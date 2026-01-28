TweakTown сообщает о серьезном предупреждении от производителя видеокарт ZOTAC. Компания заявила, что из-за кризиса с памятью и роста цен на компоненты под угрозой оказывается само выживание производителей и дистрибьюторов.

Кризис на рынке памяти спровоцировал резкий рост цен на видеокарты, и производители начинают бить тревогу. Как сообщает TweakTown, компания ZOTAC выпустила официальное заявление для корейского рынка, где описала ситуацию как критическую не только для покупателей, но и для самих вендоров.

Иллюстрация TweakTown

Оригинальное сообщение компании опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пользователь @harukaze5719 . В нем ZOTAC извинилась перед корейскими клиентами за отмену программы кэшбэка и объявила о новом раунде роста цен — всего через месяц после предыдущего повышения.

Причина — в продолжающемся кризисе поставок памяти. Но проблема глубже. ZOTAC прямо заявила, что цены, которые она получает от NVIDIA на чипы для флагманской RTX 5090 и массовой RTX 5060, выглядят «необоснованными». При этом доступность многих моделей серии RTX 50 в ближайшие месяцы серьезно сократится.

Компания не стесняется в выражениях, утверждая, что текущая ситуация ставит под вопрос само выживание производителей и дистрибьюторов видеокарт. Картина на 2026 год выглядит мрачно.

В качестве одного из возможных выходов ZOTAC упоминает сложности с поддержанием поставок карт, которые используют память не от Samsung. По сути, это подтверждает слухи о возможном возвращении в продажу старых моделей на архитектуре Ampere, вроде GeForce RTX 3060.

* все иллюстрации издания TweakTown