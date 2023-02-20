Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
В начале 2024 года Воздушно-космические силы Российской Федерации планируют сформировать первый полк истребителей нового поколения Су-57 в количестве 24 машин. Ожидается, что к концу 2027 года таких авиаподразделений будет уже. К тому моменту на вооружении ВВС России поступят 76 самолетов Су-57М.
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Несмотря на отставание от сроков в результате многочисленных серьезных задержек в 2010-х годах, за последние два года темпы производства Су-57 стремительно возросли. Так, если в 2020 году военно-воздушным силам РФ был поставлен только один самолет, а в 2021 году - три, то к 2022 году их количество увеличилось вдвое - до шести. Таким образом, сегодня общий парк истребителей пятого поколения ВКС РФ составляет десять единиц.
По мнению журналистов западного журнала Military Watch Magazine такого количества самолетов было более чем достаточно для проведения масштабных операций на Украине. Благодаря своему высокому потенциалу Су-57 стал единственным истребителем своего поколения, получившим всесторонние боевые испытания в условиях затянувшегося военного конфликта, пишет издание.
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Среди задач боевого применения - нанесение ударов сверхточными ракетами, подавление противовоздушной обороны противника, а согласно инсайдерской информации, возможно, и участие в воздушных боях. По самым скромным подсчетам, на вооружение ВКС РФ в 2023 году будет поставлено еще десять новых истребителей Су-57.
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Это позволит в начале 2024 года ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре истребителя, необходимые для укомплектования полноценного полка из двадцати четырех боевых машин. Вместе с тем, рассуждают авторы статьи, не исключено, что все 14 истребителей будут переданы в 2023 году, таким образом, первый авиаполк истребителей пятого поколения будет сформирован до конца этого года.
Помимо Су-57, остальные классы российских истребителей, включая Су-30СМ/СМ2, Су-34 и Су-35С/СМ, в настоящее время изготавливаются в количестве около 14 единиц в год. Однако, по оценкам экспертов, значительные инвестиции в наращивание производства Су-57М на авиационном завода в Комсомольске-на-Амуре (Дальний Восток) указывают на то, что скорость их выпуска будет существенно увеличена. Заказы на истребители четвертого поколения распределялись между самолетами нескольких классов, (в общей сложности производство Су-35, Су-34 и Су-30 составляло около 42 самолетов в год).
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Но для Су-57, как для самого перспективного истребителя пятого поколения, инвестиции могут быть намного выше, а объем производства может составить до 30 и более самолетов в год. И это весьма вероятно, учитывая, что такие самолеты получат экспортное исполнение. В частности, сегодня одним из ведущих потенциальных заказчиков на крупное лицензионное производство считается Индия. Напомним, что раннее эта страна приобрела Су-30 в количестве, более чем в два раза превышающем количество самолетов, имеющихся у российских ВВС.
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Предположительно, в первую очередь Су-57 будут введены в эксплуатацию для замены старых Су-27 и МиГ-29, которые достались РФ как наследство от Советского Союза, и которые до сих пор эксплуатируются на вооружении ВВС страны. Согласно некоторым данным, один из трех полков Су-57, которые планируется ввести в строй до 2028 года, будет использован для формирования принципиально нового подразделения, а не в качестве замены старых самолетов в уже существующих частях. Это станет частью усилий по расширению истребительного парка ВВС РФ.
Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Журнал "Военное обзрение", Journal Military News Avia.pro, Free Press is a social and political online publication.
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/russia-expand-su57-high-demand)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/first-full-su57-regiment-2024-production-expanding(
3. (https://topwar.ru/211328-vice-premer-manturov-istrebitel-su-57-aktivno-ispolzuetsja-v-ramkah-svo-no-o-ego-jeffektivnosti-luchshe-sprosit-voennyh.html)
4. (https://svpressa.ru/war21/article/306601/)
5. (https://avia.pro/news/rossiyskiy-istrebitel-su-57-nanyos-udary-po-nazemnym-i-vozdushnym-celyam-na-ukraine)
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