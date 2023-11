Новая волна таинственной пневмонии у детей и многочисленные случаи других респираторных заболеваний были зарегистрированы в северных регионах Китая, что вызвало опасения в связи с возможным появлением нового патогенного микроорганизма.

Этой осенью на севере Китая очень большое количество детей заразилось микоплазмозом. Медики предостерегают, что в 2023 году может произойти резкий всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией в связи с увеличением числа больных в нескольких регионах, сообщает China News Service. Эту инфекцию также называют "ходячей пневмонией", поскольку она редко требует стационарного лечения. Фотография представлена: Baidu, China Youth Daily.

Всемирная организация здравоохранения в среду обратилась к правительству Китая с просьбой предоставить информацию о последних изменениях в циркуляции известных патогенов, в том числе вирусов гриппа, коронавируса, респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и микоплазмы в северных районах Китайской Народной Республики, а также о том, какую нагрузку они создают на системы здравоохранения страны.

По словам пресс-службы ВОЗ, организация пытается наладить контакты с клиницистами и исследователями в рамках существующих технических партнерств и сетей в КНР. Государственная газета China Daily назвала эту волну заболеваний "ходячей пневмонией", поскольку такие случаи обычно не требуют госпитализации.

Чжан Лэй, директор отдела санитарного образования Шанхайского центра охраны материнства и детства, считает, что масштабная вспышка микоплазменной инфекции объясняется тем, что в течение последних трех лет во время пандемии Covid-19 многие дети оставались дома и теперь имеют низкий уровень антител, необходимых для защиты от заболеваний.

Вместе с тем непонятно, почему только в Китае отмечается крупная вспышка микоплазменной инфекции, в то время как другие страны - США и большая часть Европы - в настоящее время борются в основном с вирусами гриппа и респираторными заболеваниями.

В пятницу журнал China Youth Daily, (интернет-издание, основанное Коммунистическим союзом молодежи Китая), сообщил, что на этой неделе в больницах Пекина резко возросло число пациентов с приступами кашля и лихорадки, что привело к перегрузке системы здравоохранения. В сообщении говорится, что теперь для того, чтобы попасть на прием к врачу в отделении акушерства и гинекологии Первой больницы Пекинского университета, требуется отсидеть в очереди не менее восьми - десяти часов.

Китайские органы здравоохранения пока не называют данные об общем числе заразившихся по стране. В министерстве здравоохранения Китая заявили, что эпидемия была вызвана совокупностью известных, а не новых возбудителей, в том числе микоплазмозом, респираторно-синцитиальный вирусом, аденовирусом и вирусами гриппа.

В пятницу "Объединенный рабочий комитет по профилактике и борьбе с эпидемиями" (Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council) выпустил уведомление, предписывающее всем местным органам власти проводить профилактику и борьбу с новыми коронавирусными инфекциями и другими опасными инфекционными заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения потребовала от властей Китая предоставить дополнительную информацию о вспышке вирусных заболеваний, поражающих преимущественно детей и быстро распространяющихся на севере КНР. Фотография представлена: Baidu, China Youth Daily

"С октября 2023 года в нашей стране постепенно растает активность грипповирусных инфекций и респираторного микоплазмоза", - говорится в сообщении противоэпидемического органа. "Ожидается, что пик распространения гриппа придется зимне-весенний период, в это же время в некоторых районах страны сохранится высокий уровень заболеваемости микоплазменной пневмонией".

"Этой зимой и следующей весной в нашей стране будет много случаев перекрестного инфицирования, вызванного различными респираторными заболеваниями, такими как Ковид-19, грипп и микоплазменная пневмония", - добавили в медицинском ведомстве.

"В Пекине начался высокий сезон респираторных инфекционных заболеваний", - отметил Ван Цюаньи, заместитель директора и главный эпидемиологический эксперт Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. "В настоящее время в городе наблюдается тенденция к одновременному распространению нескольких патогенов". "Люди, переболевшие одним типом респираторного инфекционного заболевания, могут заразиться другими формами, что в результате приводит к перекрестному инфицированию", - отметил Ванг.

По его словам, поскольку сезон гриппа в этом году начался несколько раньше, чем в предыдущие годы, то и закончится он, скорее всего, тоже раньше. Он добавил, что наиболее распространенным штаммом гриппа является подтип H3N2. Ли Юэчуань, директор отделения респираторной и реанимационной медицины Тяньцзиньской грудной больницы, говорит, что микоплазма — это патоген, который меньше бактерий, но больше вирусов.

По словам Ли, у пациентов, инфицированных респираторным микоплазмом, обычно наблюдается повышение температуры тела до 38-39℃. При этом, у таких пациентов наблюдаются более сильные головные боли и более частые приступы кашля, чем у тех, кто инфицирован вирусом гриппа А, уточнил он. Ли Юэчуань добавил, что микоплазменная инфекция может привести к появлению кожной сыпи, менингита и гемолитической анемии у детей.

Поскольку микоплазмы не имеет клеточной стенки (то есть могут существовать не только вне, но и внутри клеток, они, по мнению медиков, устойчивы ко многим антибиотикам, в том числе и к пенициллину. Напомним, пенициллин связывается с белком клеточной стенки бактерии пептидогликаном, тем самым препятствуя его синтезу, что в результате приводит к гибели микроорганизма.

Эксперты считают, что для лечения больных микоплазмой лучше подходят такие антибиотики, как азитромицин, который способен подавлять репликацию бактериальных белков.

Эксперты предупреждают, что в Китае может произойти резкий всплеск заболеваемости "ходячей пневмонией" Фотография представлена: Baidu, China Youth Daily

Цинь Фан, заместитель директора отделения респираторной и реанимационной медицины Главной больницы скорой помощи Пекина, говорит, что инкубационный период микоплазменной пневмонии составляет от одной до трех недель, тогда как заразный период может длиться еще две-три недели. Медик отметила, что среди больных микоплазмозом тяжелые пациенты как правило составляют лишь небольшую часть.

В феврале этого года Национальная комиссия по здравоохранению Китая выпустила руководство по диагностике и лечению микоплазменной пневмонии у детей. В нем говорится, что микоплазменная пневмония часто встречается у детей старше пяти лет, однако заболевание может развиться и у детей в более младшем возрасте.

По сравнению с предыдущими годами в Китае наметилась тенденция к поражению ходячей пневмонией младших возрастных групп, причем заболели и некоторые дети в возрасте до трех лет.

Для снижения риска заражения эксперты призывают население обращать внимание на вентиляцию помещений, избегать мест скопления людей и плохо проветриваемых помещений, а также при необходимости надевать маски. При кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой или носовым платком, а также соблюдать гигиену рук, часто мыть их с мылом. В школах и детских садах следует уделять внимание вентиляции и дезинфекции для предотвращения кластерных инфекций.