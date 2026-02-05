Причина всё та же: дефицит и рост цен на оперативную память и комплектующие

Компания Valve вынуждена пересмотреть цены и графики поставок нового игрового оборудования из-за дефицита и роста цен на оперативную память и комплектующие, сообщается в официальном блоге. Особенно это касается мини-ПК Steam Machine и автономной гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame. Несмотря на сложности, все новинки планируют выпустить в первой половине 2026 года. Помимо двух упомянутых устройств у компании ещё заготовлен и новый игровой контроллер Steam Controller.

Также в компании ответили на самые распространённые вопросы о новых устройствах. Что касается гарнитур виртуальной реальности, в компании заявили, что Steam Frame сможет работать со сторонними стриминговыми сервисами через браузер, а вот над совместимостью с базовыми станциями Lighthouse разработчики не работали, но модульная концепция устройства позволит участникам сообщества и сторонним компаниям расширять его возможности.

Источник изображения: Valve

Возможность использовать гарнитуру с очками зависит от толщины оправы. Фовеальная трансляция работает на системном уровне, поэтому применяется ко всем играм без участия со стороны разработчиков. Подчёркивается, что фовеальная трансляция, которую поддерживает Steam Frame, это не то же самое, что фовеальный рендеринг. Гарнитуру Valve Index, которая больше не производится, по-прежнему будут поддерживать.

Потенциальные покупатели Steam Machine продолжают интересоваться производительностью устройства в играх, особенно ресурсоёмких новинках. В компании повторили: большинство игр библиотеки Steam отлично работают в разрешении 4K при включении FSR, частота кадров при этом составляет 60 FPS. Тем не менее, в Valve признали, что есть игры, в которых для поддержания такого уровня производительности требуется понижать качество работы FSR, но вместо этого рекомендуется играть с более низкой частотой кадров, не опускаясь ниже разрешения рендеринга 1080p.

Судя по опубликованной ранее информации о режимах работы FSR 3, масштабирование из разрешения 1080p в 4K соответствует режиму работы технологии Performance. В Valve отметили, что работают над улучшением качества масштабирования и оптимизацией производительности трассировки лучей, а также специальной версией HDMI с переменной частотой обновления.

В Valve подтвердили, что сторонние компании смогут разрабатывать и выпускать кастомные лицевые панели для Steam Machine, необходимые CAD-модели будут опубликованы позже, а возможности апгрейда мини-ПК ограничены SSD-накопителем и оперативной памятью DDR5 формата SO-DIMM.

Компания Valve анонсировала новые игровые устройства в ноябре 2025 года. Гарнитура виртуальной реальности Steam Frame основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Также в оснащение входят дисплеи с разрешением 2160 на 2160 пикселей и частотой обновления до 120 Гц (тестируется 144 Гц), аккумулятор ёмкостью 21,6 Вт·ч, система отслеживания с четырьмя наружными и двумя внутренними камерами. Контроллеры Frame оснащены полным набором органов управления включая TMR-стики и ёмкостные датчики для отслеживания касаний пальцев.

Мини-ПК Steam Machine оснащается полукастомными процессором и дискретной графикой AMD с нестандартными прошивками: 6-ядерный процессор Zen 4 с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц при лимите мощности 30 Вт; 28 вычислительных блоков графики RDNA 3 с частотой до 2,45 ГГц, 8 ГБ видеопамяти и лимит TGP 130 Вт; 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объёмом до 2 ТБ.

Steam Controller 2025 года оснащается двумя сенсорными панелями в дополнение к традиционным элементам управления. Используются электромагнитные TMR-стики, гироскоп, четыре мотора, ёмкостные датчики системы Grip Sense внутри каждой рукоятки для определения силы сжатия и «гироскопического прицеливания». Фирменная беспроводная технология, съёмный литиевый аккумулятор.