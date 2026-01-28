Popular Mechanics пишет об исследовании здоровых и повреждённых тканей сердца людей после инфаркта миокарда, которые показали возможность восстановления

До сих пор медики считали, что после инфаркта, когда резко прекращается поступление кислорода и питательных веществ ко всем клеткам сердца, клетки погибают, и это приводит к необратимым повреждениям.

Издание Popular Mechanics со ссылкой на журнал Circulation Research рассказывает об исследовании, в рамках которого было установлено, что клетки сердца способны восстанавливаться после инфаркта. Специалисты рассмотрели образцы тканей пациентов, которые перенесли операцию аортокоронарного шунтирования после инфаркта миокарда, то есть сердечного приступа. Для анализа были взяты образцы здоровых и повреждённых участков сердца. При помощи процедур секвенирования РНК измерили митоз кардиомиоцитов. Так было выявлено, что клетки способны восстанавливаться после снижения уровня кислорода и кровотока.

В ноябре 2024 года специалисты из Университета Вирджинии сделали похожий вывод в отношении мышей, но сейчас митоз после инфаркта впервые задокументировали у людей. Раз организм способен самостоятельно восстанавливать повреждённые клетки, есть надежда на разработку методов, которые помогли бы ему в этом процессе. Проведённые с взятыми образцами исследования позволили определить несколько белков, которые участвуют в регенерации тканей сердца и у мышей.

В ноябре 2025 года было опубликовано описание исследования Техасского университета. Там создали пластырь, содержащий микроскопические частицы интерлейкин-4 (IL-4), для регулировки иммунной системы. Эти частицы побуждают иммунные клетки под названием макрофаги переходить из воспалительного состояния в более благоприятное, что способствует уменьшению образования рубцов.