Утечка раскрыла дизайн Samsung Galaxy A57

Почти неделю назад новый смартфон среднего уровня Galaxy A57 от Samsung появился в базе данных TENAA, раскрыв свои полные технические характеристики. Однако, как это обычно бывает с ранними публикациями в TENAA, дизайн телефона не был указан. Теперь информация обновилась, и появились изображения, позволяющие впервые увидеть, как на самом деле выглядит Galaxy A57.

На первый взгляд, Galaxy A57 не сильно отличается от своего предшественника. Он сохранил плоскую переднюю и заднюю панели, а также знакомый Samsung выпуклый блок клавиш на правом краю для кнопок питания и регулировки громкости. Изменения в дизайне здесь скорее незначительные, чем радикальные.

Наиболее заметное изменение касается задней панели. Samsung немного переработала модуль камеры, создав новую двухъярусную структуру. Теперь есть более толстая внешняя рамка, соответствующая цвету корпуса телефона, окружающая внутреннюю черную рамку, в которой размещены объективы камеры.

Ожидается, что Galaxy A57 будет тоньше предыдущей модели, его толщина составит всего 6,9 мм по сравнению с 7,4 мм у предшественника. Что касается технических характеристик, то телефон оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. За работу новинки отвечает восьмиядерный чипсет с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Если верить данным платформы Geekbench, этим чипсетом может быть Exynos 1680. Что касается системы камер, то Galaxy A57 включает основной 50-мегапиксельный датчик, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели расположена 12-мегапиксельная селфи-камера.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Galaxy A57 будет доступен как минимум в двух вариантах объема памяти: 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, работая при этом под управлением Android 16 на базе One UI 8. Ожидается, что Samsung представит Galaxy A57 в конце февраля, раньше, чем Galaxy S26.