя новый контент и исправляя найденные баги.

В разрешении 4К играть на видеокарте RTX 2070 невозможно, с максимальными настройками графики я получал 20-30 FPS. Только видеокарта RTX 3080 дала возможность получить комфортные 60-70 FPS.

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В игре появилась система очков навыков как во всех РПГ. Очки можно тратить на улучшение характеристик нашего героя.


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Формально вся зона поделена на три локации – юг, центр и север. В каждой локации есть несколько карт. На большинстве локаций есть проводник, который за небольшие деньги может отвести в любую другую локацию, если вы уже побывали в ней прежде. Южные карты: Кордон, Свалка, Агропром, Металлургический завод, Темная долина, Темная лощина. Центральные карты: Бар, Янтарь, Армейские склады, Стройплощадка, Мертвый город, Лес. Северные карты: Болота, окрестности Припяти, Цементный завод, Старая дорога, Северные холмы.


Еще на севере есть локации Припять, ЧАЭС, Генераторы, но проводники туда не ходят, до них придется топать самостоятельно. На северных локациях действует перманентная радиация, так что понадобится специальный костюм. Все окружение уровней покрыто текстурами высокой четкости.

В Lost Alpha главный герой — Сталкер, который ничего не помнит, а в его ПДА всего одно задание — «Убить Стрелка». Ключевые моменты перекочевали из первой части трилогии, но их преобразили настолько, что каждый из нас сможет пережить эту историю заново, с новыми ощущениями от прохождения. Также было добавлено большое количество сюжетных ответвлений, побочных квестов.

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В пяти локациях есть мастера по ремонту и модификации оружия. Для каждого из них по разным местам спрятаны наборы инструментов для грубой работы, тонкой работы и калибровки, как это было в «Зове Припяти». Торговцы не будут покупать сломанное оружие, поэтому его придется чинить. Кроме того, если долго не чинить оружие, оно придет в полную негодность и состояние не подлежащее ремонту.


Начало игры происходит на карте «Кордон». Мы просыпаемся в кардинально обновленном бункере Сидоровича, получаем первые задания. Деревня новичков утопает в зелени, впрочем, как и вся локация. Здесь нам нужно выполнить ряд несложных заданий, и перейти в следующую локацию.

Далее мы попадаем на карту «Свалка». От прежней свалки не осталось ничего, мусор насыпан по-другому и в других местах. Помогаем Бесу отстоять нападение и продвигаемся на следующую локацию.

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Карта «НИИ Агропром» осталась практически без изменений в географическом плане. Вероятно, авторы мода сочли ее идеальной и не стали ничего менять. Как и прежде помогаем Кроту отбиться от военных, и ищем в подземельях НИИ тайник Стрелка, который теперь выглядит по-другому и размещен в другом месте. В самом НИИ расположилась база «Долга». Там нужно забрать документы для Бармена


Мы перемещаемся на карту «Бар», которая не имеет ничего общего с оригиналом. Хотя сам Бар внутри не изменился. Да и бармен все тот же. В баре мы получим задание от товарища Петренко.

Петренко пошлет нас в локацию «Темная Долина». На севере расположена бандитская база во главе с Боровом. В подвале, как и прежде, сидит пленный Долговец. На юге в коровниках сидят вольные сталкеры и проводник.


Из «Темной Долины» мы переходим на юг, в локацию «Темная лощина». Это длинная извилистая дорога. В центре карты разрушенный железнодорожный мост, соединявший тоннель. В одном конце тоннеля, в тупике, сидит проводник. А в другом конце в обширных катакомбах поселилась фракция «Грех» с лидером, по кличке Велес.


Выполнив ряд заданий, мы подаем через «НИИ Агропром» на карту «Янтарь», где в бункере сидит все тот же профессор Сахаров. От него нам понадобится настроенный шлем, который защитит нас от ПСИ-излучения. Но шлема у него нет. Здесь можно выйти на север в локацию «Мертвый город» и выполнить ряд неосновных квестов. В городе все дома это пятиэтажки-хрущевки, а в центре, как и положено – памятник Ленину. На юго-востоке карты на крыше пятиэтажки расквартировались лагерь вольных сталкеров, торговец и проводник. Также с этой крыши открывается панорамный вид на город.


После наш путь лежит на карту «Цементный завод», с большим карьером в северной части. На юге расположилась полуразрушенная церковь, где обитают сталкеры, проводник, и ключевой персонаж по имени Хермит.

После цементного завода мы побываем Лаборатории X-16, а затем отправимся на карту «Радар». На радаре нам предстоит разговор с отшельником, который уже не похож на человека. Он скажет, что работал в лаборатории X-10, и нам предстоит ее посетить.


Выполнив задания в лаборатории Х-10, наш путь будет лежать на карту «Окрестности Припяти». На этой локации есть бар с Бородой из «Зова Припяти». А севернее бара нас будет ждать с заданиями генерал Свободы Воронин.


Из «окрестностей Припяти» мы попадем в «Подземелья Припяти», которые много позаимствовали от перехода в «Зове Припяти». А затем попадаем в сам город Припять. Географически он не отличается от оригинальной карты, только улучшены текстуры и добавлено больше растительности. В городе воюют военные и монолитовцы, а ученые пытаются делать свои замеры. В школе на западе карты разместился штаб военных. В отличие от оригинала, где мы просто быстро пробегаем город вдоль почти без остановок, тут мы можем не спеша выполнить несколько побочных заданий и побродить по городу.


Из Припяти на севере есть переход на ЧАЭС, где ведут бои военные и монолитовцы. Внутри локации есть переход на карту «Саркофаг», где нам предстоит взять коды от главного генератора. На севере карты ЧАЭС есть переход на карту Генераторы, где разместилась лаборатория X-2.

По окончании игры нас телепортируют на кордон к Сидоровичу и начнется свободная игра.

Расскажите, какие у вас впечатления от данной модификации?

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s.t.a.l.k.e.r. lost alpha
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