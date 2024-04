Экс-президент сигнализирует, что будет стремиться к ослаблению доллара. Эксперты считают, что эта затея приведет к подрыву роли доллара как мировой резервной валюты и разожжет инфляционный огонь. Об этом пишет политический обозреватель и журналист Уильям Песек в своей статье для Asia Times.

Экс-президент США намекает, что в случае победы на президентских выборах он может обрушить доллар. Изображение: X Screengrab

Представители бывшего американского президента сообщают о новой стратегии ослабления доллара для стимулирования экспорта и оздоровления американской экономики. В частности, издание Politico сообщает, что окружение Трампа "активно обсуждает" поворот в сторону Аргентины. Это происходит по инициативе таких советников, как Роберт Лайтхайзер - торгпреда США времен правления Трампа.

Аналитики считают, что вместо "Америка превыше всего" такой поворот может оказаться более выгодным для Китая в долгосрочной перспективе. Если бы девальвация действительно была стратегией процветания, то Буэнос-Айрес уже управлял бы экономикой "Большой семерки". Турция и Зимбабве процветали бы. Индонезия превзошла бы Китай и стала крупнейшей экономикой Азии.

Если бы США решились на подобный гамбит, это подлило бы топлива в инфляционное давление и поставило бы под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Подобный маневр может совпасть с планами Трампа по введению 60-процентного налога на все китайские товары и 100-процентных таможенных пошлин на импорт некоторых автомобилей, - что пошатнет монетарную концепцию Федеральной резервной системы.

На данный момент, безусловно, именно неуклонное укрепление доллара "вскружило голову" некоторым инвесторам. Азиатские валюты находятся либо на ключевых торговых уровнях, либо падают ниже них. Китайский юань, южнокорейская вона, индийская рупия, индонезийская рупия и малайзийский ринггит - все они испытывают понижательное давление. На Западе власти обращают внимание на падение израильского шекеля, польского злотого, южноафриканского ранда и других денежных единиц.

Ситуация значительно ухудшится, если Трамп придет к власти и попытается девальвировать доллар. Такая самоубийственная ошибка преподнесет Си Цзиньпину такой подарок, о котором он даже мечтать не мог. С 2016 года Пекин неуклонно продвигается к вытеснению доллара из мировой финансовой системы.

В том же году Китай добился места в программе "специальных прав заимствования" Международного валютного фонда. В результате юань был включен в элитный клуб резервных валют МВФ, присоединившись к доллару, евро, иене и фунту стерлингов.

По данным международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, в 2023 году юань обошел иену и стал валютой с четвертой по величине долей в международных платежах. Он также обогнал доллар как наиболее используемую трансграничную денежную единицу Китая, что случилось впервые.

Если Трамп обрушит доллар, то эта стратегия получит мощный импульс. Это приведет к существенному снижению доверия к казначейским бумагам США, которые пока что являются важнейшим активом Центробанков по всему миру, и одновременно повысит стоимость американских займов.

Преднамеренная девальвация доллара также поставит под угрозу способность Вашингтона бросать вызов финансовой гравитации. Благодаря тому, что доллар является резервной валютой, США пользуются целым рядом особых привилегий.

Эта "непомерная привилегия", как однажды выразился министр финансов Франции 1960-х годов Валери Жискар д'Эстен, позволяет американцам жить не по средствам. Все это объясняет, почему курс доллара продолжает расти, даже когда госдолг США приближается к 35 триллионам. В этом году доллар вырос на 9,6% по отношению к иене и почти на 4% по отношению к евро.

Впрочем, Белый дом Джо Байдена тоже сделал предостаточно, чтобы подорвать доверие к доллару. Наряду с продолжающимся ростом госдолга, решение администрации Байдена заморозить часть золотовалютных резервов России после начала СВО на Украине перечеркнуло доверие многих глобальных инвесторов к американской валюте.

Экономист Стивен Джен из Eurizon SLJ Asset Management считает, что "исключительные действия" - в том числе санкции, введенные Вашингтоном и его приспешниками против РФ, - могут снизить желание многих стран использовать доллар в своих операциях.

Основатель Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио согласен с тем, что цена такой стратегии заключается в том, что "желающих покупать" казначейские бумаги США стало значительно меньше. Во вторник (16 апреля) Международный валютный фонд подверг необычно резкой критике американских политиков за непрекращающиеся фискальные провалы.

Китайский юань набирает популярность во всем мире. Фото: Facebook Screengrab

В тоже время МВФ улучшил прогноз роста российской экономики на 2024 год. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП РФ составит 3,2%

"Исключительные достижения Соединенных Штатов в последнее время, бесспорно, впечатляют и являются одним из основных факторов глобального роста", - заявили в МВФ. "Но они также свидетельствуют о серьезных факторах риска, включая фискальную позицию, что совершенно не соответствует долгосрочной фискальной стабильности".

МВФ резко осудил расточительность Вашингтона, предупредив, что это может усилить инфляцию и поставить под угрозу долгосрочную фискальную стабильность крупнейшей экономики мира. "Чем-то придется пожертвовать", - заключили в МВФ.

Помимо стимулирования экономики во время пандемии Covid-19, Вашингтон активно инвестировал в экологически чистую энергетику, инфраструктуру и другие программы. На этом фоне наблюдается рост процентных расходов. К 2033 году объем государственного долга США достигнет 45,7 триллиона долларов, или 114% валового внутреннего продукта (ВВП). По сравнению с 97 % в конце 2023 года.

Такая динамика объясняет, почему ставки на "обесценивание долга" "приближаются к историческим максимумам", отмечает Майкл Хартнетт, инвестиционный стратег Bank of America.

В январе этого года автор книги «Черный лебедь», экономист и трейдер Нассим Николас Талеб предупредил об угрозе долговой спирали для США

Примерно в это же время бывший министр финансов США Роберт Рубин в интервью Bloomberg заявил, что американская экономика находится "в плачевном состоянии" в контексте динамики экономического роста и долговых обязательств.

Впрочем, в то время рынки ожидали, что Федрезерв США в этом году снизит базовые ставки как минимум семь раз. Инфляционные тенденции заставили команду главы ФРС Джерома Пауэлла "попридержать коней". В марте индекс потребительских цен в США вырос на 3,5% в годовом исчислении, что оказалось хуже прогнозов.

Теперь атака Ирана на Израиль - и перспектива ответных мер со стороны Израиля - грозит взвинтить цены на сырую нефть выше 100 долларов за баррель, и это в то время, когда станы ОПЕК+ продолжат дополнительно сокращать добычу нефти. Новая эскалация напряженности на Ближнем Востоке рискует придать дополнительный импульс росту цен на сырьевые продукты.

"После начала специальной военной операции России на Украине... мир перешел к инфляционному буму", - говорит Луис Гейв, экономист компании Gavekal Dragonomics. "И в условиях этого инфляционного бума держать доллары США и американские казначейские облигации для инвесторов в целом будет слишком затратно, а для инвесторов из недемократических стран - опасно".

Гейв добавляет: "Конечно, с начала военного конфликта на Украине цена на золото выросла на четверть, а на длинные долговые обязательства США упала на треть. Это весьма любопытно, поскольку в течение многих лет до начала боевых действий на Украине эти два класса активов шли практически нога в ногу друг с другом. Но в последние два года золото, вместе с энергоносителями, выступает в качестве диверсификатора портфеля, чего не смогли сделать американские казначейские облигации. Изменят ли события прошедших выходных (бомбардировка Ираном Израиля) что-либо в этом плане, пока неизвестно".

Девальвационный гамбит Трампа.

Несомненно, что подобные инициативы Трампа вызовут резкое неприятие во многих американских институтах, включая Казначейство, ФРС и Госдепартамент. Администрация Трампа еще в начале 2019 года планировала обрушить доллар для стимулирования американского экспорта и оздоровления экономики.

В июле того же года Ларри Кудлоу, тогдашний директор Национального экономического совета, в интервью CNBC заявил, что "буквально на прошлой неделе у нас была встреча с президентом, и мы исключили любую валютную интервенцию. Устойчивый, надежный доллар привлекает деньги со всего мира".

Позже в том же месяце Трамп обрушился с критикой на Китай и Европу за то, что они, по его мнению, ведут "большую игру по манипулированию валютами" и "закачивают деньги в свои экономики", чтобы конкурировать с США. Тогда он заявил, что Вашингтон должен применить ту же стратегию "или же он останется в дураках, наблюдая за тем, как другие страны продолжают играть в свои игры".

The dollar’s dayss as the worlds reserv currency could be numbered if Trump has its way. Image: Twitter / Screengrab

Тем не менее, доллар в то время падал на фоне опасений, что Трамп добьется своего. Это представлялось вполне вероятным, особенно учитывая, что Лайтхайзер был на хорошем счету у Трампа, а также у советника Питера Наварро, экономиста, выступающего за протекционистскую политику, пишет Песек.

В итоге это вынудило тогдашнего руководитель Минфина Стивена Мнучина выйти к микрофонам и заявить: "Я не собираюсь отстаивать политику слабого доллара в ближайшем будущем в должности главы Казначейства". Сегодня можно смело утверждать, что хронически завышенный курс доллара влечет за собой определенные издержки.

Экономист Мохамед Эль-Эриан, президент Квинс-колледжа в Кембридже, в беседе с Bloomberg заявил, что "власти по всему миру несколько замерли в ожидании того, как вы отреагируете на общее укрепление доллара? Как вы отреагируете на общее повышение процентных ставок в США?" Эль-Эриан добавляет, что "к сожалению, когда в прошлом эти две вещи заходили слишком далеко, они разрушали что-то в другом месте".

Трамп может разрушить гораздо больше, просто "насыпав сахар в бензобак" доллара. Любой резкий рост стоимости заимствований существенно увеличит бремя Вашингтона по обслуживанию госдолга и оставит меньше средств на жизненно важные услуги. А также на инвестиции, направленные на повышение инноваций и производительности.

Потенциально это может привести к крупнейшей в истории валютной войне, поскольку Китай, Япония и развивающиеся страны Азии будут пытаться снизить обменные курсы. Сначала Токио, Пекин и другие ведущие иностранные держатели американских долговых обязательств сократят свои риски. Гонка за опережающими продажами доллара приведет к тому, что азиатские центробанки могут сбросить казначейские облигации США на сумму более 3 триллионов долларов.

Помимо начала глобального экономического хаоса и потери уважения, девальвация доллара приведет к деформации стимулов для всей американской экономики. Кроме того, если бы слабая валюта была волшебным инструментом, ВВП Японии сегодня не был бы почти на 1 триллион долларов меньше, чем двенадцать лет назад.

В случае с Японией конкурентоспособность страны была ослаблена 25 годами приоритетного использования слабой иены вместо " модернизации двигателей роста". То есть все 12 правительств, которые руководили страной с 1998 года, не спешили снижать бюрократическую нагрузку, бороться с безработицей, стимулировать бум стартапов, повышать производительность труда и расширять права и возможности женщин. И это избавило руководителей компаний от необходимости проводить реструктуризацию, внедрять инновации и рисковать.

Президентство Трампа 2.0 может поставить США на аналогичный путь к прозябанию. Возможно, он осуществит свою мечту - вернет США в 1985 год, в то время, когда пошлины, вводимые "сверху вниз", могли кардинально изменить экономические условия. То же самое можно сказать и о резких изменениях валютных курсов.

Взять, к примеру события 1985 года в нью-йоркском отеле Plaza, который когда-то принадлежал Трампу. Именно там в рамках Соглашения "Плаза" США нанесли мощный удар по тогдашним соперникам - Японии и Европе, чтобы ослабить доллар, поднять иену и обеспечить Вашингтон чем-то близким к “преимуществам с нулевой суммой”, которые, по мнению Трампа, должны принадлежать ему.

Теперь спустя 40 лет Китай заменил Японию и стал новым объектом гнева Трампа. Когда во время своей первой предвыборной гонки Трамп жаловался, что Китай "насилует экономику США", и это перекликалось с его антияпонскими тирадами 80-х годов прошлого века. Однако экономической системы, которую он желает отправить в прошлое, больше не существует.

Предложенный Трампом 60-процентный налог на китайский импорт приведет к краху мировой экономики, считают эксперты. mage: Airmail

В 1985 году крупнейшие экономики мира могли контролировать валютные рынки и кардинально менять их траекторию. Сегодня у Пекина есть множество инструментов, чтобы управлять политикой США, поэтому если Трамп победит в ноябре и попытается обрушить курс доллара, это будет стратегической ошибка грандиозных масштабов, резюмировал Песек.