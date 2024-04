Центральные банки Азии готовятся к более масштабной войне на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта нанесет удар по поставкам нефти, подстегнет инфляцию и заставит США повременить с запланированным снижением процентных ставок, считает политический обозреватель и журналист из Токио Уильям Песек.

Полномасштабная ирано-израильская война может взвинтить цены на нефть и заставить ФРС США повысить, а не понизить процентные ставки. Image: X Screenshot

Все, кто не верил Лоуренсу Саммерсу (главный экономист Всемирного банка), предсказывавшему, что следующим шагом Федеральной резервной системы США может быть ужесточение, а не ослабление, теперь поутихли. Бывший министр финансов США сделал это неоднозначное заявление на прошлой неделе, чем поверг многих в уныние. Прошло всего 48 часов после того, как Иран нанес удар по Израилю, и многие надежды Федрезерва рухнули как карточный домик, пишет Песек.

Кроме того, ОПЕК принял решение дополнительно сократить добычу нефти, в результате чего Citigroup и другие эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем цена на нефть превысит 100 долларов США за баррель. Все это в совокупности говорит о том, что глобальная инфляция, скорее всего, будет расти в течение года, развеивая надежды Вашингтона на то, что цены, вероятно, уже достигли своего пика.

"На наш взгляд, на текущем этапе рынок не учитывает возможность продолжения прямого столкновения между Ираном и Израилем. По нашим оценкам, цены на нефть могут вырасти до +100 долларов за баррель, в зависимости от характера событий, - считает аналитик Citi Макс Лейтон. В свою очередь, это сводет к минимуму вероятность снижения ставки ФРС, что ставит под угрозу экономические ожидания Азии в 2024 году.

"В худшем случае ответные действия Израиля могут спровоцировать спираль эскалации, потенциально способную привести к беспрецедентному региональному конфликту", - говорит Хорхе Леон, старший вице-президент Rystad Energy. "При таких обстоятельствах геополитические риски резко возрастут". Потенциально этом может привести к "смене экономического курса" в Китае, Японии, Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии.

Это касается не только сырой нефти, но и других жизненно важных товаров - от драгоценных металлов до кофе и какао. В контексте рынка активов особую обеспокоенность Вашингтона вызывают скачки цен на медь, золото и другие товары.

"Любой рост цен на нефть, вызванный повышением геополитических рисков, может быть ослаблен тем, что нефтедобывающие компании решат захеджировать свои валютные риски и начнут заключать контаркаты на поставку своей продукции в будущем", - утверждают в своей аналитической записке эксперты Goldman Sachs.

Ребекка Бабин, ведущий трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth, считает, что "рост цен на сырьевые товары - в случае, если эту проблему не удастся переложить на плечи потребителей", - негативно отразится на корпоративных прибылях.

На данный момент никто не знает, что может произойти в ближайшие дни между Иерусалимом и Тегераном. "Эта война может пойти вниз по лестнице эскалации, если израильское правительство прислушается к совету из Белого дома и откажется от возмездия", - говорит аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт. Однако еще до атаки, в которой "принимали участие" более 300 ракет и беспилотников, появились признаки того, что команда председателя ФРС Джерома Пауэлла не намерена "многократно" снижать процентные ставки в 2024 году.

В марте индекс потребительских цен рос быстрее, чем ожидалось, на 3,5% в годовом исчислении. Поэтому вряд ли чиновники ФРС, которые и раньше без особого энтузиазма относились к снижению ставок, теперь согласятся на это. Более того, если цены на нефть взлетят до небес, ставки с очень большой вероятностью увеличатся в геометрической прогрессии.

"Если на фоне сокращения объемов предложения цены сильно вырастут, можно предположить, что ОПЕК попытается вернуть на рынок часть свободных мощностей", - говорит Уоррен Паттерсон, глава сырьевой стратегии ING Bank. "ОПЕК не захочет, чтобы цены поднимались слишком высоко, учитывая риск сокращения спроса". Однако, отмечает Паттерсон, "неопределенности еще много, и все зависит от того, как отреагирует Израиль".

По данным ING, Иран добывает более 3 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, что делает его четвертым производителем в ОПЕК. В связи с этим, отмечает Паттерсон, существует множество рисков - от жестких нефтяных санкций и того, какой ущерб нанесет Израиль энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие дни. В качестве инструмента снижения цен на нефть команда президента США Джо Байдена может вновь попытаться задействовать ее стратегические резервы.

Однако не все уверены, что цены на энергоносители вот-вот взлетят. Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, говорит, что "хотя атака иранских беспилотников привлекла внимание прессы, ее непосредственное влияние на мировые рынки, особенно в части ценообразования на нефть и инфляционных проблем, может быть сдержанным".

US Federal Reserve Chairman Jerome Powell considers new inflation factors in the face of a possible Iran-Israel war. Image: Screengrab / NDTV

"Точность и ограниченность летального воздействия ответных действий Ирана свидетельствуют о стратегическом подходе, направленном на минимизацию ущерба, а не на эскалацию напряженности", - добавляет Иннес. В результате ожидается, что последствия для нефтяного рынка, который является ключевым фактором, определяющим динамику мировой инфляции, будут несколько сдержанными". В итоге, по словам Иннеса, "ситуация продолжает оставаться нестабильной, и в течение некоторого времени, вероятно, будет превалировать риски заголовков".

Как бы то ни было, новые волнения на Ближнем Востоке говорят о том, что Федрезерв будет "придерживаться более осторожного подхода" к снижению ставок, отмечает Нил Ширинг, главный экономист группы Capital Economics. "Мы ожидаем, что первый ход будет сделан только в сентябре", - говорит Ширинг. "А если предположить, что цены на энергоносители не будут расти в течение следующего месяца или около того, мы считаем, что Европейский центральный банк и Банк Англии пойдут на снижение ставок в июне".

Вместе с тем, действия Ирана представляют собой "новую и потенциально гораздо более опасную фазу проблем в регионе", - говорит Ширинг. На данный момент главная опасность заключается в том, как эскалация напряженности в Персидском заливе повлияет на цены на энергоносители. Рост цен, добавил он, "осложнит задачу по снижению инфляции".

Саммерс считает, что следующим действием ФРС может стать нажатие на монетарный "тормоз". "Вы должны серьезно воспринимать возможность того, что следующее движение ставки будет скорее вверх, чем вниз", - заявил Саммерс в интервью Bloomberg. Что бы ни решила ФРС, похоже, что эра роста доходности американских облигаций, будет продолжаться довольно долго. Это неприятная новость для азиатских экономик, ориентированных на экспорт.

Для Китая отсрочка снижения ключевой ставки ФРС - или вообще отказ от снижения - может обернуться еще большим укреплением американской валюты. Это, в свою очередь, может еще больше подорвать возможности Народного банка Китая по снижению ключевой ставики на фоне вероятного обвала юаня.

Существует масса причин, почему для ЦБ КНР ослабление обменного курса является нежелательным. Во-первых, это может затруднить выплаты по оффшорным долгам для застройщиков, что повысит вероятность дефолта. Во-вторых, это может свести на нет прогресс в повышении глобального доверия к китайской валюте. Кроме того, ослабление юаня может поставить Пекин в затруднительное положение накануне весьма напряженных выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Здесь также наблюдается некоторая неопределенность в отношении дальнейшего развития китайской экономики и того, как это, в свою очередь, может повлиять на азиатскую торговлю и цены на нефть в целом. "Роль Китая как основного двигателя глобального потребления нефти оказалась под вопросом", - считает аналитик Герберт Кроутер из Eurasia Group. "Вторая по величине экономика мира вышла из пандемии с серьезными краткосрочными и структурными проблемами. Поэтому в 2024 году "и далее" потребность КНР в топливе будет снижаться".

"В предшествующее пандемии десятилетие огромный стремительно развивающийся строительный сектор Китая и увеличение продаж автомобилей являлись главными факторами роста глобального спроса на нефть", - отмечает Кроутер. "Политики в Пекине неоднократно прибегали к стимулированию инфраструктуры и сектора недвижимости, чтобы поддержать бурный рост спроса на нефть, подпитываемого в основном средними дистиллятами, такими как дизельное топливо".

Между тем, добавляет Кроутер, "быстро растущий сегмент населения со средним уровнем дохода ежемесячно покупал миллионы новых автомобилей - и практически все они работали на бензине, пока в Китае не начался бум электромобилей".

Для Японии перспектива того, что доходность в США будет оставаться высокой еще долгое время, обернется ударом для ее экономики, ориентированной на экспорт. В четвертом квартале 2023 года Япония вступила в 2024 год с годовым темпом роста всего 0,4 % после сокращения на 3,3 % в июле-сентябре. Падение иены до минимумов 1990 года заставило Банк Японии принять решение о повышении процентных ставок.

Неопределенность в дальнейших действиях ФРС почти наверняка отсрочит следующую попытку управляющего ЦБ Японии Кадзуо Уэды стабилизировать денежно-кредитную политику. К тому же, опасения касательно дальнейшего сохранения высоких ставок в США могут повысить вероятность политических ошибок, что еще больше усложнит задачу Уэды.

Одно из опасений заключается в том, что некоторые американские банки могут оказаться под угрозой закрытия, как это произошло с Silicon Valley Bank. Другая опасность заключается в том, что продолжающееся сокращение кредитования может усугубить проблемы, с которыми столкнулся сектор коммерческой недвижимости после пандемии Covid-19, и вызвать финансовые потрясения в Азии.

По словам экономиста Американского института предпринимательства Десмонда Лахмана, Федеральная резервная система США внимательно следит за "медленным крушением сектора коммерческой недвижимости из-за большого количества пустующих офисных помещений, поскольку все больше американцев работают из дома. По прогнозам, это приведет к обвалу цен на офисную недвижимость как минимум на 40 % по сравнению с пиковым уровнем 2022 года".

Неизвестно, как и когда Израиль ответит на атаку Ирана. Изображение: X Screengrab

Это, в свою очередь, отмечает Лахман, "в совокупности с высокими процентными ставками поднимает вопросы о том, как американские девелоперы смогут пролонгировать кредиты на сумму 930 млрд долларов, срок погашения которых истекает в этом году, без существенной реструктуризации долга". "Мягко говоря, банковская система СЩА в целом и региональные банки в частности не в состоянии сформировать крупные резервы на покрытие убытков по кредитам, связанным с недвижимостью", - отметил он.

Любые потрясения, связанные с американской банковской системой или кредитными рынками в целом, могут обернуться серьезными проблемами для стран Юго-Восточной Азии, полагающихся на экспорт. Проводимая ФРС политика увеличения процентных ставок, направленная на сдерживание возможностей Китая по стимулированию экономического роста, противоречит ожиданиям региональных политиков в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме.

Иными словами, Азия ожидала, что политический курс ФРС будет сосредоточен на снижении ставок, однако на деле все движется к тому, что доходность в США будет стабильной или даже возрастет. Это один из многих факторов, потенциально способных привести к ухудшению ситуации в регионе, страдающем от резких колебаний процентных ставок в США и несбывшихся политических ожиданий.