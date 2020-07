Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Не скудеет мировое хранилище треш-шутеров, радуя игроков простыми и незамысловатыми развлечениями.

Для тех, кто по какой-то причине пропустил, уже вышло две подборки треш-шутеров.

Часть первая Часть вторая

Итак, приступим к очередной подборке треш-шутеров.





Die Hard Nakatomi Plaza – игра 2002 года от Piranha Games. Игра 18-летней давности по одноименному фильму с Брюсом Вилисом. Локации, имеющие аналоги в фильме проработаны неплохо, а все остальное – набор серых прямоугольников. Игра была рассчитана на фанатов фильма Крепкий Орешек.





Терминатор 3. Война машин – игра 2003 года от Atari. Игра 17-летней давности может вызвать восторг только у фанатов Шварценеггера, так как в игре можно поиграть за киборга T-800. Одиночной компании тут нет. Это мультиплеерная игра с возможностью погонять на 12 картах против ботов. Вероятно все деньги ушли на право использовать образ Арни, ибо на текстуры и модели денег не хватило.





Бумер: Сорванные башни – игра 2003 года от российской студии Gaijin Entertainment. Графика сравнима с Need for Speed 2. Игра создана при участии Дмитрия Пучкова Гоблина. Он озвучил сам четырех персонажей фильма, пытаясь изменить интонацию у каждого персонажа. Иногда показывает милые каждому русскому сердцу березки.





World War II Sniper Call to Victory – игра 2004 года от студии Jarhead Games. В России издавалась СофтКлабом под названием Снайпер: Дороги войны. Игра использует DirectX 8, так что запустится даже на Windows 98. Это крайне низкобюджетный шутер, посвященный трудовым будням американского снайпера в Нормандии.





Marine Sharpshooter II: Jungle Warfare – игра 2004 года от студии JarHead Games. История про то, как США посылают снайперов в банановую республику, чтобы спасти мирных жителей от тамошнего кровавого диктатора. Вся растительность одинакового цвета, а на протяжении всей игры играет один единственный музыкальный трек. Но для разнообразия пойдет.





Battlestrike: The Road to Berlin – военно-полевой тир от компании CITY Interactive, выпущенный в 2005 году. Череда карт сменяет друг друга, на каждой карте игрок зафиксирован жестко и должен отстреливать наползающих с разных сторон фрицев. Графика – терпимая.





Battlestrike: The Siege – продолжение игры Battlestrike: The Road to Berlin вышедшее в том же 2005 году от студии City Interactive. Смысл и графика остались те же. Сидим за орудием и стреляем по приближающимся врагам.





Conspiracy: Weapons of Mass Destruction – игра 2005 года от студии Kuju, получившая название в России – Морпех против терроризма 4: гидра должна умереть. Хороший образчик треш шутера – мыльные текстуры, туповатые враги, простой сюжет о спасении мира от террористов, что еще нужно, чтобы скоротать вечерок.





The Royal Marines Commando – игра 2008 года от студии City Interactive. Игра по мотивам Второй мировой войны. Задания стандартные - взорви танк, принеси документ, убеги оттуда, спаси того-то. В основе сюжета вымышленная операция «Консул».





Battlestrike Shadow of Stalingrad – игра 2009 года от известной польской треш студии City Interactive. В игре всего 8 уровней, примерно на два часа игры. Антуражи мрачные. Зато про Сталинград.





Armed Forces Corp - игра 2009 года от City Interactive имеющая название в России «Наемники. Бизнес под прицелом». Играем за наемника по имени Рико, с нами еще два таких же наемника. Нашу команду из трех человек наняли, чтобы достать важный электронный ключ. Для прохождения понадобится около часа времени.





Alcatraz – игра 2010 года от City Interactive. Как и большинство игр этой студии, эта использует движок F.E.A.R. Игра сделана по мотивам фильма «Скала», но сюжетно никак с ним не перекликается. Бывший генерал США раздобыл ядерные ракеты, окопался с ними на острове Алькатрас и грозит теперь всему свету, а вы должны очистить остров от врагов и предотвратить взрыв.





Geo Police – игра 2011 года, сделанная в МВД Грузии. Использует новомодный движок Unreal. Но игру это не спасает. Прохождение займет около получаса. Особенность игры заключается в том, что текст меню и озвучка только на грузинском языке, так что действовать придется наугад.





Geo Police 2 – игра 2011 года, сделанная в МВД Грузии. Все то же самое, что в первой части, но игра примерно в 4 раза длиннее – не на 15 минут, а час. Весь текст и диалоги по-прежнему на грузинском. Игра от грузин для грузин. Но попробовать можно.