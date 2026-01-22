В России утверждён план создания государственной корпорации для развития микроэлектроники

Правительство Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли утвердило масштабный проект по созданию «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК). Основная цель этой инициативы — обеспечить независимость и конкурентоспособность национальной микросхемотехники.

До 1 марта 2026 года должна быть окончательно согласована и утверждена стратегия развития ОМК. Для реализации проекта предусмотрено финансирование в размере около 1 триллиона рублей. Из них 750 миллиардов будет выделено из государственного бюджета, а 250 миллиардов — Сбербанком.

Эти средства будут направлены на модернизацию существующих производств и строительство новых заводов, включая предприятие по производству современных полупроводников с уровнем технологии 28 нм. Особое внимание уделяется укреплению инфраструктурной базы отрасли, включая поставку необходимых компонентов, сырья и высокотехнологичного оборудования.

Не менее значимой составляющей проекта является подготовка высококвалифицированных кадров и поддержка научно-исследовательских центров и образовательных учреждений, которые активно занимаются развитием технологий микроэлектроники.

В рамках программы предполагается объединение нескольких крупных отечественных производителей микросхем, среди которых выделяются предприятия «НМ-Тех», «Элемент» и «Ангстрем». Однако участие последнего возможно только после завершения процедур реструктуризации задолженности, так как компания имеет значительные долговые обязательства.

Финансирование этого амбициозного плана будет осуществляться за счёт введения нового механизма налогообложения — технологического сбора с электронных устройств. Закон, который вводит этот сбор, вступает в силу с 1 сентября 2026 года (№ 425-ФЗ).