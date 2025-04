Электроника по всему миру дорожает. И речь не только о смартфонах, ведь цены на бытовую технику поражают воображение, а проблема фиксируется в Китае, США и Европе. Торговые пошлины Трампа способны усугубить и без того не радужную картину, но в данном случае мы остановимся на уже известных фактах. Ну а поскольку тема материала связана с игровыми приставками, то самое время изучить точные данные. Итак, первая PlayStation появилась на рынке осенью 1995 года и стоила 299 долларов. Sony стремительно ворвалась на рынок, где до этого доминировали Sega и Nintendo. Консоль предлагала современные технологии и богатую библиотеку игр, а разумная стартовая цена сделала её доступной для широкой аудитории. В 2000 году на рынок пришла PlayStation 2, стоимость которой осталась без изменений. Благодаря огромной библиотеке игр и десяткам эксклюзивов приставка стала самой продаваемой в истории, достигнув 160 миллионов единиц.

Учитывая тот факт, что она могла не только запускать игры, но и проигрывать DVD, это была настоящая находка для людей с самым разным уровнем доходов. Microsoft вступила в гонку в 2001 году с первым Xbox, установив цену на уровне 299 долларов. Консоль не только могла похвастать высокой производительностью, но и включала жёсткий диск, а также поддерживала сетевые функции. В том же 2001 Nintendo выпустила провальную GameCube. Как выяснилось, даже доступная цена в 199 долларов не могла привлечь геймеров. В 2005 году Xbox 360 была выпущена в двух модификациях. Бюджетная Core стоила 299 долларов, тогда как Premium предлагалась за 399 долларов. Годом позже PlayStation 3 поставила ценовую планку, перевалив за 500 долларов. За эту сумму можно было получить комплект с жёстким диском объёмом 20 Гб, тогда как более ёмкий на 60 Гб обходился за 599 долларов. Геймеры встретили приставку холодно, и только спустя время, когда цены пошли вниз, PlayStation 3 смогла вернуть доверие потенциальных покупателей.

В 2013 году Sony учла прошлые ошибки, поэтому предлагала PlayStation 4 за 399 долларов. В то же время Xbox One комплектовалась продвинутым устройством Kinect и обходилась в 499 долларов. Nintendo выпустила не очень популярную Wii U, которая в отличие от 3DS не имела успеха у геймеров, хотя и стоила 299 долларов. Только в 2017 году эта японская компания вернулась с чрезвычайно популярной Switch. Приставка разошлась тиражом в 150 миллионов и до сих пор производится. PlayStation 5 и Xbox Series X/S вышли в 2020 году. За консоль производства Sony просили 499 долларов, тогда как полностью цифровая версия без привода для чтения дисков доступна была за 399 долларов. Мощная Xbox Series X предлагалась за 499, тогда как сильно упрощённая Xbox Series S была оценена в 299 долларов. Низкая стоимость никак не повлияла на продажи, а текущую стратегию Microsoft называют провальной. Компания отказалась от эксклюзивов, что привело к падению продаж приставок и видеоигр.

Как видите, уже довольно давно стоимость консолей не менялась, но ничего не длится вечно. В конце 2024 на рынке появилась PlayStation 5 Pro, за которую просили 700 долларов в США и 800 евро в Европе. Сегодня купить её можно за 750 евро, поскольку курс американской валюты заметно снизился. Но даже это не вызывает оптимизма, ведь мы видим стремительное подорожание игровых приставок. Инсайдеры пишут, что на этом сюрпризы от Sony не заканчиваются. В 2027 году в продажу поступит новая PlayStation 6, за которую на старте будут просить от 700-800 долларов. Скорее всего, флагманская модель со скоростным накопителем объёмом 2 Тб окажется не дешевле 1000 долларов, ну а это станет неприятной новостью для геймеров. Похоже, тренд решила подхватить и Nintendo. Не так давно была анонсирована Switch 2, стоимость которой стартует с 450 долларов. А между тем первое поколение Switch стартовало с 299 долларов, а сегодня за столько можно купить версию с продвинутым дисплеем OLED. Интернет переполнен возмущающимися геймерами, но в данном случае очевидно, что мы имеем дело с трендом, а значит никаких скидок не будет.

По мнению Билла Тринена, занимающего поста вице-президента Nintendo of America и курирующего продукты и пользовательский опыт, стоимость новых консолей взята не с потолка. По словам представителя японской компании, причин для роста стоимости несколько. Прежде всего он констатировал, что производство полупроводниковых компонентов за прошедшие с момента релиза Switch годы сильно подорожало. Даже при заказе десятков миллионов единиц компонентов удержать стоимость невозможно, ну а производитель ещё и должен зарабатывать. Но и это не всё, ведь Switch 2 принесла новые технологии, а всё это стоит денег. Тринен считает стоимость консоли следующего поколения полностью оправданной, но в данном случае проблема гораздо шире, чем может показаться. Сегодня самые популярные игры для Switch можно купить за 50 долларов. Спустя год после релиза стоимость тайтлов снижается, а целая армия фанатов терпеливо ждёт, когда картридж подешевеет до 30 долларов. При этом, если даже покупать по одной игре за 50 долларов в месяц, то за год только на игры сумма достигнет 600 долларов. Судя по недавнему релизу, скоро фанатам Nintendo придётся платить ещё больше. Например, за новую Mario Kart World намерены просить 80 долларов. Ровно столько же стоит и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но в данном случае речь о цифровой копии, тогда как картридж оценивается в 90 долларов и дороже.

Подобные сюрпризы ставят в тупик, ну а всё это говорит о том, что Nintendo не стесняясь намерена выудить из карманов геймеров как можно больше денег. Инсайдеры пишут, что игры для PlayStation 6 также будут стоить 80 долларов, но в данном случае можно увидеть прорывную графику и масштабы разработки. В то же время Mario Kart World имеет графику уровня PlayStation 4 и не тянет на 90 долларов. Разработка графических движков для игр под Switch 2 обходится дешевле, чем под PlayStation 5, а оптимизация не представляет трудностей, поскольку количество пикселей и текстур на экране вообще никого не волнует. В рамках интервью всё тот же Тринен заявил, что Mario Kart World стоит своих денег. Якобы, существующие оценки неправомерны, поскольку не включают важные составляющие. Например, количество контента в игре, а также опыт, который получают геймеры. Некоторые игры можно пройти за вечер, тогда как другие притягивают к экрану знакомых и друзей, позволяя весело проводить время ещё много лет. Тринен подчёркивает, что новая Mario Kart World станет самой впечатляющей в серии, поскольку предлагает намного больше, чем предшественницы.

Подобные заявления вызывают противоречивые чувства. Игры действительно становятся масштабнее, получают улучшенную графику и интересные сюжетные повороты. Над новинками работают профессиональные сценаристы, ну а всё это толкает цены вверх. Видеоигры давно вышли из юношеского возраста, а значит разработчики будет действовать по-взрослому. Никаких поблажек и скидок, ведь за всё в нашем мире приходится платить.