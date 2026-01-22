Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
В России утверждён план создания государственной корпорации для развития микроэлектроники

Правительство Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли утвердило масштабный проект по созданию «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК). Основная цель этой инициативы — обеспечить независимость и конкурентоспособность национальной микросхемотехники.

До 1 марта 2026 года должна быть окончательно согласована и утверждена стратегия развития ОМК. Для реализации проекта предусмотрено финансирование в размере около 1 триллиона рублей. Из них 750 миллиардов будет выделено из государственного бюджета, а 250 миллиардов — Сбербанком.

Эти средства будут направлены на модернизацию существующих производств и строительство новых заводов, включая предприятие по производству современных полупроводников с уровнем технологии 28 нм. Особое внимание уделяется укреплению инфраструктурной базы отрасли, включая поставку необходимых компонентов, сырья и высокотехнологичного оборудования.

Не менее значимой составляющей проекта является подготовка высококвалифицированных кадров и поддержка научно-исследовательских центров и образовательных учреждений, которые активно занимаются развитием технологий микроэлектроники.

В рамках программы предполагается объединение нескольких крупных отечественных производителей микросхем, среди которых выделяются предприятия «НМ-Тех», «Элемент» и «Ангстрем». Однако участие последнего возможно только после завершения процедур реструктуризации задолженности, так как компания имеет значительные долговые обязательства.

Финансирование этого амбициозного плана будет осуществляться за счёт введения нового механизма налогообложения — технологического сбора с электронных устройств. Закон, который вводит этот сбор, вступает в силу с 1 сентября 2026 года (№ 425-ФЗ).

#производство чипов #российская микроэлектроника #технологический сбор #технологический сбор в рф #омк
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Tech4Gamers: Rockstar разрешила больному фанату поиграть в GTA 6 до релиза
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
7
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
19
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
10
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
44
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
+

Сейчас обсуждают

lighteon
10:29
Организации не имеют желания связываться с этим геморроем и поэтому посылают на точку "и краткая" на оси координат X и Y. В России посылать умеют (:
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Обратная Связь
10:20
Я и так знаю, что в течении 7 дней, после подписания бумажек о приёме если через ЕИС. Без ЕИС до 10 рабочих дней. Не вижу проблем вообще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
10:16
Если государство разработало закон для своих государственных предприятий, то тогда откуда у тебя "принудиловка" вдруг выскочила, "принудили" сами себя и тебя забыли спросить что и как им надо было дел...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Project_Raiden
10:05
просто автор топика любит пользоваться ненадёжными железками + советовать их другим.)
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Иннокентий Васильевич
10:05
Узнай, для начала, как и когда бюджетники оплачивают товар Походу твои поклоннки-плюсометы тоже не в теме
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Ломин
10:00
Не вижу никакого толка от такого закона. Это все - сборка и прочее должно не законом регулироваться а самим рынком. Условия создать не смогли и просто закон сделали. Законы, запреты, принудиловка = вл...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
spoonch
09:55
Купил себе позавчера арку за 25200р карточка огонь супер тихая и холодная по производительности все устраивает
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Константин Губер
09:31
У меня как раз были и самсунги и китайские хсяоми и htc, из всего этого лучше себя показывают самсунги , через полтора года китайца выкидываешь их был смысл брать когда они в 2 раза дешевле стоили, се...
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Зю
09:28
Спасибо, хорошая статья. Много всего почерпнул для себя: — современные дистрибутивы жрут ресурсов больше или столько же, сколько и Windows — у половины проблемы уже на стадии установки — Linux д...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
nonses84
09:28
Самсунг давно уже го..нише. только идиоты берут эту фирму.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter