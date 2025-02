Разработчики игры Age of Empires объявили о ряде новостей, в том числе о планах выпустить контент для нескольких игр. Главной новостью является то, что игры Age of Mythology: Retold и Age of Empires II: Definitive Edition выйдут на консоли PlayStation 5. Релиз обеих игр на PlayStation 5 обещает быть интересным событием для фанатов франшизы, особенно учитывая, что Age of Empires была одним из первых проектов Microsoft.

Age of Mythology: Retold, вместе с расширением Immortal Pillars, которое выйдет 4 марта, будет доступна на PlayStation 5. В данном расширении игроки смогут познакомиться с китайским пантеоном, а также испытать новые карты для исследования, мифические юниты и дополнительные геймплейные возможности. Игроки уже могут сделать предварительный заказ на это расширение. Владельцы Age of Mythology: Retold - Premium Edition автоматически получат его в день выхода.

После релиза будет обеспечен контентный паритет на всех платформах. Это означает, что все дополнения и обновления будут одновременно доступны для игроков, независимо от того, на какой платформе они играют.