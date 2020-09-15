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Квесты от студии Telltale Games - Sam & Max: The Devil’s Playhouse и Back to the Future: The Game

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Мы продолжаем знакомиться с удивительными играми Telltale Games, и на очереди у нас финальный сезон похождений вольнонаемной полиции Sam & Max: The Devil’s Playhouse.


Эпизод 1 - The Penal Zone. Макс получает необычные способности и на город нападают инопланетные захватчики-гориллы.


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Эпизод 2 - The Tomb of Sammun-Mak. Сэм и Макс находят таинственную и могущественную шкатулку, и отправляются в прошлое, чтобы узнать ее историю.


Эпизод 3 - They Stole Max’s Brain! Вольнонаемная полиция выяснила историю шкатулки, но кто-то похитил мозг Макса. Сэм начинает жесткое расследование с пристрастием.


Эпизод 4 - Beyond the Alley of the Dolls. Сэм смог вернуть мозг Максу, но теперь город наводнили клоны Сэма, которые созданы для того, чтобы найти магические игрушки.

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Эпизод 5 - The City That Dares Not Sleep. Сэм и Макс смогли остановить фабрику клонов, но теперь Макс превратился в гигантского монстра и грозит уничтожить город. Сэм проникает внутрь Макса и пытается вернуть ему нормальный вид.

Следующая удивительная игра, вышедшая в 2010 году это Back to the Future: The Game. Игра содержит пять эпизодов, сюжет основан на одноименной кинотрилогии.


Эпизод 1 – Время пришло. Марти МакФлай в 1986 году пытается жить нормальной жизнью, но внезапно на его глазах разбивается ДеЛореан, и Марти должен переместиться в прошлое, чтобы спасти Дока.

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Эпизод 2 - Достать Таннена! Марти спас Дока и они уже собрались вернуться назад в будущее, как внезапно Марти начинает исчезать. Герои вынуждены вернуться в еще более давнее прошлое, чтобы спасти ситуацию.


Эпизод 3 - Гражданин Браун. Марти успешно расправился со злодеем Танненом и вернулся в будущее, но в измененное. Миром правит Первый Гражданин Браун, он же бывший Док.


Эпизод 4 - Разные взгляды. Марти и Док перемещаются в 1931 год на научную выставку, и прикладывают усилия, чтобы Первый гражданин Браун не появился.


Эпизод 5 - Вне времени. Наладив судьбу Дока, Марти вынужден вернуться в прошлое, чтобы спасти себя, познакомившись с самим собой, с прадедом и бабушкой. Заодно пытаясь спасти город от разрушения.

 

 

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Hacknir
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А в сравнении с 970 за 25к в 14м уже нет
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Listoman
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