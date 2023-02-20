Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM

Российские истребители 5-го поколения Су-57 активно участвуют в спецоперации на Украине, принимая участие как в воздушных боях, так и нанося удары по наземным целям.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В начале 2024 года Воздушно-космические силы Российской Федерации планируют сформировать первый полк истребителей нового поколения Су-57 в количестве 24 машин. Ожидается, что к концу 2027 года таких авиаподразделений будет уже. К тому моменту на вооружении ВВС России поступят 76 самолетов Су-57М.

реклама

The Su-57 multifunctional 5th generation fighter is designed to destroy all types of air targets in long- and short-range engagements and defeat ground and surface targets. The aircraft is capable of overcoming air defense systems, controlling airspace at long range and destroying enemy aviation control systems. Free Press is a social and political online publication. Journal Military Watch Magazin.

Несмотря на отставание от сроков в результате многочисленных серьезных задержек в 2010-х годах, за последние два года темпы производства Су-57 стремительно возросли. Так, если в 2020 году военно-воздушным силам РФ был поставлен только один самолет, а в 2021 году - три, то к 2022 году их количество увеличилось вдвое - до шести. Таким образом, сегодня общий парк истребителей пятого поколения ВКС РФ составляет десять единиц.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По мнению журналистов западного журнала Military Watch Magazine такого количества самолетов было более чем достаточно для проведения масштабных операций на Украине. Благодаря своему высокому потенциалу Су-57 стал единственным истребителем своего поколения, получившим всесторонние боевые испытания в условиях затянувшегося военного конфликта, пишет издание.

               

Это интересно: Россия и Индия планируют строить боевые самолеты 5-го поколения Су-57 Felon и Су-75 Checkmate на мощностях HALL

Среди задач боевого применения - нанесение ударов сверхточными ракетами, подавление противовоздушной обороны противника, а согласно инсайдерской информации, возможно, и участие в воздушных боях. По самым скромным подсчетам, на вооружение ВКС РФ в 2023 году будет поставлено еще десять новых истребителей Су-57.

реклама

Это позволит в начале 2024 года ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре истребителя, необходимые для укомплектования полноценного полка из двадцати четырех боевых машин. Вместе с тем, рассуждают авторы статьи, не исключено, что все 14 истребителей будут переданы в 2023 году, таким образом, первый авиаполк истребителей пятого поколения будет сформирован до конца этого года.

В новом исполнении на Су-57М будут установлены двигатели второго этапа - "Изделие 30". Более того, они уже давно тестируются. Известно по меньшей мере, о двух прототипах, которые летают на нем с сентября 2017 года.  Но чем же он лучше АЛ-41Ф1? Более высоким уровнем тяги: 11 тыс. килограмм силы в режиме бесфорсажного полета и 18 тыс. килограмм силы на форсаже. Вследствие чего существенно возросло отношение тяги к весу: 1,37 при нормальной взлетной массе и 1,02 при максимальной. На фотографии производство Су-57М (в красном прямоугольнике) и Су-35 на  в Комсомольске-на-Амуре. Free Press is a social and political online publication. Journal Military Watch Magazin.Помимо Су-57, остальные классы российских истребителей, включая Су-30СМ/СМ2, Су-34 и Су-35С/СМ, в настоящее время изготавливаются в количестве около 14 единиц в год. Однако, по оценкам экспертов, значительные инвестиции в наращивание производства Су-57М на авиационном завода в Комсомольске-на-Амуре (Дальний Восток) указывают на то, что скорость их выпуска будет существенно увеличена. Заказы на истребители четвертого поколения распределялись между самолетами нескольких классов, (в общей сложности производство Су-35, Су-34 и Су-30 составляло около 42 самолетов в год).

Это интересно: Обновленный Су-35СМ получил от истребителя пятого поколения Су-57М новое вооружение, радары и лазерную защиту

Но для Су-57, как для самого перспективного истребителя пятого поколения, инвестиции могут быть намного выше, а объем производства может составить до 30 и более самолетов в год. И это весьма вероятно, учитывая, что такие самолеты получат экспортное исполнение. В частности, сегодня одним из ведущих потенциальных заказчиков на крупное лицензионное производство считается Индия. Напомним, что раннее эта страна приобрела Су-30 в количестве, более чем в два раза превышающем количество самолетов, имеющихся у российских ВВС.

Модернизированные Су-57М получили кроме более мощного  двигателя известно как "Изделие 30", целый спектр обновленного авиаоборудования с расширенной функциональностью, поддержкой искусственного интеллекта и возможностью применения новых классов боевого оружия. Теперь пилоты суперсовременных истребителей будут работать в "связке" с интеллектуальной поддержкой. Journal Military Watch Magazin. Free Press is a social and political online publication

реклама

Предположительно, в первую очередь Су-57 будут введены в эксплуатацию для замены старых Су-27 и МиГ-29, которые достались РФ как наследство от Советского Союза, и которые до сих пор эксплуатируются на вооружении ВВС страны. Согласно некоторым данным, один из трех полков Су-57, которые планируется ввести в строй до 2028 года, будет использован для формирования принципиально нового подразделения, а не в качестве замены старых самолетов в уже существующих частях. Это станет частью усилий по расширению истребительного парка ВВС РФ.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Журнал "Военное обзрение", Journal Military News Avia.pro, Free Press is a social and political online publication.

1. (https://militarywatchmagazine.com/article/russia-expand-su57-high-demand)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/first-full-su57-regiment-2024-production-expanding(
3. (https://topwar.ru/211328-vice-premer-manturov-istrebitel-su-57-aktivno-ispolzuetsja-v-ramkah-svo-no-o-ego-jeffektivnosti-luchshe-sprosit-voennyh.html)
4. (https://svpressa.ru/war21/article/306601/)
5. (https://avia.pro/news/rossiyskiy-istrebitel-su-57-nanyos-udary-po-nazemnym-i-vozdushnym-celyam-na-ukraine)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия су-57
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
35
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
28
В ВСУ допускают, что ЧВК "Вагнер" сознательно даёт прибыть украинскому подкреплению в город
18
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
3
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Игровая онлайн-платформа Roblox разрабатывает собственные ИИ-инструменты, которые будут помогать с разработкой
+
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
5
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
14
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
6
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
6
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Тренировка нейросети уровня ChatGPT может стоить до 12 000 000 долларов
2
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
7
Плата GIGABYTE B650M C получила пару разъёмов для вертикальной установки M.2 накопителей
8

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
34
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
29
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
126
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
11
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
1
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6

Сейчас обсуждают

хахахер
18:09
игра вчера вышла но торентах до релиза
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
grom9000
18:08
Он прлучил строгий hi-end дизайн и корпус с шумо-вибро изоляцией. А для тебя видимо красота - это подсветочки.
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Alexey Dobry
18:06
Ну все таки отвечу на один твой ответ). >"Ты просто защищаешь "любимицу", и на каждый факт придумываешь порой откровенно бредовые оправдания, а вину за все проблемы перекладываешь на пользователей."...
Chi Calculator 2.0: Проверяю в macOS, работаю над интерфейсом и отвечаю настойчивому комментатору
Denis1121
18:06
Так и есть, очень вероятно. Автору можно попробовать вообще заделать верхнюю панель и протестировать. А температуры сбивать вентилятором на выдув в задней верхней части корпуса. Кстати, от вентиляторо...
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Xmast
18:05
Спасибо поржал )))
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Эовейн Триада
18:03
Несколько своих ПК дома и ноут
Steam теперь позволяет копировать игры с ПК на ПК по локальной сети
Артём Николаев
17:58
А зачем оно надо? Если только кто-то делает компьютерный клуб с тощим интернет каналом.
Steam теперь позволяет копировать игры с ПК на ПК по локальной сети
grom9000
17:57
У меня давно такая фигня, единственное ГТА5 все еще радует пейзажами. И хотя я в том году лайтово недорого обновился на сокет 1700, следующее обновление будет только для ГТА6
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Зю
17:56
Чёт 13500HX такой прожорливый, что теплопакета даже на Xe графику не хватило, только UHD уровня первых 15Вт ноутбучных Zen.
В Китае появился ноутбук с RTX 4000 и Core i5-13500HX – за него просят до 1 000 долларов
Вячеслав Ермолаев
17:55
Хотя вот этот вариант ближе по теме: "И, если враг опять предпримет меры, Чтоб помешать собрать нам урожай, Приказом Агропром СССР-а У нас на поле вылетит комбайн"
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем