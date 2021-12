За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ни для кого не секрет, что компьютерные игры требуют гораздо больше моральных и физических сил, чем простой серфинг интернета или просмотр роликов в YouTube и сериалов за компьютером. Причем затраты сил сильно разнятся в зависимости от жанра и типа игры.

Если казуальные игры, типа Bejeweled, Stardew Valley, Angry Birds практически не требуют ни координации движений, ни напряжения ума, то сетевые онлайн шутеры - Counter-Strike Global: Offensive, Battlefield или PlayerUnknown's Battlegrounds для эффективной игры требуют чрезвычайного напряжения и концентрации.

Сопоставимой отдачи от игрока требуют популярные MOBA игры, такие как Dota 2. Немалого напряжения ума и быстрой работы мышкой требуют и обычные стратегии при игре с человеком по сети - затяжная партия в Age of Empires IV или старый добрый StarCraft II: Wings of Liberty за полчаса могут выжать вас как лимон.

Ограничения по времени на ход при игре в онлайне давят на игрока даже в интеллектуальных играх, будь то обычные шахматы на популярном сайте chess.com или коллекционные карточные онлайн игры, набирающие популярность в последние годы, например, Hearthstone или Gwent: The Witcher Card Game.

Немало и одиночных игр способны бросить вызов рефлексам и нервной системе игрока, наказывая его за каждую ошибку или неверное движение мышью: от Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice, до Kingdom Come: Deliverance и Doom Eternal на высоких уровнях сложности.

Пока мы молоды и здоровы, не обременены домашними заботами, нервотрепом и 12-ти часовым рабочим днем, все эти игровые вызовы не кажутся сложными и пара-тройка часов в онлайн шутер вечером никак не влияет на ваш организм. Нам кажется, что мы можем играть бесконечно.

Я помню, как в юности, не имея своего ПК, я с некоторыми друзьями играл в компьютерных клубах в Warcraft III: The Frozen Throne, StarCraft, Counter-Strike 1.6 или Quake III Arena, часто покупая время на всю ночь, которое стоило дешево, а утром мы шли учиться после адреналиновой бессонной ночи.

Думаю, если повторить этот "подвиг" сейчас, после того, как наша компания друзей в возрасте перевалила за "тридцатник", ничем хорошим это не закончится. А для кого то, вполне вероятно, придется даже вызывать скорую помощь прямо в компьютерный клуб. Возраст берет свое и с этим ничего не поделать, организм изнашивается и добавляются хронические "болячки", которых мало кто может избежать.

С возрастом я стал замечать, что сил на игры остается все меньше и из моего списка любимых игр первым делом стали исчезать онлайн шутеры. И дело не только в снижении реакции, но и в банальной усталости от монотонного процесса.

Когда играешь в них год, два или три, они еще дают удовольствие, но потом понимаешь, что все это одно и тоже и тебе нужно только вовремя и точно наводить прицел в нужное место и кликать мышкой. И смена декораций, места действия и моделек игроков уже не способны вызвать особых эмоций.

Но вот с чем я точно никогда не расстанусь, так это с однопользовательскими стратегиями и RPG играми, которые способны удивлять и дарить приятные эмоции даже спустя много лет. Но даже и на них может часто не оставаться сил, поверьте мне. Когда после тяжелого рабочего дня садишься на часок поиграть за компьютером, даже The Elder Scrolls V: Skyrim или Company of Heroes 2 кажутся слишком выматывающими.

И если со стратегиями можно решить вопрос, выбрав пошаговые игры, например, старую добрую Heroes of Might and Magic III, Sid Meier’s Civilization VI или стратегии с умной паузой, такие, как They Are Billions, то со многими лучшими RPG такой номер не пройдет.

Но я сам не заметил, как интуитивно выбрал такой путь прохождения RPG, который требует минимальной реакции, количества кликов мышкой и нервного напряжения и сегодня поделюсь им с вами. Но сразу предупрежу, такой способ прохождения возможен не во всякой RPG, но думаю, вы сможете найти подобные способы в любимых играх сами.

Начнем с серии The Elder Scrolls и The Elder Scrolls V: Skyrim, который нам, геймерам, не надоедает проходить уже 10 лет снова и снова. В RPG я всегда предпочитал играть за магов, ведь количество заклинаний обычно намного более разнообразно, чем количество возможностей истребления монстров холодным оружием. Да и согласитесь, кидать файрболы и ледяные молнии даже эстетически красивее, чем бегать за каждым монстром с мечом и "закликивать" его мышкой.

Но при начале очередного прохождении The Elder Scrolls V: Skyrim я вспомнил бесконечные пещеры, где мне снова придется истреблять тысячи драугров и фалмеров и понял, что мне это будет скучно даже с боевой магией. И я начал качать ветку колдовства, позволяющего призывать существ и оживлять мертвых врагов. И должен признаться, такого легкого и не напрягающего прохождения у меня не было еще никогда.

Ассортимент призываемых существ в The Elder Scrolls V: Skyrim довольно широк - от огненного атронаха и зомби в начале прокачки и до мощного ужасного зомби, грозового атронаха и лорда дремора на уровне "Эксперт". А если добавить сюда трэллов, вызываемых бессрочно, то вы поймете, что в игре есть, кому сражаться вместо вас. Добавьте сюда обычных напарников и, например, тролля компаньона и уже получается целая команда.

На этом возможности игры не ограничиваются. Один блогер, любитель серии The Elder Scrolls, провел эксперимент, собрав без читов команду из более чем 30(!) приспешников, сражающихся за героя.





Отлично сработал этот метод и в игре The Elder Scrolls IV: Oblivion, где список призываемых существ более оригинален, но вполне достаточен для "ленивого" прохождения. Кланфиры и даэдроты будут сражаться за вас на ранних этапах, а по мере развития навыка дополнятся мощным тёмным привидением и даэдра-пауком. И пока вы обчищаете сундуки и вскрываете замки, призванные существа будут сражаться за вас, требуя только в тяжелых ситуациях помощи и усиливающей магии.

После написания блога "Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая", в котором шел рассказ про игру Titan Quest и была упомянута игра Grim Dawn, я не удержался и начал опять проходить ее, решив и для нее найти "ленивый" способ. Как оказалось, в Grim Dawn возможности для этого гораздо шире, чем в The Elder Scrolls IV: Oblivion или The Elder Scrolls V: Skyrim.

Выбрав ветки мастерства "Оккультиста" с "Шаманом" я получил игровой класс "Призывателя", который не требует практически никаких усилий при прохождении. Усилив питомцев предметами и созвездиями, я получил мощнейший "ленивый билд". Пока мои призванные питомцы: шипастый зверь, адская гончая и штормовой ворон крушат врагов, я обчищаю сундуки и кувшины и сортирую предметы в инвентаре. Докачавшись до 35 уровня я погиб только один раз, случайно отвлекшись от игры.

Конечно, способ с призывом существ и питомцев сработает не во всех играх, но RPG тем и хороши, что дают широчайшие возможности для борьбы с врагами. Хорошая альтернатива призванным существам - скрытность, позволяющая в обход врага добираться до цели и уничтожать боссов критическими ударами. В The Elder Scrolls V: Skyrim этот метод довели до абсолюта, и прокаченный навык "скрытности" вкупе с кинжалами сильно облегчит вам игру.

Я собираюсь проверить такой метод в Fallout: New Vegas и Fallout 4, играх, где я никогда не качал скрытность ранее и, думаю, вы найдете еще множество RPG, пригодны для "ленивого" прохождения. Но все способы снизить утомляемость в играх будут бесполезны, если у вас нет комфортного игрового места, главной деталью которого является кресло.

Пишите в комментарии, для каких еще RPG можно создать билды "ленивого" прохождения?