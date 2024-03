В данной статье посмотрим на видеокарту стоимостью немногим больше 8000 рублей с AliExpress. Её особенностью является то, что она обладает увеличенным объемом памяти по сравнению со своей исходной версией, которая выходила в 2019 году для OEM производителей. Китайцы предлагаю восемь гигабайт буфера видеопамяти, вместо четырех, заявленных официально AMD.

Данные по видеокарте с сайта techpowerup.

Очевидно, что якобы "новая" видеокарта является рефабом, то есть в основе лежит бывший в употреблении чип GPU, когда все остальные компоненты являются новыми, пусть и неизвестно какого качества. Видеокарте требуется дополнительное питание 8 pin, она обладает TDP 110 Вт.

Карточка товара на AliExpress со "скидкой" 60%.



Сразу хочется отметить, что драйвера на карту встают родные, с официального сайта AMD, что не может не радовать, так как известны случаи, когда на модифицированные китайцами карты приходится искать такие же модифицированные драйвера от пользователей.

Тесты.

FortniteВ нетребовательных играх данный экземпляр показывает себя довольно неплохо, в Фортнайте можно получить приблизительно 100 кадров в секунду при средних параметрах настроек в разрешении 1980*1080.

Call of Duty: Warzone

Warzone тоже не является сильно требовательной игрой для данной карты, на параметрах графики Basic можно ожидать более шестидесяти кадров в секунду в среднем без применения технологий апскейла в FullHD.

Resident Evil 4 Remake В последнюю часть серии популярной франшизы Resident Evil тоже можно без проблем поиграть, китайский "франкенштейн" обеспечит более шестидесяти кадров в секунду на сбалансированных настройках в нативном разрешении 1080р.

The Last of Us

В бывший эксклюзив от Sony The Last of Us, который все еще является хитом надеяться на комфортные 60+ кадров не приходится. В 1080р без апскейлеров мы получаем в среднем 51 кадр в секунду. Здесь игра расходует порядка 6 гигабайт видеопамяти. Страшно представить, что получилось бы на стандартных 4 гигабайтах от AMD.

Alan Wake 2

Тут уже, как говорится, без слёз не взглянешь (потому что глазам больно). На минимальных настройках графики и в разрешении 1080р с использованием FSR на пресете "производительность" получаем порядка 30 кадров в секунду с ужасными просадками до 10 к/с.

Послесловие.

Данной статьёй я никого не призываю покупать сей шедевр из поднебесной. Если хочется сыграть в китайскую рулетку, то можно рассмотреть следующий вариант. Однако, именно эту позицию еще никто не заказывал, так что можно попытать удачу!