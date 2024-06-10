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МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США

Второй по статусу чиновник МВФ, в необычно резких выражениях предостерег Вашингтон от наращивания бюджетных расходов и долгового бремени, потребовав от США и других развитых экономик принять срочные меры по сокращению своих долговых обязательств
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Международный валютный фонд, известный в течение многих десятилетий после Второй мировой войны как ключевой инструмент экономического давления на развивающиеся страны и конкурентов либерального порядка, основанного на правилах, возглавляемого США, совершил важный шаг в сторону большей автономии, успешно отразив внезапную попытку администрации Байдена сместить его руководителя в 2021 году. Об этом сообщает Financial Times.

Dollar Pyramid

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Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат (Gita Gopinath) в непривычно резких выражениях предостерегла Вашингтон от наращивания бюджетных расходов и долгового бремени, потребовав от Соединенных Штатов и других развитых стран срочно принять меры сокращению своих долговых обязательств.

«Что касается Соединенных Штатов, то мы видим широкие возможности для снижения размера их бюджетного дефицита, в том числе учитывая стабильность американской экономики», - подчеркнула Гопинат в интервью газете Financial Times, опубликованном в субботу 8 инля.

«Соблазн обеспечить финансирование всех расходов за счет заимствований - это то, чего странам следует избегать», - заявила чиновник МВФ, подчеркнув, что западным экономикам «никак не обойтись» без «фундаментальных реформ», в том числе в социальном секторе и в сфере налогообложения.

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Заявления Гопинат последовали вслед за апрельским прогнозом МВФ, в котором фонд предупреждал, что растущий госдолг и дефицит американского бюджета «не соответствуют тому, что необходимо для долгосрочной фискальной стабильности». Более того, прогнозируемый дефицит федерального бюджета США в размере 7,1 процента к 2025 году более чем в три раза превысит средний показатель других развитых экономик в 2 процента, а к 2053 году госдолг США увеличится более чем в два раза.

 «Свободная фискальная политика США оказывает повышательное давление на мировые процентные ставки и курс доллара», - заявил журналистам в апреле директор департамента по фискальным вопросам МВФ Витор Гаспар. «Это приводит к росту расходов на финансирование в остальном мире, тем самым усугубляя существующие нестабильности и риски».

Государственный долг и расходы бюджета США «создают краткосрочные риски для процесса дезинфляции, а также долгосрочные угрозы фискальной и финансовой стабильности для мировой экономики», - добавил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуриншас, предупредив, что в конце концов "что-то придется отдать".

 Photo shows Gita Gopinath, first deputy managing director of the IMF. Source The Financial Times

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Ожидается, что МВФ опубликует свой ежегодный обзор состояния экономики США в конце этого месяца.

До относительно недавнего времени эта международная финансовая организация, связанная с ООН и имеющая штаб-квартиру в Вашингтоне, избегала резких высказываний в адрес Вашингтона, сосредоточив свое внимание на оказании давления на развивающиеся страны и принуждении последних к перестройке своих социальных систем и систем социального обеспечения в соответствии с неолиберальными экономическими принципами.

По всей видимости, в 2021 году произошло нечто, что изменило эту траекторию, после того как администрация Байдена попыталась совершить то, что эксперт кейнсианской экономики Джозеф Э. Стиглиц назвал «попыткой переворота» против директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Впрочем, попытка Вашингтона убрать с поста экономиста болгарского происхождения потерпела фиаско.

Георгиева выразила серьезную озабоченность состоянием госдолга и расходами бюджета США, заявив, что ситуация долговыми обязательствами США (а это уже более 34 триллионов долларов) вышла из-под контроля.

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«Так не может продолжаться вечно, потому что... бремя, которое ложится на США, приведет к сокращению расходов, необходимых для обслуживания долга. Платить 17 с лишним процентов за обслуживание долговых обязательств — это просто немыслимо», - сказала она в интервью в мае.

«Эти деньги имеют альтернативную стоимость... они не попадают на развивающиеся рынки, где могли бы финансировать рабочие места и бизнес-возможности для американских компаний».

США и их союзникам в Европе, Канаде и Азии не хватает лишь большинства голосов в директивных органах МВФ, где право голоса распределяется в зависимости от финансирования организации. При этом Китай, Индия, Бразилия и другие развивающиеся страны в последнее время заметно увеличили свои финансовые обязательства. В связи с этим все громче звучат призывы к корректировке квот, чтобы предоставить им и другим странам с растущими экономиками право голоса в соответствии с их экономическим влиянием. (Например, в 2023 году группа стран БРИКС превзошла «Большую семерку» по общему объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Сегодня на долю БРИКС приходится 35,6 % мирового ВВП по сравнению с 30,3 % у стран G7).

Следует отметить, что не только чиновники Международного валютного фонда бьют тревогу по поводу уровня американских долговых обязательств. Томас Масси, один из немногих членов Конгресса, постоянно высказывающийся по этому вопросу, в интервью Такеру Карлсону на этой неделе заявил, что долговая нагрузка США растет со скоростью 100 000 долларов в секунду, и что авторитарная политика Вашингтона по всему миру только ухудшает ситуацию.

«Сегодня мы еще можем это финансировать, потому что обладаем мировой резервной валютой. Когда мы печатаем больше денег - а мы делаем это постоянно, ФРС делает это - мы фактически облагаем налогом весь мир. Все в мире, кто держит доллары, получают 3-процентный «транзакционный сбор» ... Мы можем делать это до тех пор, пока они используют нашу валюту. Но я думаю, что в какой-то момент этому придет конец", - считает Масси.

"Они терпят эти 3 процента, но ведь наши доллары ничем не обеспечены. Сейчас нас обеспечивают авианосцы. Они пока терпят 3 процента, но одна из вещей, которую мы недавно сделали в Конгрессе, это то, что мы приняли так называемый закон REPO Act, в котором мы сказали: «Мы просто конфискуем все суверенные активы России в Соединенных Штатах». Оказалось, что большая часть этих активов - казначейские обязательства, которые они согласились купить, чтобы иметь возможность держать доллары. Вот в чем проблема. Когда люди увидят, что мы захватили их деньги, которые они дали нам в обмен на эти казначейские обязательства, другие страны не захотят покупать наши долговае обязательства. И это уже происходит. Цена долгосрочных облигаций, которые выпускает Казначейство, уже превысила 4 процента, а то и более 4,5 процента. Многие уже не хотят их покупать. И хотя мы, вероятно, не будем арестовывать активы Великобритании... я возможно увижу, как будут конфискованы активы Китая", - добавил Масси.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. (РИА Новости / Сергей Бобылев)

Выступая в пятницу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, президент Российской Федерации Владимир Путин повторил слова конгрессмена из штата Кентукки о том, почему США удается оставаться на плаву, несмотря на огромные долговые проблемы.

"У них дефицит текущего счета в триллион долларов. Что это такое?  Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю.  Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, Соединённые Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают эти ресурсы из других стран", - пояснил Путин.  Российский лидер добавил, что десятки триллионов американского госдолга «ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике».

 Ранее президент РФ заявил, что Соединенные Штата задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов.

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