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Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям

Обновления безопасности для Windows 7 и Windows 8.1 больше выпускаться не будут, а браузеры на них перестанут обновляться. Однако, этими ОС пользуются еще множество обладателей старых ПК и ноутбуков.
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Windows 7 можно без преувеличения назвать лучшей операционной системой от Microsoft всех времен, пользователи настолько полюбили ее, что даже пропустили следующие - Windows 8.1 и Windows 8.1. И только спустя почти 10 лет компании удалось пересадить основную массу пользователей на Windows 10, можно сказать, "силком", убирая поддержку в Windows 7 нового "железа", и даже принудительно обновляя ПК пользователей до Windows 10 с помощью скандальной утилиты Get Windows 10 (GWX).

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Обновления

Поддержка Windows 7 официально завершена еще в январе 2020 года, однако обновления безопасности выходили все эти три года, а также Microsoft вела программу расширенной платной поддержки Extended Security Updates (ESU), которая теперь прекращена. Кумулятивные наборы обновлений для Windows 7 выпускал энтузиаст Simplix, но уже почти год его проект не работает для жителей России и Беларуси.

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Еще один набор обновлений выпускал энтузиаст DrWindows с сайта www.drwindows.de, и последнюю версию этого пакета еще можно скачать в январе 2023 года. В сети появились сообщения, что компания 0Patch будет выпускать платные наборы неофициальных обновлений для Windows 7, которые можно будет купить за $25 в год за одно устройство. Попадут ли эти обновления в наборы от Simplix или DrWindows - пока не известно, но если ответ будет положительный, это позволит пользователям Windows 7 продержаться еще пару лет.

Поддержка браузеров

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Еще одна неприятная новость для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 - окончание поддержки популярных браузеров в этих ОС. Google Chrome, браузеры на его основе, и Microsoft Edge, прекратят обновляться в старых ОС уже в феврале 2023 года. Позиция разработчиков браузера Mozilla Firefox пока не ясна, но, скорее всего, браузер будет поддерживаться в Windows 7 еще какое-то время.

Обновления браузеров не менее важны, чем обновления безопасности Windows, так как в них закрываются уязвимости и дыры в безопасности, сквозь которые на ПК проникают вирусы, троянские программы и шифровальщики-вымогатели.

Почему окончание поддержки старых Windows - большая проблема?

Многие компьютерные энтузиасты и геймеры давно забыли про Windows 7, пересев на Windows 10 еще в 2015-2016 годах. Но даже в конце 2022 года, по состоянию на декабрь, статистика платформы StatCounter сообщает о доле пользователей Windows 7, составляющей 11.2%, Windows 8 - 0.66%, а Windows 8.1 - 2.6%. То есть, 14.46% всех ПК до сих пор работают под управлениями этих старых ОС, а это каждый седьмой ПК в мире!

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Причем доля Windows 7 и Windows 8.1 даже увеличилась с осени 2022 года, когда мы последний раз смотрели статистику ОС в блоге "Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11".

Большинство пользователей Windows 7 и Windows 8.1 пользуются этими ОС не из-за любви к старому софту или боязни нового, а по гораздо более прагматичной причине. Дело в том, что Windows 7 и Windows 8.1 - это последние Windows, которые могут работать на слабых ПК, не превращая работу в мучения для пользователя. В первую очередь это касается запуска ОС с обычного жесткого диска, что полностью разучились делать Windows 10 и Windows 11, превращая работу на HDD в бесконечные тормоза и невозможность нормальной работы остального софта, когда загрузка накопителя держится на 100%.

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И у пользователей, особенно в небогатых регионах, до сих пор в строю огромное количество ПК и ноутбуков на базе Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, AMD Athlon и Phenom с двумя и четырьмя ядрами для сокетов AM2+ и AM3, с небольшим количеством оперативной памяти и без SSD. Которые под управлением Windows 7 и Windows 8.1 до сих пор вполне справляются с серфингом интернета, просмотром фильмов, прослушиванием музыки, общением в мессенджерах и простой офисной работой.

На новые ПК у этих пользователей банально нет средств, а установка свежей версии Windows 10, не говоря уже о Windows 11, на такие ПК, превратят их в практически неработоспособные куски железа.

Что делать пользователям Windows 7 и Windows 8.1?

Во-первых, то, что обновлений безопасности больше нет, не означает, что ваш ПК или ноутбук заразится вирусами и троянами уже в феврале 2023 года. Какое-то время еще будет возможно работать и без обновлений безопасности, ведь некоторые пользователи отключают их принципиально и как-то живут. Отсутствие обновлений браузера уже критичнее, но пока можно перейти на браузер Mozilla Firefox, который в некоторых аспектах намного удобнее Google Chrome и Microsoft Edge.

Во-вторых, теперь лучше не полагаться на встроенный антивирус и установить бесплатный, например, Avast, Avira, AVG или Kaspersky Security Cloud Free. Отличные результаты в плане повышения информационной безопасности дает использование брандмауера с настраиваемыми правилами: "все что не разрешено - запрещено". Например, Comodo Firewall или simplewall, которым я пользуюсь уже несколько лет.

В-третьих, можно решиться на небольшой апгрейд - установка SSD-накопителя в старый ПК буквально вдыхает в него новое дыхание и многим из них становится по плечу работа с Windows 10. А подходящую версию Windows 10 можно выбрать, прочитав блог "Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов". Модели SSD объемом 120 ГБ покупать в 2023 году бессмысленно, ведь добавив небольшую сумму, можно взять модель объемом 240-250 ГБ. А такие модели с интерфейсом SATA возможно установить практически в любой старый ноутбук или ПК. В Ситилинке популярны вот такие SATA модели формфактора 2.5" - KINGSPEC P3-256.

Digma Run S9 DGSR2256GS93T.

И Kingston A400 SA400S37/240G.

До сих пор возможно купить и модули памяти, с помощью которых можно прокачать старый ПК, установив 4, а лучше - 8 ГБ ОЗУ. Например, модуль DDR2 объемом 2 ГБ - Patriot PSD22G80026.

Или модуль DDR3 на 4 ГБ - Patriot PSD34G16002.

Если вариант с апгрейдом не подходит, стоит попробовать Linux, но не распиаренные Linux Mint или Ubuntu, а специальные дистрибутивы для слабых и старых ПК, которых есть множество: Tiny Core,
Puppy Linux, SparkyLinux, antiX Linux, Bodhi Linux, CrunchBang++, LXLE, Linux Lite, Lubuntu, Peppermint. Выбор огромный, и для ПК, на которым только серфят интернет и смотрят видео, переход на Linux обычно проходит без проблем.

Итоги

Как видите, у пользователей Windows 7 и Windows 8.1 пока есть и время на раздумье, и разные варианты того, что делать дальше - переходить на Windows 10 или на один из дистрибутивов Linux. Пишите в комментарии, а вы или ваши знакомые до сих пор используете Windows 7 и Windows 8.1?

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microsoft linux windows 7 операционные системы windows 8.1 выбор критика системные требования поддержка
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