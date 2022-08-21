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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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В традиционном вступительном оффтопе, посвященном каким-либо аспектам стратегических игр, сегодня я хочу коснуться такой темы, как обучающие гайды, раскрывающие нам секреты стратегий и обучающие различным тактическим приемам. Впервые подобные гайды попались мне в 2003 году в журнале "Игромания", они знакомили читателей с особенностями игры за разные фракции популярнейшей в то время стратегии Warcraft III: The Frozen Throne.

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Warcraft III: The Frozen Throne была тогда стратегией номер один и на долгое время многие геймеры забыли про все остальные игры этого жанра, играя в нее не только с компьютерным противником, но и в многочисленных игровых клубах, выросших в начале нулевых как грибы после дождя. Я никогда не был мастером в игре против живого противника, но гайды из "Игромании" заметно повысили мой скилл и я стал выигрывать заметно чаще.

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Журналы в то время были для многих единственным источником информации и подобных гайдов, ведь интернет у нас еще находился в зачаточном состоянии, а если вы и имели к нему доступ, то количество русскоязычного игрового контента было на порядки меньше, чем в наше время. Совсем не было тогда и видеогайдов, сотни и тысячи которых можно найти на YouTube для самых популярных стратегий.  

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Но некоторые мои друзья полностью игнорировали подобные гайды, аргументируя это тем, что гораздо интереснее найти все секреты игры самому, чем получить их на блюдечке, в разложенном по полочкам виде. И если в начале нулевых я не был согласен с ними, то сегодня стал придерживаться такой же точки зрения, но игнорируя не все игровые гайды, а подходя к этому делу выборочно. Например, для простых стратегий в реальном времени, в которые вы играете только против компьютера, можно и вовсе не смотреть гайды. Ведь разобраться в их механиках довольно просто, а посмотрев гайд и сразу узнав сильные и слабые стороны всех игровых фракций, вы будете без труда выигрывать у противника и быстро потеряете интерес к игре.

Но совсем другое дело - сложные стратегии с сотнями юнитов, десятками эффективных тактик, и разными ветками развития войск, например, Heroes of Might and Magic III и V, Sid Meier’s Civilization V и VI, Stellaris, Humankind или Europa Universalis IV. Для подобных стратегий лучше всего посмотреть хотя бы обучающие гайды общего плана, чтобы не тыкаться как слепому котенку, запутавшись в десятках кнопках и игровых возможностях.

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Я частенько смотрю гайды по играм Heroes of Might and Magic III и V и до сих пор узнаю что-то новое, какие-то хитрости в игре за разные фракции. И даже наткнувшись недавно в YouTube на подробные гайды по игре Disciples II, которую знаю вдоль и поперек, пересмотрел их все, узнав некоторые секреты и неочевидные механики, которые ни разу не заметил за те 20 лет, что играл в нее сам. Например то, что юниты, восстанавливая здоровье после конца хода, получают заметно больший прирост очков здоровья, находясь на родной для себя земле. Подобные гайды можно только приветствовать, особенно если они сделаны с душой, фанатом игры.

Cliff Empire

А вот смотреть или нет гайды по экономическим и градостроительным стратегиям - гораздо более трудный вопрос, и все будет зависеть от сложности и глубины игры. В этом жанре есть множество довольно простых, но увлекательных игр, в тонкостях которых лучше разобраться самому. Одна из таких игр - Cliff Empire, градостроительная стратегия с элементами выживания, вышедшая в 2019 году у студии Lion‘s Shade. Для того, чтобы попасть в категорию "забытых", эта стратегия слишком молода, но она попала в мой блог потому, что многие игроки вообще не слышали о ней, несмотря на отличные оценки в Steam.

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Причина проста - отсутствие официальной русификации. Но, думаю, для вас это не будет проблемой и где найти бесплатную русскую версию, вы знаете. Игра стоит того, чтобы ее пройти, ведь в ней нам предстоит строить сразу несколько взаимозависящих городов высоко в горах, чтобы избежать радиоактивного тумана, накрывшего Землю после ядерной войны. Несмотря на общую простоту, в игре реализованы такие интересные фишки, как динамическое изменение климата или выбор разных веток развития экономики: экологически чистой или загрязняющей природу.


Alexander

Думаю, многие из вас помнят исторический фильм режиссёра Оливера Стоуна "Александр", посвященный жизни Александра Македонского, вышедший в 2004 году. Несмотря на огромный бюджет и звездный состав, фильм провалился в прокате. Но мало кто помнит об игре Alexander, вышедшей в том же году, созданной по мотивам фильма компанией GSC Game World, подарившей нам знаменитые серии игр "Казаки" и "S.T.A.L.K.E.R.". 

Alexander получила средние оценки игровых изданий и была довольно быстро забыта игроками, но вспомнить ее стоит, ведь в ней элементы классической RTS были дополнены системой героев, усиливающих отряды, а у войск была система морали. И, как и в "Казаках" количество войск, одновременно показываемых на экране, для своего времени было очень велико, а изометрическая графика была просто шикарной.

Darwinia

Игра Darwinia, вышедшая в 2005 году и сочетающая в себе элементы жанров RTS, экшена и головоломки, произвела в свое время фурор, ведь она была совершенно непохожа на игры тех лет. Примитивная, но очень стильная полигональная графика в стиле 1980-х годов сочеталась с оригинальным геймплеем, где вам предстоит жестами мыши запускать юниты-программы внутри памяти компьютера, и бороться с врагами-вирусами. Что еще стоит отметить, так это очень небольшой вес игры, который составляет всего 100 с небольшим мегабайт. Darwinia обязательно стоит посмотреть в 2022 году, на волне ностальгии по старым компьютерам и играм, ведь ее графика нисколько не постарела за 17 лет и воспринимается как современный инди-проект в ретро стиле.


Plague Inc.

Игра симулятор развития пандемии Plague Inc., вышедшая в 2012 году, была очень популярна в свое время, но сегодня про нее позабыли. Что неудивительно, ведь один из сценариев этой игры реализовался в реальности и вот уже два года мы безуспешно боремся с коронавирусом COVID-19, для которого до сих пор нет полноценной, защищающей на 100% вакцины. Plague Inc. поражала глубиной проработки различных факторов развития заразы, включая как реалистичные, так и фантастические, включающие зомби и вампиров. Вспомнить эту игру в 2022 году стоит хотя бы для того, чтобы понять, как легко ужасные сценарии игр могут реализоваться в реальной жизни.

Reus

Игра Reus, вышедшая в 2013 году, относится к такому довольно редкому поджанру стратегий, как симулятор бога. К этому жанру относились такие игры, как Populous, а затем серии Dungeon Keeper и Black & White. В Reus вам предстоит взять под свой контроль огромного элементаля, и заняться терраморфингом планеты, подготавливая благоприятные условия для развития человечества, экспериментируя с разнообразными биомами и ландшафтами. Главная изюминка игры в том, что человечество обладает своей волей и прямой контроль над ним невозможен, поэтому каждое ваше действие может нести как непредсказуемые плюсы, так и минусы.

Во многие стратегии из блогов серии "Крутые, но забытые" можно вполне комфортно поиграть даже на бюджетном ноутбуке, которые обычно покупают для офисной работы или учебы, до начала которой остается уже меньше двух недель. Например, на самой популярной в Ситилинке троице ноутбуков с ценой около 25000 рублей: HP 15s-fq0082ur, Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 и HP 15s-eq1138ur.


Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список? 

Прошлые выпуски: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17. Часть 18. Часть 19. Часть 20.

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