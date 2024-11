Промежуточные обновления консолей в рамках текущего поколения – это нормальная практика, а PlayStation 5 Pro не стала исключением, предлагая геймерам больше возможностей и впечатлений в привычном корпусе. Подобные апгрейды начались ещё с классической Atari 2600 и продолжились в почти каждой консоли Nintendo. Но если долгое время всё ограничивалось снижением энергопотребления в компактном корпусе, либо более качественным дисплеем, то начиная с выхода PlayStation 4 Pro Sony решила пересмотреть правила игры. Любителям видеоигр предлагалась консоль, способная запускать ранее вышедшие игры с более качественными настройками графики, обеспечивая ещё больше впечатлений и удовольствия от погружения в виртуальный мир. PlayStation 4 Pro стала чрезвычайно популярной, а на этот раз технологии кажутся ещё более впечатляющими.

Вот только если за PlayStation 4 Pro на старте просили 400 долларов, то сегодня даже в США за PlayStation 5 Pro придётся выложить 700 долларов. В комплекте нет привода для чтения дисков, ну а в Европе приставка оценена в 800 евро, что более чем в 2 раза дороже указанной выше PlayStation 4 Pro. Десятки экспертов спорят о том, насколько хорошей или плохой получилась приставка текущего поколения, ну а мы рассмотрим мнение авторов Wccftech, которые получили PlayStation 5 Pro в числе первых и уже успели познакомиться с целым рядом популярных игр. Начнём с того, что визуально PlayStation 5 Pro мало чем отличается от оригинальной консоли. В коробке можно встретить всё тот же набор компонентов, ну а решить проблему с отсутствием привода можно за счёт подключения внешнего устройства. В США привод стоит около 85 долларов, но из-за высокого спроса цены поднялись ощутимо выше 100 долларов. Многие геймеры предпочитают цифровые копии игр, но есть и те, кто видит особую ценность в дисковых носителях. В России эта проблема стоит особенно остро, поскольку разработчики ставят отечественным геймерам палки в колёса, ну а физический носитель отнять у геймера не выйдет. Что касается дизайна, то приставка вызывает смешанные эмоции. Горизонтальная подставка, которая идёт в комплекте и слегка разочаровывает, поскольку она не кажется устойчивой и плохо вписывается в интерьер. Для тех, кто предпочитает горизонтальное размещение консоли, это может стать минусом, ведь в этом случае придётся покупать сторонние аксессуары для повышения устойчивости.

Ключевым новшеством PlayStation 5 Pro стало появление технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая способна улучить графику в разрешении 4К. Система на базе ИИ автоматически сглаживает края, усиливает детализацию текстур и делает общее изображение более чётким. Влияние данной технологии заметно в наиболее требовательных играх. Например, в The Last of Us. На PlayStation 5 Pro вместо привычных 30 кадров в секунду можно увидеть нечто близкое к 60 fps, что обеспечивает совершенно новый опыт в ранее пройдённых играх. Для геймеров, которые не ищут сложных настроек, такая опция станет самым оптимальным решением, поскольку ИИ сам определит, каким образом повысить графику до максимума, не требуя от пользователя дополнительных усилий. Проблема лишь в том, что далеко не все геймеры хотят возвращаться к прохождению старых игр. Зачем ещё раз проходить The Last of Us, если в магазине постоянно появляются интересные новинки? Увы, но ответа на этот вопрос нет.

Помимо продвинутых технологий, PlayStation 5 Pro поддерживает вывод изображения в 8K. Учитывая, что немногие геймеры имеют такие экраны, эта функция будет актуальна для будущих игр. Сегодня разрешение 8К больше похоже на красивый маркетинг, тогда как большая часть будет изучать новые возможности в 4К. Представители Wccftech пишут, что протестировали целый ряд игр, получив действительно заметный результат. Качество текстур становится выше, а персонажи выглядят реалистично. И всё же, если присмотреться, то можно заметить некоторые неприятные сюрпризы на экране. Причина в том, что PSSR – это в первую очередь технология масштабирования. Ну а подобные технологии уже несколько лет присутствуют на рынке настольных видеокарт, не вызывая массового интереса. Скорее всего, когда первая эйфория от эффекта PSSR пройдёт, геймеры также перестанут её использовать.

PlayStation 5 Pro может похвастать мощной графической составляющей, а Sony заявила, что около 100 игр получат улучшения Enhanced. Вот только в данном случае всё упирается в деньги. Учитывая тот факт, что за консоль просят так дорого, популярной она точно не станет. Аудитория PlayStation 5 Pro – это геймеры, имеющие достаточно средств на развлечения и готовые переплачивать деньги за качество и потенциал того или иного продукта. Эксперты полагают, что ценность приставки раскроется в 2025 и 2026 годах, когда появятся новые игры с впечатляющей графикой. Чем требовательнее будет игра, тем заметнее разница окажется между PlayStation 5 Pro и обычной PlayStation 5. Именно это должно побудить любителей видеоигр перейти на более дорогую консоль. А вот для тех, кто купил PlayStation 5 совсем недавно, смысла переходить на более мощную приставку нет. Нужно дождаться более серьёзных релизов, поскольку большая часть улучшений досталась не самым свежим тайтлам, многие из которых уже давно пройдены и забыты. Пожалуй, самым значительным релизом, который способен склонить чашу весов в пользу PlayStation 5 Pro, может стать Grand Theft Auto VI. Игра появится в рознице в конце 2025 года и способна стать драйвером для всего игрового сегмента.