Мы продолжаем знакомиться с удивительными играми Telltale Games, и на очереди у нас финальный сезон похождений вольнонаемной полиции Sam & Max: The Devil’s Playhouse.





Эпизод 1 - The Penal Zone. Макс получает необычные способности и на город нападают инопланетные захватчики-гориллы.





Эпизод 2 - The Tomb of Sammun-Mak. Сэм и Макс находят таинственную и могущественную шкатулку, и отправляются в прошлое, чтобы узнать ее историю.





Эпизод 3 - They Stole Max’s Brain! Вольнонаемная полиция выяснила историю шкатулки, но кто-то похитил мозг Макса. Сэм начинает жесткое расследование с пристрастием.





Эпизод 4 - Beyond the Alley of the Dolls. Сэм смог вернуть мозг Максу, но теперь город наводнили клоны Сэма, которые созданы для того, чтобы найти магические игрушки.

Эпизод 5 - The City That Dares Not Sleep. Сэм и Макс смогли остановить фабрику клонов, но теперь Макс превратился в гигантского монстра и грозит уничтожить город. Сэм проникает внутрь Макса и пытается вернуть ему нормальный вид.

Следующая удивительная игра, вышедшая в 2010 году это Back to the Future: The Game. Игра содержит пять эпизодов, сюжет основан на одноименной кинотрилогии.





Эпизод 1 – Время пришло. Марти МакФлай в 1986 году пытается жить нормальной жизнью, но внезапно на его глазах разбивается ДеЛореан, и Марти должен переместиться в прошлое, чтобы спасти Дока.

Эпизод 2 - Достать Таннена! Марти спас Дока и они уже собрались вернуться назад в будущее, как внезапно Марти начинает исчезать. Герои вынуждены вернуться в еще более давнее прошлое, чтобы спасти ситуацию.





Эпизод 3 - Гражданин Браун. Марти успешно расправился со злодеем Танненом и вернулся в будущее, но в измененное. Миром правит Первый Гражданин Браун, он же бывший Док.





Эпизод 4 - Разные взгляды. Марти и Док перемещаются в 1931 год на научную выставку, и прикладывают усилия, чтобы Первый гражданин Браун не появился.





Эпизод 5 - Вне времени. Наладив судьбу Дока, Марти вынужден вернуться в прошлое, чтобы спасти себя, познакомившись с самим собой, с прадедом и бабушкой. Заодно пытаясь спасти город от разрушения.