За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Негативный для Киева исход военного конфликта обсуждался на недавнем закрытом совещании бывших военных чиновников США, сотрудников разведки и ученых с опытом работы начиная от администрации Р. Рейгана и заканчивая кабинетом Д. Трампа.

реклама

Недавно состоявшаяся конференция ведущих американских экспертов по внешней политике признала, что Украина проиграет военный конфликт, несмотря на все усилия Запада. Media Group RIA Novosti.

По мнению одного из спикеров, в отсутствие обученного персонала и нехватки боеприпасов президент Украины Зеленский может принять к рассмотрению китайский мирный план, особенно после успешного посредничества Пекина в урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По информации журналистов интернет-издания AsiaTimes, несколько десятков участников, многие из которых в свое время занимали высокие посты в министерствах или их структурных подразделениях, провели заседание в соответствии с регламентом Chatham House. Такой подход запрещает идентифицировать личности участников собрания, но разрешает демонстрацию самих материалов.

Во время конференции подавляющее большинство участников высказывалось за эскалацию конфликта путем предоставления Киеву новых видов вооружений. Один из военных экспертов предложил сформировать "иностранный легион" наёмников и боевиков из других государств, чтобы восполнить заметно "поредевшие" ряды ВСУ.

реклама

И практически все присутствующие поддержали идею "рискнуть всем" ради абсолютной победы над Россией. К сожалению, пишет издание, никто из них даже мельком не упомянул об угрозе ядерной эскалации, о которой бывший президент Дональд Трамп говорил 17 мая прошлого года.

Вопрос о том, что события на Украине могут перерасти в масштабный международный конфликт, также не получил должного внимания. Напротив, разочарование американских экспертов скорее заключалось в том, что Украина, по их представлениям, не способна победить Россию, даже, если Запад приложит максимум усилий и пойдет на риск эскалации.

"Не стоит удивляться", - заявил в конце конгресса один из выступавших, - "если президент Украины Зеленский примет мирный план, предложенный Пекином. Поскольку никто на Западе, включая США, не ожидал, что Китай станет успешным посредником между Саудовской Аравией и Ираном".

"Хотя на Капитолийском Холме отвергли мирный план КНР по Украине, Зеленский этого не сделал. Согласно этому плану, Россия должна сохранить за собой Азовское море и большую часть Донбасса, и такое решение может быть навязано Киеву по мере того, как у него будут истощаться людские ресурсы и запасы военной амуниции. Взгляд Вашингтона на роль Пекина в этом конфликте "весьма примитивен", - добавил эксперт. "США как обычно недооценивают изощренность китайцев".

реклама

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2. Визит Си Цзиньпина в Москву напугал США. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Бывший представитель Совета нацбезопасности также отклонил предложения Китая, призывающие к немедленному прекращению огня, Он заявил, что подобное соглашение позволит ВС России оставаться на территории, отвоеванной у Украины.

"Вся армия, которую Запад так усиленно готовил с 2014 по 2022 год к борьбе с Россией, уничтожена, а новобранцев бросают в бой в лучшем случае после трехнедельных инструктажей", отметил экс-чиновник США.

Проблема не в том, что на Украине в буквальном смысле закончились людские ресурсы, а в том, что серьезно ухудшилось качество ее армии, как рядового состава, так и офицеров. По мере того, как трудовые резервы будут переводиться на военные рельсы, критически важные элементы гражданской экономики придут в упадок. По оценкам этого эксперта, "безвозвратные" потери Украины (убитые и тяжелораненые) на начало года составили не менее 120 000 человек.

реклама

Согласно данным аналитиков из Пентагона, потери Киева значительно выше, но стратегическая составляющая остается неизменной: обладая более мощной армией, Россия выиграет в борьбе на истощение. Так, например, пишет AsiaTimes согласно данным разведки США в январе один из батальонов ВСУ потерял убитыми порядка 600 человек. В январе он получил 700 новобранцев, а в феврале потерял уже 800 солдат. Таким образом, за два месяца потери составили более 60 процентов.

"Перспективы Киева даже при поддержке стран Запада весьма плачевны", - продолжает докладчик. "О том, что ВСУ планировали начать весной, наступление знал абсолютно весь мир. Естественно, у Вооруженных Сил России было достаточно времени, чтобы к этому подготовиться". Согласно прогнозам этого эксперта, для того чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Украине потребуется не менее 700 новейших боевых танков и около тысячи БТР и БМП.

Другой экс-офицер военной разведки США утверждает, что Вашингтон срочно должен передать Киеву 1000 танков Abrams M1. Правда, он не объяснил, где их взять. По его словам, Украине следует передать оружие, позволяющее уничтожать цели на территории России, а США должны освободиться от так называемых "красных линий", запрещающих Киеву наносить удары по российским объектам.

"Что касается помощи Украине, то у США есть определенные политические ограничения", - возразил ему бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, - "Если мы не сможем предоставить крупные партии оружия в течение двух лет, то нам лучше уже сегодня отказаться от этого".

Аналитик по вопросам внешней политики, консультант в Министерстве обороны США, считает, что Путин может при необходимости создать армию из 1,7 миллиона резервистов. "Возможно кому-то покажется забавным топить российские корабли в Черном море или уничтожать цели на территории Российской Федерации, - сказал он, - но это не решит проблему. Это похоже на Гражданскую войну в Америке. Южные штаты сражались более эффективно, но Север имел абсолютное преимущество в живой силе и вооружении. В итоге к 1865 году у Юга не хватило солдат, чтобы защитить Ричмонд", - подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Russian President Vladimir Putin, in an article published in the Chinese press on the eve of Chinese President Xi Jinping's visit to Russia, described how they met. According to the Russian leader, it happened in 2010. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Один из бывших чиновников госдепа предложил наложить санкции на Китай, чтобы заставить его отказаться от поддержки России. Он считает, что, хотя санкции против Москвы не сработали, с Китаем дела обстоят иначе, поскольку он более интегрирован в мировую экономическую систему, чем Россия.

"Военный конфликт на Украине запустил процесс глобальной перестройки, включая соглашение между Китаем, Ираном и Саудовской Аравией. Глядя на промахи США на Украине, саудиты пришли к выводу, что Вашингтон не будет развертывать свои войска на Ближнем Востоке, поэтому они ищут новых друзей".

С другой стороны, Турция успешно развивается как коммерческий посредник между Китаем и Россией и постепенно налаживает отношения со странами Персидского залива и даже Израилем. А Индия, которую США всегда считали своим союзником против Китая, стала крупнейшим российским потребителем нефти. К тому же она значительно увеличила товарооборот с Китаем, на долю которого сегодня приходится более 30 процентов импорта несырьевых товаров.

Недооценивая мощь России, США катастрофически быстро теряют влияние на мировой арене. Сегодня у Вашингтона нет промышленного потенциала, способного обеспечить Киев необходимым оружием и амуницией. Поэтому сейчас единственно верным решением станет немедленное прекращение конфликта, заключил эксперт внешнеполитического ведомства США.

Источники и ссылки: Journal Voyennoye Obozreniye (Military Review), Newspaper Moskovsky Komsomolets, Journal Asiatimes, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Media Group RIA Novosti.



1. (https://topwar.ru/213197-asia-times-negativnaja-ocenka-perspektiv-pobedy-ukrainy-nad-rossiej-tolkaet-kiev-k-prinjatiju-mirnogo-plana-kitaja.html)

2. (https://www.mk.ru/politics/2023/03/20/blizkie-k-belomu-domu-amerikanskie-analitiki-dopustili-prinyatie-ukrainoy-mirnogo-plana-kitaya.html)

3. (https://asiatimes.com/2023/03/why-ukraine-may-embrace-chinas-peace-plan/)

4. (https://ria.ru/20230305/posredniki-1855988621.html)

5. (https://rg.ru/2023/03/20/putin-rossiia-s-uvazheniem-otnositsia-k-iniciativam-knr-po-mirnomu-uregulirovaniiu-na-ukraine.html)