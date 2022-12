За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Если давление современной жизни вызывает у вас желание заорать во весь голос, знайте, вы не одиноки. Уловив этот тренд, в 2020 году газета New York Times запустила программу "Первобытный крик" с предложением "покричать после звукового сигнала". А совсем недавно, в сентябре 2022 года, на лондонском рынке Лиденхолл-маркет появился проект Screamatorium, предлагающий посетителям возможность "по-настоящему выпустить пар, закричав во все горло в децибелметр". Возможно, вы обратили внимание на ставшие вновь популярными "комнаты ярости", куда люди приходят снять стресс. Вы можете выбрать "оружие на свой вкус" и крушить все вокруг, начиная со старинного фарфора и заканчивая High End телевизорами или компьютерами".

Кричащая терапия. Идея, возникшая в 70-х годах прошлого века, снова становится популярной, но работает ли она на самом деле - вот в чем вопрос? Journal Science Focus.

После нескольких лет пандемии, нарастающего экономического кризиса и военного конфликта в Европе, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что многие из нас отчаянно пытаются выплеснуть весь свой гнев. Однако "терапия криком" или "первобытная терапия" не представляет собой ничего нового - на самом деле она зародилась в Калифорнии в 1970-х годах в качестве необычного подхода, разработанного аналитиком-фрейдистом Артуром Яновым.

Он утверждал, что сильные крики (и другие инфантильные действия, например, сосание большого пальца) помогают нам избавиться от детских психологических травм. Его книга "Первобытный крик" была продана тиражом более миллиона экземпляров, а среди его последователей были Джон Леннон и Йоко Оно. Янов, не стесняясь пропагандировал свой подход - он говорил, что это самое важное открытие 20-го века, которое может излечить более 80 процентов всех известных болезней.

Вероятно, нет ничего плохого в том, чтобы немного покуражится, покричать или разбить несколько тарелок, где-нибудь в безопасном месте. Возможно, физическая разрядка и удовлетворение от этого процесса даже помогут вам почувствовать себя лучше в ближайшей перспективе. Но в качестве серьезного подхода к решению эмоциональных проблем наука однозначно утверждает, что терапия крика и комнаты ярости неэффективны.

На рынке Leadenhall Market открылся первый в Великобритании скриматорий, где лондонцы смогут снять стресс после осенней депрессии. Journal Science Focus.

Например, Брэд Бушман, психолог из Университета штата Огайо, предложил трем группам "разгневанных" добровольцев а) наносить удары по боксерскому мешку, думая о человеке, который их разозлил, б) молотить по мешку, думая о только спорте с) просто попытаться отвлечься. В результате люди из первой группы стали более злыми и вели себя намного агрессивнее, чем волонтеры из других групп. Оказалось, что такая разрядка лишь усилила их гнев, а не успокоила его.

На основе подобных выводов в 2010 году клинический психолог и скептик Скотт Лилиенфельд в своей книге "10 лучших мифов в популярной психологии" опубликовал предположение о том, что "лучше всего выразить свой гнев, чем держать его в себе.

А в 2022 году психологи Евгений Ботанов, Александр Уильямс и Джон Сакалук в своем эссе для журнала Aeon написали: "Многочисленные исследования показывают, что в качестве средства совладения с трудными эмоциями [терапия криком и комнаты ярости] оказывают противоположный предполагаемому терапевтический эффект, фактически усиливая гнев и дистресс".

Другой способ взглянуть на мнимые преимущества терапии криком и комнат ярости - обратиться к медицинским исследованиям, которые сравнивали результаты людей, склонных выплескивать свой гнев, и тех, кто склонен держать его в себе. В целом, подобные исследования показали, что люди, выражающие свой гнев чаще, особенно в "деструктивной форме", которая подразумевает обвинение других, имеют в долгосрочной перспективе более слабое здоровье.

Lately, "rage rooms" - places where you can break and smash things with impunity - have been gaining popularity. Visitors to such facilities say that it helps get rid of nervous tension. But experts are fairly skeptical about this way of letting off steam. Journal Science Focus.

Эти выводы могут показаться неинтуитивными, особенно на фоне превалирующего мнения о пользе катарсиса. Вероятная причина того, что крики, удары и выплескивание эмоций не так полезны, как вы думаете, заключается в том, что они являются формой ухода от проблемы.

Возможно, в какой-то момент вы почувствуете себя немного лучше, если будете что-то ломать или кричать, но в итоге вы ничего не сделаете для того, чтобы справиться со своими переживаниями. Таким образом, вы даже не пытаетесь найти позитивный выход из сложных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись.

Вместо того чтобы кричать или ломать вещи, более конструктивным способом справиться со своим гневом является понимание того, что именно привело вас в ярость; насколько уместна и соразмерна ваша реакция; и как поступить так, чтобы улучшить ситуацию.

Естественно, на такие факторы как глобальные пандемии, вы повлиять не можете, но с другими менее глобальными проблемами, например, несправедливым отношением на работе со стороны коллег или начальства, вы можете справиться

Даже в том случае, когда речь идет о неотвратимых событиях, вы можете использовать стратегии, которые помогут вам лучше справиться с ними, например, физические упражнения для снижения уровня стресса или встреча с друзьями, чтобы выговориться и все обсудить.

В конце концов, если вам хочется покричать на ветер или поколотить боксерскую грушу, почему бы не сделать это.

Источники и ссылки: Journal Science Focus, New York Times, Londons Leadenhall Market, Ohio State University,

