В начале 2024 года Воздушно-космические силы Российской Федерации планируют сформировать первый полк истребителей нового поколения Су-57 в количестве 24 машин. Ожидается, что к концу 2027 года таких авиаподразделений будет уже. К тому моменту на вооружении ВВС России поступят 76 самолетов Су-57М.

The Su-57 multifunctional 5th generation fighter is designed to destroy all types of air targets in long- and short-range engagements and defeat ground and surface targets. The aircraft is capable of overcoming air defense systems, controlling airspace at long range and destroying enemy aviation control systems. Free Press is a social and political online publication. Journal Military Watch Magazin.

Несмотря на отставание от сроков в результате многочисленных серьезных задержек в 2010-х годах, за последние два года темпы производства Су-57 стремительно возросли. Так, если в 2020 году военно-воздушным силам РФ был поставлен только один самолет, а в 2021 году - три, то к 2022 году их количество увеличилось вдвое - до шести. Таким образом, сегодня общий парк истребителей пятого поколения ВКС РФ составляет десять единиц.

По мнению журналистов западного журнала Military Watch Magazine такого количества самолетов было более чем достаточно для проведения масштабных операций на Украине. Благодаря своему высокому потенциалу Су-57 стал единственным истребителем своего поколения, получившим всесторонние боевые испытания в условиях затянувшегося военного конфликта, пишет издание.

Среди задач боевого применения - нанесение ударов сверхточными ракетами, подавление противовоздушной обороны противника, а согласно инсайдерской информации, возможно, и участие в воздушных боях. По самым скромным подсчетам, на вооружение ВКС РФ в 2023 году будет поставлено еще десять новых истребителей Су-57.

Это позволит в начале 2024 года ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре истребителя, необходимые для укомплектования полноценного полка из двадцати четырех боевых машин. Вместе с тем, рассуждают авторы статьи, не исключено, что все 14 истребителей будут переданы в 2023 году, таким образом, первый авиаполк истребителей пятого поколения будет сформирован до конца этого года.

В новом исполнении на Су-57М будут установлены двигатели второго этапа - "Изделие 30". Более того, они уже давно тестируются. Известно по меньшей мере, о двух прототипах, которые летают на нем с сентября 2017 года. Но чем же он лучше АЛ-41Ф1? Более высоким уровнем тяги: 11 тыс. килограмм силы в режиме бесфорсажного полета и 18 тыс. килограмм силы на форсаже. Вследствие чего существенно возросло отношение тяги к весу: 1,37 при нормальной взлетной массе и 1,02 при максимальной. На фотографии производство Су-57М (в красном прямоугольнике) и Су-35 на в Комсомольске-на-Амуре. Free Press is a social and political online publication. Journal Military Watch Magazin.Помимо Су-57, остальные классы российских истребителей, включая Су-30СМ/СМ2, Су-34 и Су-35С/СМ, в настоящее время изготавливаются в количестве около 14 единиц в год. Однако, по оценкам экспертов, значительные инвестиции в наращивание производства Су-57М на авиационном завода в Комсомольске-на-Амуре (Дальний Восток) указывают на то, что скорость их выпуска будет существенно увеличена. Заказы на истребители четвертого поколения распределялись между самолетами нескольких классов, (в общей сложности производство Су-35, Су-34 и Су-30 составляло около 42 самолетов в год).

Но для Су-57, как для самого перспективного истребителя пятого поколения, инвестиции могут быть намного выше, а объем производства может составить до 30 и более самолетов в год. И это весьма вероятно, учитывая, что такие самолеты получат экспортное исполнение. В частности, сегодня одним из ведущих потенциальных заказчиков на крупное лицензионное производство считается Индия. Напомним, что раннее эта страна приобрела Су-30 в количестве, более чем в два раза превышающем количество самолетов, имеющихся у российских ВВС.

Модернизированные Су-57М получили кроме более мощного двигателя известно как "Изделие 30", целый спектр обновленного авиаоборудования с расширенной функциональностью, поддержкой искусственного интеллекта и возможностью применения новых классов боевого оружия. Теперь пилоты суперсовременных истребителей будут работать в "связке" с интеллектуальной поддержкой. Journal Military Watch Magazin. Free Press is a social and political online publication

Предположительно, в первую очередь Су-57 будут введены в эксплуатацию для замены старых Су-27 и МиГ-29, которые достались РФ как наследство от Советского Союза, и которые до сих пор эксплуатируются на вооружении ВВС страны. Согласно некоторым данным, один из трех полков Су-57, которые планируется ввести в строй до 2028 года, будет использован для формирования принципиально нового подразделения, а не в качестве замены старых самолетов в уже существующих частях. Это станет частью усилий по расширению истребительного парка ВВС РФ.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Журнал "Военное обзрение", Journal Military News Avia.pro, Free Press is a social and political online publication.

