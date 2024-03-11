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Улучшенная RX 5500 из Китая была протестирована в играх в 2024 году

В данной статье рассмотрим, на что способна видеокарта из Китая, которой увеличили объем VRAM.
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В данной статье посмотрим на видеокарту стоимостью немногим больше 8000 рублей с AliExpress. Её особенностью является то, что она обладает увеличенным объемом памяти по сравнению со своей исходной версией, которая выходила в 2019 году для OEM производителей. Китайцы предлагаю восемь гигабайт буфера видеопамяти, вместо четырех, заявленных официально AMD.

Данные по видеокарте с сайта techpowerup.

Очевидно, что якобы "новая" видеокарта является рефабом, то есть в основе лежит бывший в употреблении чип GPU, когда все остальные компоненты являются новыми, пусть и неизвестно какого качества. Видеокарте требуется дополнительное питание 8 pin, она обладает TDP 110 Вт.

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Сразу хочется отметить, что драйвера на карту встают родные, с официального сайта AMD, что не может не радовать, так как известны случаи, когда на модифицированные китайцами карты приходится искать такие же модифицированные драйвера от пользователей.

Тесты.

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FortniteВ нетребовательных играх данный экземпляр показывает себя довольно неплохо, в Фортнайте можно получить приблизительно 100 кадров в секунду при средних параметрах настроек в разрешении 1980*1080.

Call of Duty: Warzone

Warzone тоже не является сильно требовательной игрой для данной карты, на параметрах графики Basic можно ожидать более шестидесяти кадров в секунду в среднем без применения технологий апскейла в FullHD.

Resident Evil 4 Remake В последнюю часть серии популярной франшизы Resident Evil тоже можно без проблем поиграть, китайский "франкенштейн" обеспечит более шестидесяти кадров в секунду на сбалансированных настройках в нативном разрешении 1080р.

The Last of Us

В бывший эксклюзив от Sony The Last of Us, который все еще является хитом надеяться на комфортные 60+ кадров не приходится. В 1080р без апскейлеров мы получаем в среднем 51 кадр в секунду. Здесь игра расходует порядка 6 гигабайт видеопамяти. Страшно представить, что получилось бы на стандартных 4 гигабайтах от AMD.

Alan Wake 2

Тут уже, как говорится, без слёз не взглянешь (потому что глазам больно). На минимальных настройках графики и в разрешении 1080р с использованием FSR на пресете "производительность" получаем порядка 30 кадров в секунду с ужасными просадками до 10 к/с.

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Послесловие.

Данной статьёй я никого не призываю покупать сей шедевр из поднебесной. Если хочется сыграть в китайскую рулетку, то можно рассмотреть следующий вариант. Однако, именно эту позицию еще никто не заказывал, так что можно попытать удачу!

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